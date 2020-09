Alle Werdenberger Gemeindepräsidenten haben für den Fall einer Abwahl eine Nichtwiederwahl-Absicherung Wahltag ist Zahltag, heisst es. Das ist nächstes Mal am 27. September an den Kommunalwahlen der Fall; zumindest symbolisch auf dem Wahlzettel. Wird ein Gemeindepräsident abgewählt, ist es mit dem Zahltag von der Verwaltung vorbei. Dagegen kann man sich finanziell absichern.

Armando Bianco / Martin Knoepfel

03.09.2020, 13.45 Uhr

Zahltag auch nach dem Wahltag: Die Nichtwiederwahl-Absicherung gibt es in allen fünf Werdenberger Gemeinden und in der Stadt Buchs.

Wird ein Gemeindepräsident abgewählt, ist es mit dem Zahltag als Amtsträger vorbei. Gegen die Abwahl kann man sich zwar nicht versichern, wohl aber gegen die finanziellen Folgen eines, nämlich mit einer sogenannten Nichtwiederwahl-Absicherung absichern, beispielsweise bei der Thurgauer Bürgschaftsgenossenschaft (TBG). Laut deren Geschäftsführer Roland Studer sind aus dem ganzen Kanton St.Gallen 40 Personen aus politischen Gemeinden und 12 aus Schulgemeinden bei der TBG versichert. Das geht aber nur, wenn das Amtspensum mindestens 50 Prozent beträgt

Kampfwahl ohne Absicherung im obersten Toggenburg

Sämtliche sechs Werdenberger Gemeinden verfügen derzeit über eine solche Versicherung für ihren Gemeinde- bzw. Stadtpräsidenten. Hingegen sind nicht alle Personen an der Spitze des Schulrats mit einer solchen Absicherung ausgestattet, was teils pensumbedingt ist. Die Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann hingegen verfügt über gar keine solche Absicherung. Doch auch wenn diesen Herbst eine Abwahl nicht der Fall sein wird, in vier Jahren kann das schon anders aussehen. Über keine solche Absicherung verfügt hingegen die Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann, , obwohl es dort zu einer Kampfwahl zwischen Amtsinhaber Rolf Züllig und Herausforderer Renato Pedrolini kommt



Das Interesse an einer Absicherung steigt

Das Interesse an einer Nichtwiederwahl-Absicherung wächst langsam, aber stetig. Roland Studer weist darauf hin, dass es in den letzten Jahren einige von Misstönen begleitete Abwahlen gegeben hat. Im Wahlkreis Werdenberg hat heuer kein amtierender Gemeindepräsident einen Gegenkandidaten, jedoch in der obersten Toggenburger Gemeinde, wo Amtsinhaber Rolf Züllig von seinem Kontrahenten Renato Pedrolini herausgefordert wird. Eine Abwahl ist aber – rein theoretisch – auch ohne Gegenkandidat möglich. Nämlich dann, wenn eine nicht auf dem Stimmzettel aufgeführte Person genügend Stimmen aus dem Volk bekommt, um den Amtsinhaber zu verdrängen.

Soll keine Frühpension oder goldener Fallschirm sein

Oft hört man, dass es für jemanden, der längere Zeit Gemeindepräsident gewesen ist, schwierig wird, einen adäquaten neuen Job zu finden. Wohl auch wegen der Kurzfristigkeit, ein Ende September Abgewählter hätte drei Monate später bereits keinen Job mehr. Die Idee sei, dass die Nichtwiederwahl-Absicherung weder eine Frühpension noch ein goldener Fallschirm ist, sagt Roland Studer.



Zahlung der Prämie wird unterschiedlich gehandhabt

Unterschiede gibt es im Wahlkreis Werdenberg bei der Begleichung der Prämien dafür. «Die Prämien der Versicherung werden aktuell zu 100 Prozent von der Arbeitgeberin, also der Stadt bezahlt», so Stadtschreiber Remo Märk. Die Gemeinden Sennwald, Sevelen und Wartau übernehmen die Prämie ebenfalls vollumfänglich.

Anders sieht es in Gams und Grabs aus, dort wird die Prämie hälftig aufgeteilt zwischen der Arbeitgeberin (Gemeinde) und dem Arbeitnehmer (Gemeindepräsident). In der Gemeinde Wildhaus Alt St. Johann stellt sich diese Frage nicht, da es keine Absicherung gibt.

In den Gemeinden Grabs und Wartau gibt es auch für das Schulratspräsidium eine Nichtwiederwahl-Absicherung. In Sevelen und Sennwald hingegen nicht, obwohl beide Ämter das Pensum von 50 Prozent erreichen.

In Buchs, Gams und Wildhaus-Alt St. Johann gibt es keine Absicherung, was daran liegt, dass die Pensen der Amtsinhaber allesamt unter 50 Prozent liegen

Inm ersten Jahr 90 Prozent der Leistungsbasis

Bei der Abwahl zahlt die TBG in den ersten 12 Monaten 90 Prozent der Leistungsbasis. Im Jahr danach sinkt die Zahlung auf 80 und im dritten Jahr auf 50 Prozent. Vom vierten bis zum sechsten Jahr sind es noch je 30 Prozent. Wie lange Zahlungen erfolgen, ist altersabhängig. Für Personen, die mit maximal 45 Jahren abgewählt wurden, erfolgen Zahlungen zwei Jahre lang. Für Ältere bis 56 Jahre steigt der Zeitraum auf vier Jahre und danach auf sechs Jahre. Die Zahlungen enden mit dem vollendeten 63. Altersjahr. Wer als Gemeinde- oder Schulpräsident nach der Abwahl auf dem RAV landet, muss sich die ALV-Gelder an die Zahlung der TBG anrechnen lassen. Ebenso, wenn aus anderen Versicherungen Einnahmen fliessen.