Alpin-Snowboard Fulminanter Saisonabschluss für Julie Zogg: Sieg und kleine Kristallkugel im Parallelslalom In Berchtesgaden ging die Saison für die Snowboarderin Julie Zogg erfolgreich zu Ende. Sie schnappte sich mit ihrem zweiten Saisonsieg die Disziplinenwertung im Parallelslalom. Robert Kucera 22.03.2021, 05.00 Uhr

Zum vierten Mal beste Parallelslalom-Fahrerin der Welt: die Wartauer Snowboarderin Julie Zogg. Bild: Gian Ehrenzeller/Key

Nach den misslungenen Weltmeisterschaften in Rogla meldete sich die in der Gemeinde Wartau aufgewachsene und heute in Davos wohnhafte Julie Zogg eindrücklich zurück. Im Parallelslalom von Berchtesgaden (Deutschland) fuhr sie zunächst die zweitbeste Qualizeit.