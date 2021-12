Julie Zogg brennt auf den Saisonstart in den Olympiawinter

Alpin-Snowboard Mission Olympia-Medaille: Die Wartauerin Julie Zogg brennt auf den Saisonstart Alpin-Snowboarderin Julie Zogg fühlt sich vor dem ersten Einsatz im Olympiawinter gut. Die 29-Jährige ist voller Tatendrang und die Olympischen Winterspiele in Peking sind längst nicht das einzige erstrebenswerte Ziel. Robert Kucera Jetzt kommentieren 08.12.2021, 12.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Olympia ist nicht alles: Letzte Saison sicherte sich Julie Zogg die kleine Kristallkugel in der Disziplin Parallelslalom. Ihr Traum wäre es, auch mal die Kristallkugel im Riesenslalom zu holen oder nach 2015 den Gesamtweltcup ein zweites Mal zu gewinnen. Miha Matavz / Fis Ski

Startschuss in den Olympiawinter für die Snowboarderin Julie Zogg. Am Samstag, 11. Dezember steht sie in der Disziplin Alpin erstmals am Start. Die gebürtige Wartauerin hat besonders ein Ziel vor Augen: Olympische Winterspiele 2022 in Peking.

Aller guten Dinge sind drei

Doch nicht die Teilnahme selbst steht im Fokus. Zogg zählt zu den Medaillenanwärterinnen Deshalb reist die 29-Jährige auch nicht nach Touristin nach China, wie sie sagt:

«Wenn man das dritte Mal dabei ist, ist es vorbei mit dem Drumherum und noch andere Wettkämpfe anschauen.»

Sie hofft, dass in Peking aller guten Dinge drei werden: «Ich habe noch was, das auf meiner Liste steht. Ein Ziel, das ich noch nicht erreicht habe», umschreibt sie ihren Medaillenwunsch.

An den bisherigen Olympischen Spielen erreichte Julie Zogg in Sotschi 2014 die Ränge 9 im Parallelriesenslalom und Platz 7 im Parallelslalom – damals durften die Alpinen noch zweimal an den Start gehen – sowie 2018 in Pyeongchang im Parallelriesenslalom Rang 6.

Selbstvertrauen in Parallel-Trainings geholt

«Ich freue mich extrem, dass es wieder losgeht», frohlockt Julie Zogg vor dem ersten Weltcup-Einsatz im Olympia-Winter. Die Vorfreude hat einen guten Grund: «Ich war während einer Vorbereitung noch nie so viel im Schnee. Vom Gefühl her bin ich so stark wie noch nie.»

Eine Aussage, welche die Konkurrenz ernst zu nehmen hat. Schliesslich hat Zogg die vergangene Saison als Gesamtdritte und Disziplinensiegerin im Parallelslalom beendet. Nicht die zahlreichen Schneetage allein sieht die 29-Jährige als Vorteil. Das Team konnte Parallelkurse inklusive Start-Gates aufstellen und in den Trainings Weltcup-Läufe simulieren. Julie Zogg schildert:

«Ich habe gelernt, nicht mehr so nervös zu sein, wenn kurz vor dem Ziel eine Fahrerin noch parallel mit mir ist.»

Sie weiss nun: Ist die Konkurrentin auf gleicher Höhe, wird sie in den letzten Toren vor dem Ziel den Unterschied machen und sich im Run durchsetzen.

Julie Zogg will an Olympia aufs Podest. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Olympia-Qualifikation steht unmittelbar bevor

Kein Wunder also, dass die in Weite aufgewachsene Spitzensnowboarderin auf den Saisonstart brennt. Zogg will wissen, wo sie steht, welche alte Mitstreiterinnen in Frühform sind und welche Newcomer plötzlich ganz vorne mit dabei sind. «Ich bin gespannt auf die ersten Rennen», sagt sie kurz vor der Abreise nach Bannoye (Russland), wo zum Auftakt ein Parallelriesenslalom und ein Parallelslalom auf dem Programm stehen.

Für die routinierte Fahrerin ist selbst die Affiche, in einen Olympia-Winter zu starten, nicht wirklich was besonders. Aufgrund der Ergebnisse letzten Winter hat sie sich bereits halb für Peking qualifiziert, wie sie erklärt:

«Für die A-Limite brauche ich nur noch einen Top-16-Platz. Darum stehe ich nicht unter Druck, im Hinblick auf Olympia Resultate zu bringen, und kann locker ins erste Rennen gehen.»

Da sie zuletzt die Konstanz in Person war – letzte Saison stets in den Top Ten – ist die Erfüllung der Limite nur noch Formsache.

Zumal Julie Zogg letztmals am 26. Januar 2018 in der Qualifikation hängen blieb und damit den Final der 16 besten Läuferinnen verpasste. «Wenn ich zwei normale Läufe runterbringe, reicht es für den Achtelfinal», äussert sie sich selbstbewusst vor den ersten Qualifikationsläufen in diesem Winter.

Saison 2021/22: Grosse Ziele und ein Traum

Doch das blosse Erreichen des Achtelfinals in einem der nächsten Weltcup-Rennen ist nicht Zoggs Anspruchs. In ihren Zielsetzungen präsentiert sie sich ambitioniert wie und je:

«Mein grosses Ziel ist nach wie vor, den Gesamtweltcup nach 2015 ein zweites Mal zu gewinnen. Ein Traum ist auch der Gewinn der kleinen Kristallkugel im Riesenslalom.»

Dafür braucht es vom ersten Renneinsatz weg Topergebnisse. Die 29-Jährige ist gewillt, zum Weltcup-Auftakt in Russland ein erstes Zeichen zu setzen. «Ich weiss, dass ich parat bin. Es wäre megaschön, wenn ich bereits im ersten Rennen meine gute Form zeigen kann.» Ein guter Saisonstart würde ihr ausserdem die Bestätigung liefern, dass sie und ihr Team gut trainiert haben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen