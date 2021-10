Buchs: Lehrer dokumentiert 28 Burgen von Oberriet bis Haldenstein

Alpenreintal Recherche begann im Kloster: Wie der Lehrer Urs Kaufmann einen Burgenführer mit Ausflugstipps erarbeitet hat Die Dokumentation «Burg in Sicht» des Buchser Lehrers bietet Anregungen für Expeditionen zwischen Oberriet und Haldenstein. 28 Burgen stellt er in seiner Broschüre vor. Heini Schwendener Jetzt kommentieren 27.10.2021, 11.32 Uhr

Oberstufenlehrer Urs Kaufmann präsentiert seine Broschüre über die Burgen von Oberriet bis Haldenstein. Bild: Heini Schwendener

Viele Menschen haben seit dem Frühjahr 2020 damit begonnen, ihre eigene Region zu Fuss oder per Velo zu erkunden, was häufig dem eingeschränkten Mobilitätsradius wegen Corona geschuldet war. Der in Sevelen wohnhafte Lehrer Urs Kaufmann, der seit 29 Jahren an der Oberstufe in Buchs unterrichtet, hätte seine Intensivweiterbildung eigentlich auch teilweise im Ausland verbringen wollen, unterrichtet der doch unter anderem auch Französisch und Englisch.



Corona hat auch seine Pläne durchkreuzt – und ihn letztlich auf die Idee gebracht, nicht nur die nähere Region zu erkunden, sondern diese Streifzüge dem Thema Burgen zu widmen und in ein Projekt für die Intensivweiterbildung münden zu lassen.



Bei der Burg Neu-Schellenberg sticht vor allem die Grösse der Anlage ins Auge. Bild: Urs Kaufmann

Mehrheitlich zu Fuss und per Velo hat er sich nach vorgängigem Studium der einschlägigen Fachliteratur aufgemacht, die Burgen in der Region zu erkunden. Nun liegt das Resultat seiner Literatur- und Feldstudien vor, die Dokumentation «Burg in Sicht».

Historische Schönheiten in der Region

Im Vorwort seiner Arbeit, die bei ihm und in zwei Buchhandlungen erhältlich ist, schreibt Urs Kaufmann:

«Unter den Burgruinen von Oberriet bis Haldenstein hat es einige wahre Bijous.»

Seine 65 Seiten starke Dokumentation präsentiert Ausflugsideen zu den historischen Schönheiten in der Region, und «sie enthält Vorschläge mit Empfehlungen für Familien, Schulklassen, Wandergruppen, Bikerinnen und Spaziergänger jedes Alters und möchte den Appetit auf kleinere und grössere Abstecher und Exkursionen in unserer Region anregen».



Die Burg Fracstein in Landquart/Seewis erreicht man über einen steilen Weg. Bild: Urs Kaufmann

Etwa zwei seiner drei Monate dauernden Weiterbildung hat der Oberstufenlehrer für seine Burgen-Dokumentation eingesetzt. Zuerst war Kaufmann zehn Tage im Kloster Disentis. Er erzählt:

«Während dieser Zeit habe ich Schwung geholt.»

Im Kloster begann er seine Internetrecherche: Zuerst las er sich in die Zeit des Mittelalters ein. Dabei lernte er, dass die meisten Burgen in unserer Region in der Zeit des 12. und 13. Jahrhunderts erbaut wurden. Kaufmann schreibt dazu: «Die Region Rheintal-Chur war damals geprägt durch die Ausdehnung freier Adelsgeschlechter.» Dazu gehörten etwa die Habsburger, Montforter, Toggenburger, die Herren von Werdenberg-Heiligenberg und von Werdenberg-Sargans oder die Freiherren von Sax. Vor seinen 28 Burgen-Porträts hat Urs Kaufmann in seiner Dokumentation dieses historisches Umfeld dargestellt.

Eine bekannte Burgen und viele unbekannte

Die Burgruine Wartau, die Burg Neu-Schellenberg oder die Burg Freudenberg in Bad Ragaz dürften vielen Leuten bekannt sein. Doch wer kennt schon die Grottenburg Wichen- stein in Oberriet oder die Burg Fracstein in Landquart/Seewis, die Neuburg in Untervaz oder die Burg Lichtenstein (Katzenburg) von Haldenstein?



Der Buchser Lehrer hat 28 Burgen zwischen Oberriet und Haldenstein ausfindig gemacht, sie erkundet, fotografiert und dokumentiert. In seiner 65 Seiten starken Broschüre «Burg in Sicht» führt Kaufmann die Leserschaft zuerst ein in die Zeit des Mittelalters, listet die lokalen Akteure in unserer Region im 12. und 13. Jahrhundert auf und erzählt die Geschichte von Grafen, Freiherren und Adelsgeschlechtern.

Reich illustrierte Dokumentation

Danach folgt auf rund 50 reich illustrierten Seiten die Dokumentation der einzelnen Burgen. Der Autor erzählt deren Entstehungsgeschichte, führt teilweise die sprachgeschichtliche Ableitung der Burgnamen auf und vor allem schildert er auch, wie man alle diese 28 Burgen erreicht – zu Fuss oder in Verbindung mit einer Velotour.



Die Neuburg in Untervaz. Bild: Ricus Jacometti

Broschüre spricht ein breites Publikum an

So spricht «Burg in Sicht» ein breites Publikum an: Schulklassen, die budgetneutrale Ausflüge planen; Eltern, die mit ihren Kindern Expeditionen zu den teils im Wald versteckten Burgen machen wollen; unternehmungslustige Leute, die gerne draussen sind und so weiter. Urs Kaufmann hat, teils zusammen mit seiner Familie, eine interessante Zeit erlebt, als er all die Zeugen des Mittelalters in der Region besuchte.

Je länger er unterwegs war, desto geschulter wurde sein Blick für die Eigenheiten der einzelnen Burgen, die sich auch in ganz unterschiedlichem Zustand präsentieren. Er erzählt:

«Man sieht schon, wo sich beispielsweise ein Burgenverein einsetzt und wo eine Burg langsam zerfällt, weil sich niemand darum kümmert.»

Die Burg Haldenstein. Bild: Urs Kaufmann

Eine «Lieblingsburg» mag er nicht nennen, doch unter verschiedenen Aspekten gibt er sehr wohl Empfehlungen ab. «Für Familien könnte etwa interessant sein, dass es auf den Burgruinen Wichenstein, Grafenberg Klingenhorn, Ober-Ruchenberg und in der Katzenburg Burgenbüchlein gibt. Darin können alle Besucher an einer Fortsetzungsgeschichte schreiben oder eigene Beiträge zeichnen oder schreiben.»



Wildenburg in Wildhaus ist die höchstgelegen St. Galler Burg

Ideal geeignet für Ausflüge mit Kindern sind für Urs Kaufmann auch die Burg Hohensax in Sax, die Wildenburg in Wildhaus – die höchstgelegene Burg im Kanton St. Gallen auf 1100 m ü. M. mit einem Badesee in der Nähe – oder die Burg Neu-Schellenberg. Sie alle haben eine gute Infrastruktur für die Besucherinnen und Besucher mit Bänken, Tischen und Grillstellen.

Nach seinen Streifzügen durch die Burgenlandschaft der Region stellt Kaufmann fest:

«Die Burgen im Fürstentum Liechtenstein befinden sich in einem Topzustand.»

Als weiteres lohnendes Ziel bezeichnet der Autor die Neuburg in Untervaz. Dazu schreibt er: «In kaum einer anderen Burgruine unserer Gegend kann die mittelalterliche Baukunst auf so beeindruckende Weise wahrgenommen werden.» Als «kurlige» Ausflugstipps nennt Kaufmann die Burgen Wichen- stein in Oberriet und Rappenstein in Untervaz.

Hinweis

Urs Kaufmann: «Burg in Sicht», 65-seitige Dokumentation. Fr. 24.90. Erhältlich bei «Books in Buchs» und im «Bücherwurm» in Vaduz oder beim Autor unter: urskaufmann@catv.rol.ch