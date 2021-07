Alpenpflege: Senioren sagen Unkräutern den Kampf an

Alpenpflegegruppe Den «Plutzen» den Kampf angesagt: Wie Senioren die Alpen pflegen Die Freiwillige Alppflegegruppe der Ortsgemeinde Grabs leistet sehr geschätzte Arbeit – und sucht Verstärkung.



Hanspeter Turnherr 24.07.2021, 05.00 Uhr

Auch frische grüne Alpwiesen müssen von Unkraut befreit werden. Bild: Hanspeter Turnherr

Mittwochmorgen, 7.45 Uhr. 14 Männer fassen beim Werkhof der Ortsgemeinde Grabs ihren «Znüni» samt Getränken. Zuvor haben bereits zwei von ihnen die Sensen in die bereitstehenden Busse verladen. Die Fahrt führt an diesem Tag zu den Alpen Risiwald und Naus hoch über dem Voralpsee.



Diesmal meint es Petrus gut: Die Sonne strahlt vom Himmel. «Bis jetzt hatten wir fast immer Regentage.» Die Männer sind Teil der zurzeit 27 Freiwilligen der Alppflegegruppe. «Der jüngste Mäher ist 63, der älteste bald 80. Das Durchschnittsalter liegt bei über 70 Jahren», erklärt Monika Eggenberger, Schreiberin der Ortsgemeinde.

Die Aufgabe der Gruppe ist es, das auf den verschiedenen Alpen wachsende «Unkraut» durch Mähen einzudämmen. Dazu werden jedes Jahr bis maximal 12 Pflegetage organisiert. Der Gruppe beitreten können alle, die noch rüstig und gut zu Fuss sind. Denn die Alpen sind teilweise stotzig und einige nur durch einen längeren Fussmarsch erreichbar. Die Einsätze finden bei fast jedem Wetter statt. Alter, Geschlecht (bis heute war zwar noch keine Frau dabei), Beruf oder Wohnort spielen keine Rolle. Wer den Umgang mit der Sense nicht gewohnt ist, wird angeleitet.

Mit frisch geschliffener Sense gegen das Unkraut. Hanspeter Turnherr

Die Arbeit macht fast ein bisschen «süchtig»

Wie der Schreibende selber auf der Alp Risiwald erlebte, ist es auch keine Hexerei – und es macht «süchtig». Dies bestätigen auch die Männer. Leo Gschwend formuliert es so:

«Wenn man eigentlich Pause machen will, sieht man da noch ein Unkraut und dort noch eines – und kann einfach nicht aufhören.»



So schön die Distel aussieht, so kann sie rasch überhand nehmen. Hanspeter Turnherr

Am Einsatzort angekommen beginnen die Männer sofort mit der Arbeit. Denn die «Plutzen» (Spitzplacken) und Disteln sind unübersehbar, vereinzelt wächst hier auch das Alpenkreuzkraut. «Je nach Bodenbeschaffenheit dominieren auf den verschiedenen Alpen andere Unkräuter, die wir bekämpfen müssen», erklärt Christian Gantenbein.

Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr wird hier im Risiwald gemäht, denn das Unkraut wächst schnell nach und muss vor dem Versamen geschnitten werden. Die Alppfleger leisten einen Einsatz in der Alp.

Nach ihrer Motivation befragt, sind sich die Männer einig. Hansruedi Vetsch fasst es so in Worte: «Es ist eine sinnvolle Arbeit und zugleich körperliche Betätigung. Man ist in der Natur und arbeitet gemeinsam in einer gemütlichen Gruppe. Unsere Arbeit wird von den Bauern sehr geschätzt. Würde man nichts machen, nähmen die Unkräuter überhand, bis schliesslich kein Gras mehr wachsen würde.»

Der Znüni bietet Gelegenheit für gemütliches Zusammensein und Gespräche Bild: Hanspeter Turnherr

Keine Verpflichtung: Wer Zeit und Lust hat, darf sich melden

Wer der Alppflegegruppe beitritt, die bereits seit 1982 besteht, geht keine Verpflichtung ein. Die Einsatzdaten und -orte werden frühzeitig bekannt gegeben. Wer Zeit und Lust hat, meldet sich einige Tage vor einem Einsatz bei der Kanzlei der Ortsgemeinde an.

Über neue Mitglieder würde sich die Gruppe freuen, nennen sie doch noch einen weiteren positiven Effekt der Einsätze: Man lernt neue Menschen kennen und erweitert die sozialen Kontakte. Alle betonen den Zusammenhalt in der Gruppe, der auch unter dem Jahr spürbar sei. Beim Znüni –und beim ebenfalls spendierten Mittagessen – wird jeweils das gemütliche Zusammensein so richtig genossen. Es wird emsig diskutiert und es werden Erlebnisse und Erinnerungen ausgetauscht.

Interesse an der Alpenpflege?

Interessierte können den Einsatzplan unter www.ortsgemeinde-grabs.ch Rubrik «Öffentlichkeit/Senioren mähen» einsehen. Weitere Infos gibt die Ortsgemeindekanzlei (info@ortsgemeinde-grabs.ch oder 081 771 18 38).