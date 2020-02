Alpkäse auf sechs St.Galler Alpen von höchster Qualität – 584000 Kilo Milch auf elf Werdenberger und Rheintaler Kuhalpen Im Sommer 2019 wurde auf Werdenberger und Rheintaler Kuhalpen mehr Milch und Käse als im 2018 produziert. Das war an der Wintertagung der Alpsektionen Sarganserland-Linthgebiet und Werdenberg-Rheintal zu erfahren. Leo Coray 11.02.2020, 05.00 Uhr

Dank für langjährige Alptätigkeit: Alpsektionspräsident Beat Lenherr mit den Geehrten Severin Bärtsch, Kurt Züllig sowie Ursula und Gebhard Hutter (von links) an der Wintertagung der Alpsektionen in der Markthalle Sargans. Bild: Leo Coray

Rund 200 Älplerinnen und Älpler, Vertreter von Alp- und Ortsverwaltungen, Bauernorganisationen, Gemeinden und Kantonen liessen sich am Freitag in der Markthalle in Sargans über den Alpsommer 2019 informieren.