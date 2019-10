Gams: Börse bot eine grosse Auswahl von Kleidern und Spielsachen für Kinder Kürzlich fanden der alljährlich sehr beliebte Kinderflohmarkt sowie die Kinderartikelbörse statt.

Sowohl der Flohmarkt als auch die Kinderartikelbörse stiessen auf grosses Interesse bei Jung und Alt.Bild: PD

Im ganzen Dorf sah man Kinder mit Spielsachen zum Schulhaus Widem pilgern, um sich einen guten Platz in der Turnhalle zu sichern. Auf einer Decke wurden die Schnäppchen präsentiert und zum Verkauf angeboten. So mancher Artikel wechselte den Besitzer und zauberte sowohl dem Käufer als auch dem Verkäufer ein strahlendes Lachen ins Kindergesicht.

Nicht viel anders verlief auch die Kinderartikelbörse. Auch die «Grossen» gingen auf Schnäppchenjagd. Die dem Treffpunkt Gams verbleibenden zwanzig Prozent des Verkaufserlöses werden in diesem Jahr «Herzensbilder» gespendet. Die nächste Kinderartikelbörse wird am 14. März 2020 im Schulhaus Widem in Gams stattfinden.