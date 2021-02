Alt St. Johann Astrid Eggenberger bringt mit ihren Schlittenhunden einen Hauch von Alaska ins Toggenburg Astrid Eggenberger ist Schlittenhundeführerin und Tiertherapeutin. Mit ihren Huskys nimmt sie seit Jahren an Schlittenhunderennen teil. Doch allmählich kommt ihr Rudel ins Alter – Zeit, um langsam Abschied zu nehmen. Ramona Riedener 19.02.2021, 11.55 Uhr

Astrid Eggenberger hat seit klein auf ein Faible für Hunde und Pferde. Bild: Beat Hug

Wenn sich der Schnee wie eine weisse Decke sanft übers Land ausgebreitet hat, offenbart sich das Toggenburg einem Wintermärchen gleich. Eine atemberaubende Landschaft präsentiert sich: Eine hügelige Ebene, voll beladene Tannen und die mächtigen Churfirsten im Horizont, deren Spitzen mit dem blauen Himmel verschmelzen. Wie Diamanten glitzert der Schnee in der kalten Wintersonne. An diesem idyllischen Ort mit der prachtvollen Aussicht lebt Astrid Eggenberger seit vier Jahren zusammen mit ihrem Lebenspartner Tiago Thöny und ihren 14 Hunden.

Von ihrem Haus aus hat sie zu jeder Jahreszeit einen ganz bezaubernden Ausblick auf das Feriendörfchen Alt St. Johann. Bereits seit ihrer Kindheit gehört ihr Herz den Tieren. Hunde und Pferde haben es der 39-jährigen Frau besonders angetan. In Grabs, wo sie zusammen mit ihren Eltern und sechs Geschwistern aufgewachsen ist, hatte es immer drei bis vier Pferden, Hunde und Katzen.

Astrid Eggenberger und ihr Lebenspartner teilen die Leidenschaft für Tiere. Bild: Beat Hug

Die Faszination der Ursprünglichkeit

Damals galt ihre Faszination den Wölfen. Für das naturverbundene Kind verkörperten diese Tiere, die geheimnisvoll und freiheitsliebend durch die Wälder streifen, Wildheit und Eigenständigkeit. Mit 15 Jahren bekam sie von ihrem Vater den ersten Husky, ein Rassehund, den sich das junge Mädchen gewünscht hat, weil er dem Wolf am stärksten ähnlich ist. Astrid Eggenberger schwärmt:

«Mit dem Husky durch die Wälder ziehen, war früher schon und heute noch für mich Freiheit pur.»

«Durch die Ursprünglichkeit der Rasse zeigt der Husky ein sehr unverfälschtes Verhalten, das dem des Wolfes bis heute noch stark ähnlich ist. Huskys bellen beispielsweise meist nicht, sondern heulen, singen und reden um sich mit Artgenossen oder Menschen zu verständigen.» Früher seien es Arbeitstiere gewesen. Heute würde die Rasse aber eher auf Schönheit gezüchtet. Der Jagdtrieb sei aber nach wie vor stark ausgeprägt, was unter anderem dazu führe, dass die Hunde viel Bewegung brauchen. «Jeder Husky kommt in den Jagdmodus, wenn er ein Reh sieht. Gehorsam müssen sie deshalb sein, wenn man mit ihnen unterwegs ist.»

Hunde und Pferde sind ihre Lieblingstiere

Astrid Eggenberger wollte am liebsten Tierpflegerin werden. Sicher aber einen Beruf lernen, bei dem sie mit Tieren arbeiten kann. Doch es dauerte seine Zeit, bis das junge Mädchen ihren Berufswunsch umsetzen konnte. So machte sie nach der Schulzeit eine Verkaufslehre in einem Geschäft für Tierbedarf. Danach arbeitete sie sieben Jahre auf ihrem Beruf, bis sie mit 22 Jahren ein Chalet in Sennwald mietete, wo sie einen Hundezwinger aufstellte und mit dem Schlittenhundesport begann. Ihr erstes Rudel zählte sechs Huskys. Später kamen zwölf weitere Tiere dazu.

Wie ein Fussballteam werden auch Schlittenhunde genau für ihre Position im Gespann trainiert. Bild: Beat Hug

Stärken und Schwächen der Hunde kennen

Der Aufwand, bis das eingespielte Schlittenhundegespann in wilder Fahrt durch die verschneite Landschaft läuft, ist riesengross. Wie bei einer Fussballmannschaft gilt es auch hier, die Sportler physisch und psychisch fit zu trainieren und sie dann am richtigen Platz einzusetzen. «Die Arbeit mit den Hunden ist sehr aufwändig. Wir müssen die Stärken und Schwächen der Hunde kennen, um sie im Team bei Rennen richtig einzusetzen.»

Die Hunde sollten auf die Befehle der Schlittenhundeführerin hören und diese ohne zu zögern ausführen. Ganz vorn im Team befinden sich die Leithunde. Auf die müsse sich der Schlittenhundeführer besonders verlassen können.

Tiago Thöny hat die beiden Hunde, von denen sich das Paar verabschieden musste, auf Leinwand gemalt. Bild: Beat Hug

«Zuhinterst, gleich nach dem Schlitten, werden zwei Hunde eingespannt, die stark sind und immer gut mitziehen. Je nach Teamgrösse laufen dazwischen zwei oder mehrere Tiere, die beim Steuern des Schlittens oder Wagen mithelfen.» Ein Gespann von sechs bis zwölf Hunden ist dafür mit 25 bis 35 Stundenkilometer unterwegs.

Wenn das Rudel langsam alt wird

Es gab eine Zeit, da zogen Astrid Eggenberger und ihr Lebenspartner die Wintermonate im Wohnwagen mit ihrem Rudel zu verschiedenen Rennen. Doch gewinnen war nie das oberste Ziel. Vielmehr reizte sie das Abenteuer. Nun kommt unausweichlich die Zeit, wo sich die beiden von ihren Hunden verabschieden müssen. «Das Rudel kommt in die Jahre. Noch haben wir ein Renn- und ein Seniorenteam. Doch vor ein paar Wochen mussten wir den Leithund einschläfern lassen. Kurz danach starb ein weiterer. Wir trauern um jeden Hund. Ich werde die Tiere aber nicht ersetzen. Das war mein Rudel und ich werde es immer in meinem Herzen behalten.»

Vor drei Jahren hat sich die Frau, die seit je her ein Faible für Hunde und Pferde hat, zur Tiertherapeutin ausbilden lassen. In ihrer kleinen Praxis «Animal Vital Dog & Horse» kommen vorwiegend Hunde- und Katzenbesitzer mit ihren Tieren zur Physiotherapie. Vermehrt ist sie aber auch mobil unterwegs. So besucht sie die Tiere, insbesondere Pferde vor Ort in ihrer gewohnten Umgebung, wo sie physiotherapeutische Behandlungen anbietet. Exklusiv für ihre eigenen Hunde da ist Astrid Eggenberger in ihrer Praxis in Alt St. Johann.