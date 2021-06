Allgenerationen-Spielplatz in Wildhaus eröffnet

Allgenerationen-Spielplatz in Wildhaus: Ein attraktiver Spielort für Gross und Klein Die grosse Attraktion in der neuen Saison ist die «Chügelibahn» oder Kugelbahn, beim Aufgang zum Eggewäldli. Adi Lippuner 20.06.2021, 19.00 Uhr

Mitglieder der Arbeitsgruppe, Rico Rutishauser, Richard Brander, Thomas Dietsche, Susanne Roth und Ehemann Ueli Roth (von links), bei der neuen «Chügelibahn». Bild: Adi Lippuner

Die Arbeitsgruppe «Bewegen und Gestalten» der Gemeinde Wildhaus, hat bei der Wildhauser Curlinghalle einen Allgenerationen-Spielplatz realisiert, der am Samstag, mit neuen Attraktionen, für die zweite Saison eröffnet wurde. Gleichzeitig übergab Richard Brander als Präsident der Arbeitsgruppe, den Spielplatz in die Verantwortung der Sport und Freizeit AG mit Verwaltungsratspräsident Fritz Grob und Betriebsleiter Christian Schmid.

Während die Eltern sich ein kühles Getränk am Schatten gönnten, spielte der Nachwuchs unbeschwert mit den vorhandenen Geräten. Ob Kart fahren, ein Pedalo ausprobieren, auf der Slackline trainieren oder sich mit anderen, reichlich vorhandenen Spielgeräten amüsieren – die Zeit verging wie im Flug. Zudem steht neu ein Tischfussballkasten zur Verfügung. Weshalb nicht einmal ein Spiel Eltern gegen Nachwuchs probieren?

Der neu aufgestellte «Töggelichaschte» wird am Eröffnungstag rege genutzt. Bild: Adi Lippuner

Kugelbahn mit Tönen und als Auskunftsgeber

Die grosse Attraktion in der neuen Saison ist die «Chügelibahn» oder Kugelbahn, beim Aufgang zum Eggewäldli. Wie es sich fürs Toggenburg gehört, klingt diese in ganz verschiedenen Tönen, zeigt die sieben Churfirsten und gibt erst noch Auskunft, wie hoch jeder einzelne Berg ist.

Bei der offiziellen Feier trat zudem die Bürgermusik Wildhaus, Leitung Christian Schlegel, erstmals nach eineinhalb Jahren wieder vor Publikum auf. «Ein gelungener Auftritt, die haben wohl in den vergangenen Monaten irgendwo in einer grossen Halle heimlich geprobt», so das Kompliment von Richard Brander, Präsident der Arbeitsgruppe «Bewegen und Gestalten», für die musikalische Darbietung.

Richard Brander, Präsident der Arbeitsgruppe «Bewegen und Gestalten», übergibt einen Mini-Gokart an Christian Schmid, Betriebsleiter der Sport und Freizeit AG und Verwaltungsratspräsident Fritz Grob (von links). Bild: Adi Lippuner

Ganz neu kann auch an Regentagen ein Spieltag genossen werden. Im ersten Stock, im Raum «Haus des Gastes» stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.

Geöffnet ist der Allgenerationen-Spielplatz bei der Curlinghalle wie folgt: Bis 4. Juli jeweils mittwochs, 13.30 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 21 Uhr und sonntags, 10 bis 18 Uhr. Ab 5. Juli bis 22. August und während der Herbstferien vom 1. bis 24. Oktober von Montag bis Donnerstag, 10 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag, 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Zwischen den Ferien (23. August bis 30. September) mittwochs von 13.30 bis 18 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.