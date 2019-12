Alles, was das Herz begehrt an der Weihnachtsfeier von Procap Sarganserland-Werdenberg Procap Sarganserland-Werdenberg feierte in der Kanti Sargans ihre Weihnachtsfeier. Svenja Kruse 17.12.2019, 05.00 Uhr

Am vergangenen Sonntagnachmittag fand in der Aula der Kantonsschule Sargans die Weihnachtsfeier von Procap Sarganserland-Werdenberg statt.

Die rund 120 Teilnehmer erwartete eine Weihnachtsfeier mit einem Musical von der ersten und zweiten FMS-Klasse. Der Rotary-Club Werdenberg sorgte für weihnachtliche Dekoration, Kuchen und Kaffee.

Traditionelle Weihnachtsfeier

Seit nunmehr fast 90 Jahren setzt sich Procap für die Anliegen von Menschen mit Behinderungen ein und bildet die grösste Selbsthilfeorganisation der Schweiz. Ihr Ziel ist es, auf die spezifischen Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung einzugehen. Sie leistet Hilfe vor Ort, bietet Beratungen für hindernisfreies Bauen und Wohnen an oder steht den Betroffenen bei rechtlichen Fragen der Sozialversicherungen zur Seite.

Nebst der beratenden Funktion organisiert Procap Sarganserland-Werdenberg Anlässe wie den regionalen Sporttag, einen Sommerausflug oder in der Adventszeit die traditionelle Weihnachtsfeier. Bei dieser Weihnachtsfeier darf Procap seit vielen Jahren auf die ersten beiden FMS-Klassen der Kantonsschule Sargans sowie den Rotary-Club Werdenberg zählen. Der Rotary-Club sorgte für die weihnachtliche Dekoration auf den Tischen und servierte verschiedene Getränke und selbstgemachte Kuchen.

Den Gott mit dem weissen Bart gibt es nicht

Es ist zwei Uhr: Der Chor aus rund 30 Schülerinnen und Schüler wartet gespannt auf den Stufen vor der Bühne, letzte Cola-Fläschchen werden serviert und hinter beleuchtetem Notenpult sitzt Thilo Bräutigam am Klavier. Dann tritt Niklaus Flury, der Präsident von Procap Sarganserland-Werdenberg, nach vorne und eröffnet die diesjährige Weihnachtsfeier.

Er heisst die rund 120 Teilnehmer herzlich willkommen und lädt auf einen unterhaltsamen Nachmittag ein. Für die weihnachtliche Ansprache übergibt er das Mikrofon Pfarrer Cornelius Daus, der in seiner besinnlichen Rede über das Thema Angst spricht. Es gebe viele Dinge in der Zukunft, die uns Angst machen würden. Die Zukunft liege eben ab und zu noch unter einem Schleier verborgen. Cornelius Daus ermutigt die Zuhörenden aber auch: In uns würde viel mehr verborgen liegen, als wir wahrscheinlich meinen. Zuletzt hoffe er, dass Gott uns begleite und mit uns gehe – «und nein, nicht der mit dem weissen Bart, den gibt es nämlich nicht».

«Ein Weihnachtswunsch» als Highlight

Dann waren die Klassen 1F und 2F der Kantonsschule Sargans an der Reihe. Die Klasse 2F führte ein selbst geschriebenes Weihnachtsmusical mit mitreissenden Popliedern auf, die mit vielseitiger Instrumentalbegleitung untermalt wurden. Unter der Regie von Thilo Bräutigam und Beatrice Rütsche sangen die Jugendlichen Lieder wie «Mad World» von Riverdale oder «Ist da jemand» von Adel Tawil. Als Letztes folgte mit «All I Want For Christmas Is You» ein Weihnachtsklassiker von Mariah Carey.

Zwischen diesem vielfältigen Repertoire folgten gelungene Schauspielszenen, die sehr alltagsnah eine Familiengeschichte darstellten. Die Schauspieler schafften es dabei, das Publikum weitaus mehr als einmal zum Lachen zu bringen.

Zum Schluss waren dann noch die Stimmbänder des Publikums gefragt und so wurden die bekannten Weihnachtslieder «O du fröhliche», «Leise rieselt der Schnee» und «Stille Nacht» gemeinsam angestimmt. Ganz à jour schienen die Liedtexte aber nicht mehr bei jedem aus dem Publikum zu sein, die Texte waren jedoch in weiser Voraussicht auf den letzten Seiten des Programms abgedruckt.

Mit feinen Torten, eingängiger Musik und lustigen Schauspielszenen hatte diese Weihnachtsfeier wirklich allen etwas zu bieten. Beim Eintreffen hatte die Teilnehmer gar ein kleiner Guetzli-Engel an ihrem Platz erwartet – Cornelius Daus hatte also zu Beginn wohl mit den Worten «Das Kleine hat eine grosse Bedeutung» genau ins Schwarze getroffen.