Alpin-Snowboard «Die Rennen können kommen»: Julie Zogg fühlt sich topfit und ist motiviert Die 28-jährige Wartauerin wohnt mittlerweile in Davos. Sie ordnet alles dem grossen Ziel, Olympisches Spiele 2022, unter. Doch zunächst will sie in diesem Winter im Weltcup und an den Weltmeisterschaften auftrumpfen. Robert Kucera 01.12.2020, 11.21 Uhr

Julie Zogg freut sich auf den Saisonauftakt und das Messen mit den anderen Weltklasseathletinnen. Bild: Robert Kucera

Fünf Weltcupsiege, drei Gesamtsiege in der Disziplin Parallelslalom, Gesamtweltcupsiegerin und Weltmeisterin – mit einem solchen Palmarès im Rücken kann eine erfolgreiche Athletin wie Julie Zogg die neue Saison gelassen in Angriff nehmen. Doch für die 28-Jährige kommt eines bestimmt nicht in Frage: Die Zügel schleifen zu lassen.

«Das will ich nicht. Ich bin sehr motiviert und freue mich auf die ersten Rennen», sagt Zogg. «Ich will sehen, wo ich stehe und ob sich das Training gelohnt hat», sehnt sie die ersten Vergleiche mit den anderen Weltklassefahrerinnen herbei. Sie brennt deshalb auf den Saisonstart in eineinhalb Wochen in Cortina d’Ampezzo.

Gute Verhältnisse in der Schweiz nutzen können

«Ich hoffe, dass so viele Rennen wie möglich stattfinden – ohne Einschränkungen und dass alle grosse Nationen starten dürfen», wünscht sich die Alpin-Snowboarderin. Das Szenario, dass ganze Teams wegen eines positiven Coronatests vor einem Weltcuprennen gesperrt werden, soll ihrer Meinung nach nur Theorie bleiben.

Von den Schutzmassnahmen mal ausgenommen (Maske tragen, Abstand halten) gab es in der Vorbereitungszeit wenig Berührungspunkte mit der Problematik des Virus.

«Es lief recht normal. Wir haben in der Schweiz sehr gute Verhältnisse angetroffen, die wir auch genutzt haben»,

gibt Julie Zogg Auskunft. «Ich bin topfit und eigentlich parat. Die Rennen können kommen.»

Um nichts zu riskieren, schottet sich die gebürtige Wartauerin, die mittlerweile in Davos wohnt, seit dieser Woche etwas ab. Sie minimiert auf diese Art und Weise die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung. «Ich ziehe mein Training durch und werde viel daheim sein. Denn ich freue mich sehr auf die ersten Rennen, ich will unbedingt dabei sein.»

Schritt vorwärts im Riesenslalom

Julie Zogg ist, was die Saison 2020/21 anbelangt, guter Dinge. Sie schliesst aus den guten Trainings, dass sie in Form sei. Mit ihrer Paradedisziplin Parallelslalom habe sie sich in der Vorbereitungszeit etwas weniger befasst. «Ein Grund dafür ist, dass das erste Slalomrennen erst im Januar stattfindet», erklärt die 28-Jährige.

Der Fokus habe auf dem Riesenslalom gelegen. «Aber zwischendurch tut es gut, Slalom zu fahren. Wenn ich im Riesenslalom nicht weiterkomme und Slalom fahre, dann geht der Knopf im Riesenslalom wieder auf», schildert Zogg.

Titelverteidigung und Hauptprobe zugleich

Sie ist überzeugt, dass sie im Parallelriesenslalom einen Schritt vorwärts gemacht hat. Im letzten Winter realisierte sie ihren ersten Riesenslalomsieg im Weltcup. «Es wäre cool, wenn ich da anknüpfen und in dieser Disziplin regelmässig aufs Podest fahren könnte», hält die Snowboarderin mit Wartauer Wurzeln fest.

Zoggs grosses Ziel sind allerdings die Weltmeisterschaften in Zhangjiakou (China) wo im Jahr darauf die olympischen Bewerbe im Snowboard über die Bühne gehen sollten.

«Falls die WM stattfindet, würde ich gerne mein Bestes geben und meinen Titel im Slalom verteidigen»,

spricht aus Julie Zogg die allgegenwärtige Unsicherheit. Die Teilnahme ist ihr nicht nur von der Bedeutung her wichtig. Eine gelungene Hauptprobe auf dem Olympiahang wäre ein Motivationskick ohnegleichen.

Im Kerenzerberg fliesst der Schweiss: Julie Zogg bringt sich für die neue Snowboardsaison auch körperlich in Topform. Bild: Robert Kucera

Motivationsprobleme nach WM-Titel

Über fehlende Motivation vor dem Winter 2020/21 braucht man sich bei Julie Zogg keine Sorgen zu machen. «Ich habe mich so gefreut, wieder auf Schnee trainieren zu können», berichtet sie vom Sommer. Was für sie ungewöhnlich ist. Denn zu dieser Jahreszeit hält sich ihre Begeisterung für den Wintersport im Rahmen. Es zieht Zogg an den Strand – und nicht in den Schnee. Die Wintersportlerin verrät: «Ich mag den Sommer lieber.»

Anders sah es vor einem Jahr aus. Grosse Motivationsprobleme plagten die Wartauerin. «Ohne die Erfolge auf der Piste wäre es sehr schwer geworden», blickt Zogg zurück. Nach dem Sieg zum Saisonauftakt im russischen Bannoye war alles vergessen, was sie im Sommer geplagt hat.

Als eine mögliche Ursache der Motivationsschwierigkeiten nennt Julie Zogg den Weltmeistertitel 2019 im Parallelslalom. Dieser war ein Meilenstein in ihrer Karriere, auf welchen sie gezielt hingearbeitet hat. Die Leere danach, so hat sie von ihrem Mentaltrainer erfahren, sei typisch und bei Spitzensportlern weit verbreitet.

Umzug nach Davos für das grosse Ziel

Doch mittlerweile ist alles wie weggeblasen. Julie Zogg hat eine erfolgreiche Saison hinter sich und steht vor der nächsten Herausforderung: «Mein grosses Ziel ist die Olympia-Goldmedaille und ich werde alles dafür geben.» So hat sie sich dafür entschieden, die Heimat zu verlassen. Die Wartauerin ist nun in Davos zu Hause. Ein Wegzug aus rein sportlich-organisatorischen Gründen, wie Zogg betont.

«Ich schaue darauf, dass mein Umfeld stimmt. Und hier in Davos sind die optimalen Trainingsbedingungen – auch, weil man Trainer hier wohnt.»

Nur das Konditionstraining im Vorfeld der Saison hat heuer am bewährten Ort Kerenzerberg stattgefunden. Die Zusammenarbeit mit Konditionstrainer Gregor Hagmann ist Zogg sehr wichtig. Ausserdem sprechen die Resultate für diese erfolgreiche Zusammenarbeit. In Abklärung ist, wie viele Teile der Konditionseinheiten dann nächstes Jahr in Davos, respektive Kerenzerberg, gemacht werden.

«Ich will das alles auf mich nehmen, sodass ich am Schluss sagen kann: Ich habe alles gegeben, um meinen Traum zu erfüllen.»