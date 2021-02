Alpin-Snowboard «Habe schwierigere Hänge lieber»: Die WM-Piste von Rogla ist nicht auf die Stärken von Julie Zogg zugeschnitten. Sie ist hier noch ohne Weltcup-Podest. Alpin-Snowboarderin Julie Zogg bleibt für die Weltmeisterschaften in Europa. Diese findet in Slowenien statt. Sie zählt zum engsten Favoritenkreis und hat das letzte Weltcup-Rennen vor der WM für sich entschieden. Robert Kucera 25.02.2021, 16.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fährt Julie Zogg gut Snowboard, wird am Ende des Tages auch das Resultat stimmen. Bild: Gian Ehrenzeller/Key

«In der momentanen Situation bin ich schon froh, dass wir nicht nach China müssen», äussert sich Alpin-Snowboarderin Julie Zogg zu den Weltmeisterschaften, welche nicht mehr in Zhangjiakou zur Austragung kommen. «Bereits die Reisen nach Russland waren megamühsam», schildert Zogg ihre Erlebnisse von den beiden letzten Weltcup-Wettkampforten.

Der Snowboard-Tross bleibt somit in Europa. Rogla (Slowenien) springt ein, die Rennen finden wie folgt statt: am Montag, 1. März, der Parallelriesenslalom, am Dienstag, 2. März, der Parallelslalom.

Somit wird es nichts mit der Hauptprobe auf dem Olympiahang von 2022. «Es wäre schon cool gewesen, ein Jahr zuvor auf der Olympiastrecke zu fahren und zu schauen, wer Erste, Zweite und Dritte wird», bedauert Zogg. «Aber so ist es viel angenehmer», sagt die 28-Jährige weiter, die unter normalen Umständen nie abgeneigt ist, ihrem Sport auf anderen Kontinenten nachzugehen.

Die Bürde der Titelverteidigung will Julie Zogg ausblenden

In den Titelkämpfen von Rogla zählt Julie Zogg zu den aussichtsreichsten Kandidatinnen auf Gold oder auf einen Podestplatz. Doch ihre Liebe zu Weltmeisterschaftsrennen wurde lange Zeit auf eine harte Probe gestellt. Denn seit ihrem ersten Weltcuppodestplatz im Jahr 2012 musste sie sich ganze sieben Saisons gedulden, ehe sie endlich an einer WM zu reüssieren vermochte. 2019 sicherte sich die Wartauerin, die mittlerweile in Davos lebt, Gold in der Disziplin Parallelslalom.

Nun folgt die grosse Bürde, als Titelverteidigerin an den Start zu gehen. «Dies ist mir schon bewusst. Doch das versuche ich auszublenden», bleibt Zogg gelassen. Sie verweist auf ähnliche Situationen, in welchen alle Augen auf sie gerichtet sind: als Leaderin in der Disziplinenwertung oder Weltcup-Gesamtführende im Alpin-Snowboard.

Keine Hilfe dagegen sind Erinnerungen an Juniorinnen-Zeiten, als Julie Zogg einst als Doppel-Titelverteidigerin an den Start ging und erneut zweimal Gold gewann. Die Wartauerin hält fest:

«Das ist zu lange her. Früher bin ich einfach Snowboard gefahren und habe nicht gross studiert. Doch heute ist Snowboard mein Einkommen, ich muss Leistung zeigen. Da macht man sich schon Druck. Als unbeschwerte Athletin war es einfacher.»



Für das beste Mittel, um lockerer in die WM-Rennen zu starten, hat Zogg im letzten Wettkampf vor Rogla gleich selbst gesorgt. «Mit Erfolgen fährt man gelöster», sagt sie. Die 28-Jährige hat im Parallelslalom von Bannoye (Russland) Platz eins belegt.

Rogla war bislang kein gutes Pflaster

Eine Abneigung gegenüber dem WM-Ort Rogla (Slowenien) verspürt Julie Zogg nicht. «Eigentlich bin ich immer gerne hier.» Doch der Wartauerin mit Wohnsitz in Davos fehlen am traditionellen Weltcup-Ort die Topergebnisse zur absoluten Zufriedenheit. Ihre bisherigen Platzierungen in den Parallelriesenslaloms von Rogla: 21, 22, 6, 13, 7, 9, 9 und 6. Schlechte Vorzeichen auf einen Anlass wie Weltmeisterschaften, bei denen der Platz auf dem Podest mehr im Fokus ist, als in einem Weltcup-Rennen.

Der Hauptgrund für das Ausbleiben eines Podestplatzes ist rasch gefunden. Julie Zogg erklärt: «Ich habe schwierigere Hänge lieber.» Die WM-Piste bezeichnet sie als gleichmässig abfallend. Ihr fehlen die Übergänge mit Kuppen und eingebauten Schwierigkeiten.

Enge Duelle auf dem WM-Hang sind garantiert

Und dennoch macht es Zogg Spass, in Rogla Snowboard zu fahren. «Es ist ein geiler Hang. Nur verzeiht er keinen Fehler.» Für ihren Sport sei der WM-Ort aus ihrer Sicht Gold wert. «Auf diesem einfachen Hang gibt es immer knappe Entscheidungen. Es wird mega Fights geben, im TV wird das cool aussehen. Für die Zuschauer ist es ein guter WM-Hang», ist Julie Zogg überzeugt, dass am 1. und 2. März beste Werbung für ihren Sport gemacht werden kann.

Die Wartauerin reist nichtsdestotrotz positiv gestimmt nach Slowenien. Für sie zählt der letzte Eindruck aus dem Weltcup, mit dem Parallelslalom-Sieg von Bannoye (Russland), weitaus mehr, als ihre Vergangenheit in Rogla. Zogg sagt:

«Für mich war es sehr sehr wichtig. Endlich bin ich gut Snowboard gefahren und habe gesiegt.»

Nicht ausser Acht zu lassen ist die Tatsache, dass in Slowenien bislang nur Parallelriesenslaloms gefahren wurden. Der schmale Hang in Rogla lässt im Riesenslalom nun mal wenig zu in Bezug auf Kurssetzung. «Aber im Slalom kann man viel machen, weil er enger gesteckt wird», erklärt Zogg.

Mit geballter Faust im Zielraum: So wollen die Fans Julie Zogg auch an der WM sehen. Bild: Gian Ehrenzeller/Key

Der Kreis der Favoritinnen ist gross

Gute Aussichten also für die Titelverteidigerin im Parallelslalom. 2019 hat Julie Zogg in Park City für einen weiteren Meilenstein in ihrer Snowboard-Karriere gesorgt. Sie hat das Zeug, zwei Jahre später nachzudoppeln. Die Gesamtweltcup-Siegerin von 2015 zählt in beiden WM-Rennen zum engsten Favoritenkreis.

Doch der Hang in Rogla ist prädestiniert für unerwartete Rennausgänge. So hält Zogg fest, dass Medaillenchancen jede Fahrerin besitzt, welche die Qualifikation unter den ersten 16 beendet und somit in den Finalläufen starten darf. Zogg meint weiter:

«Ein Fehler ist schnell passiert. Es ist so viel möglich auf dieser Piste.»

Nicht zu vergessen ist die enorme Ausgeglichenheit bei den alpinen Snowboard-Damen. In sieben Weltcup-Rennen in dieser Saison gab es fünf verschiedene Siegerinnen. Auf dem Podest standen total zehn Fahrerinnen.

Julie Zoggs Rezept: «Gut Snowboard fahren»

Ein konkretes Ziel hat sich Julie Zogg für Rogla nicht gesetzt. Sie verschweigt aber nicht, wie gross die Freude über einen neuerlichen Medaillengewinn wäre. Am liebsten wäre es ihr, wenn sie ihr letztes Final-Duell des Tages als Siegerin ins Ziel brächte. «Denn Silber ist im ersten Moment eine Enttäuschung, weil man den Lauf verloren hat. Dagegen gewinnt man Bronze in einem Duell», so Zogg.

Da das Abschneiden in den beiden WM-Rennen von ihren Leistungen abhängt, setzt sie hier den Fokus: «Mein Ziel ist es, gut zu snowboarden und meine Fähigkeiten abrufen. Ich will zwei gute Rennen bestreiten.» Dies hat Hand und Fuss: «Kann ich zeigen, was ich kann, wird es weit nach vorne reichen», prophezeit Julie Zogg. «So war es schon die ganze Saison.»