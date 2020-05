Erste Tiere auf den Alpen – die Gründe für die frühen Alpaufzüge im Werdenberg und Obertoggenburg Die Anstellung von ausländischem Personal, das auf unseren Alpen wichtig ist, war wegen der Coronakrise arbeitsintensiver. Alexandra Gächter 22.05.2020, 15.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dieses Jahr werden die Tiere früher auf die Alp gebracht als vergangenes Jahr. Archivbild: Corinne Hanselmann

Auf dem Schanerberg in der Gemeinde Wartau grasen seit Anfang Woche bereits über 70 Kühe und ein Stier. Sie sind traditionsgemäss immer eine der ersten in der Region Werdenberg, die auf die Alp gehen. Im obersten Toggenburg sind ebenfalls bereits einige Tiere auf der Alp. Marco Bolt, Alpberater des Landwirtschaftlichen Zentrums St.Gallen in Salez, sagt:

«Die meisten Alpen werden voraussichtlich zwischen dem 25.Mai und dem 7.Juni bestossen.»

Somit findet der diesjährige Alpaufzug rund eine Woche früher als im Durchschnitt und zwei Wochen früher als im vergangenen Jahr statt. Der schneearme Winter und der warme April habe zur frühen Alpauffahrt geführt, erläutert Bolt.

Auf einigen Alpen ist das Vieh bereits auf den Weiden. Urs Flueeler/Keystone

Dank des Regens im Mai und der aktuell warmen Temperaturen wächst das Gras stark. Letztes Jahr habe der viele Schnee den Start in die Alpsaison etwas verzögert.

Einreise des ausländischen Personals war unklar

«In der Region Werdenberg wird der Aufzug nicht so traditionell abgehalten und zieht kaum Publikum an. Die meisten Tiere werden heutzutage auf die Alp gefahren. Im Toggenburg oder im Appenzellerland ziehen die Alpaufzüge teilweise etliche Zuschauer an, was in Zeiten von Corona zu heiklen Situationen führen kann. Als Vorsorgemassnahmen wurden in diesen Gebieten die Alpauffahrtstermine nicht öffentlich bekannt gegeben», so Bolt.

Auf etlichen Alpen ist man auf ausländisches Alppersonal, das vorwiegend aus Deutschland, Österreich und dem Südtirol stammt, angewiesen. Zu Beginn der Coronakrise war nicht klar, ob sie bis zur Alpauffahrt in die Schweiz einreisen dürfen. Alpberater Bolt erklärt:

«Das hat zu einem relativ grossen Aufwand geführt, da niemand genau wusste, wie es weitergeht.»

Die Ungewissheit habe auf Seiten der Alpbetriebe und auf Seiten der Älpler bestanden.

Mittlerweile dürfen systemrelevante Arbeitskräfte wie landwirtschaftliches Personal, darunter fallen auch Älpler, in die Schweiz einreisen. Diese Regelung war nicht von Anfang an klar und hat zu Verwirrung geführt, schildert Marco Bolt. Es gab Älpler, die auf Grund der Ungewissheit ihre Alpstelle frühzeitig abgesagt haben.

Sehr viele Telefone von Älplern erhalten

So hatten sich zum Beispiel ein Senn aus dem Südtirol und eine Wartauer Alp auf Grund der ungewissen Situation darauf geeinigt, die Alpstelle nicht anzutreten, wodurch relativ kurzfristig noch für Ersatz gesorgt werden musste. «Die Ungewissheit hat die meisten gestresst. Ich habe sehr viele Telefone von Älplern erhalten und habe mich mit der Thematik intensiv befasst. Per Telefon und auf unserer Internetseite hat das Landwirtschaftliche Zentrum St.Gallen laufend informiert», so Marco Bolt.

Mit der Grenzöffnung zu Österreich, Deutschland und Frankreich am 15.Juni hat sich die Situation entschärft. «So wie ich es einschätze, hat sich die ungewisse Personalsituation nun zum Positiven gewendet», sagt Marco Bolt abschliessend gegenüber dem W&O.