Kantonsschule Sargans Maturafeier-Ansprache: Alle können etwas für ihr eigenes Glück tun Eine besondere Matura- und Abschlussfeier an der Kantonsschule Sargans: Jeder einzelnen Klasse war eine eigene Feier gewidmet. Nadine Bantli 10.07.2021, 05.00 Uhr

An der Kantonsschule Sargans wurden die Maturazeugnisse überreicht. Bild: Nadine Bantli

Sargans Die Matura- und Abschlussfeiern des Gymnasiums sowie der Fach- und Wirtschaftmittelschulen an der Kantonsschule in Sargans haben dieses Jahr in einem etwas spezielleren Rahmen stattgefunden – die Absolventinnen und Absolventen feierten klassenweise. Für sie und ihre Angehörigen wohl einiges angenehmer, für Rektorin Pascal Chenevard ein kleiner Ansprachenmarathon. Aber, so resümiert die Kanti-Rektorin: «Es ist durchaus schön, dass die Feiern dieses Jahr etwas reduzierter und deshalb familiärer stattfinden.»

Diese Aufteilung ist mitunter Grund dafür, weshalb die Atmosphäre in der Aula der Kanti Sargans stündlich wechselt – feierlich bleibt sie jedoch. Gleich bleibt auch das Programm der einzelnen Maturafeiern: Auf die Eröffnung durch Prorektor Jörg van der Heyde folgt die Ansprache von Rektorin Pascale Chenevard, bevor die Absolventinnen und Absolventen das «letzte Wort» erhalten und die Feier damit schliessen – begleitet von kurzen, auflockernden Musikstücken.

Feiern fanden während dreier Tage statt

In diesem Artikel beispielhaft für alle Matura- und Abschlussfeiern steht diejenige der Klasse 4IS, nachdem am Dienstag bereits die Klassen 3F, 4F und 4AE der Fachmittelschule und Wirtschaftsmittelschulen ihre Zeugnisse entgegengenommen haben. Die Klasse 4IS des Gymnasiums eröffnete mit der ersten von vier Feiern am Mittwoch den Reigen – auf sie folgten die Klassen 4NP, 4bNP und 4GLM. Den Abschluss machten die drei Klassen 4W, 4bSW und 4bGILM am Donnerstag.

Mit ruhigen und sehr sentimentalen Klängen von Klavier und Violine löste sich das Stimmengewirr in der Aula der Kanti also langsam. ZJörg van der Heyde nutzte die Stimmung für verschiedene Danksagungen.

Thema «Glück »als roter Faden

Mit der Frage «Sind Sie glücklich?» leitete Chenevard ihre Ansprache ein. Weil sie sich gefragt habe, ob sie selbst glücklich war, als man ihr damals das Maturazeugnis in die Hand gedrückt hat. Auf jeden Fall war sie «ein bisschen stolz, dass ich es geschafft hatte». Mit dieser Aussage dürfte Chenevard wohl auch für die Maturandinnen und Maturanden gesprochen haben, an die sie gerichtet war. Und noch mehr vielleicht sogar für die anwesenden Eltern und Familienmitglieder: Hier und dort wurden Taschentücher gezückt, um sich die vor Stolz rollenden Tränen aus dem Gesicht zu wischen.

Das «Glück» zog sich denn auch wie ein roter Faden durch Chenevards Rede: «Lassen Sie mich ein paar Worte über das Glück verlieren. ‹Verlieren?› Wäre ‹suchen› oder ‹finden› nicht die bessere Verbwahl? Nach rund 5500 Unterrichtslektionen ziehen Sie nun in die Welt hinaus, um hoffentlich glücklich zu werden.»

Chenevard ermutigte die frischgebackenen Absolventinnen und Absolventen dazu, sich ein Studium oder einen Beruf zu suchen, in dem sie sich als wirksam erleben und wo sie einen Sinn erkennen können – ausserdem brauche es immer eine Portion Neugier, um vielleicht hinter einer Tür Dinge zu entdecken, die plötzlich spannend und anziehend sein können. Und zum Schluss: «Erkennen Sie, dass Sie das Glück nicht suchen müssen, dass es Sie aber auch nicht einfach findet. Vielmehr können Sie etwas für Ihr Glück tun: Halten Sie die Augen offen, die Ohren steif und packen Sie die Glücksgelegenheiten beim Schopf. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und Glückliche!» Auf die Worte der Rektorin folgte das musikalische Stück «Tango in die Freiheit».

Zwei Männer haben das letzte Wort

Nachdem alle ihre verdienten Maturazeugnisse abgeholt hatten und die drei besten Abschlussnoten ausgezeichnet waren, war jedoch noch nicht ganz Schluss. Van der Heyde klärte die letzten organisatorischen Dinge und überliess danach den beiden einzigen männlichen Schülern der Klasse 4IS wortwörtlich das «letzte Wort» – eine Tradition an der Kantonsschule Sargans, die für van der Heyde gar das persönliche Highlight der Matura­feiern darstellt.

Während die gesamte Feier bereits einen leicht nostalgischen Charakter hatte, trumpften die beiden Absolventen mit einem humorvollen Rückblick auf ihre vier Jahre auf, während denen sie sich mit den teils sonderlichen Eigenschaften ihrer Lehrpersonen abfinden mussten. Eine unterhaltsame Rede und eine schöne Feier, nach der sich alle auf den Weg zum Apéro in den Innenhof machten.

Absolventinnen und Absolventen aus der W&O-Region

Klasse 4IS: Capobianco Alessio Gerardo, Buchs; Dürst Jessica, Buchs; Hanselmann Gioia, Buchs, Note 5,462; Santeler Samira, Grabs; Weiler Kira, Buchs.

Klasse 4NP: Cerullo Gianpiero, Buchs; Dogic Merjem,Trübbach; Jonuzi Erdin, Sevelen; Lenherr Flurin, Gams, Note 5,577; Schlegel Sina, Malans; Shesterikov Ilja, Buchs; Wahl David, Gams; Wellenzohn Zoé, Azmoos.

Klasse 4bNP: Alilovic Laura, Buchs; Alpiger Nadine, Gams; Auer Raphael, Oberschan; Broder Sina, Trübbach; Dass Tim, Sax, Note 5,423; Koweindl Julia, Buchs, Note 5,5; Rüesch Samuel, Grabs; Sucker Lukas, Grabs; Valverde Jeanne Ashley, Buchs; Wahl Evelin, Buchs.

Klasse 4GLM: Bürer Amöna, Gams; Dütschler Lea, Buchs; Eggenberger Janine, Grabs; Giannachi Vanessa, Werdenberg; Giger Alina, Sevelen, Note 5,385; Goldbach Helena, Sevelen; Gruss Emily, Oberschan; Perone Giulia, Buchs, Note 5,615; Siegenthaler Elena, Unterwasser; Tobler Lara, Buchs.

Klasse 4W: Good Annina, Sevelen, Note 5,154; Knupp Gianni, Weite; Schönenberger Pit, Werdenberg; Skenderi Zahir, Haag; Vogt Simon, Trübbach, Note 5,154; Walker Katja, Fontnas; Zweifel Paula, Grabs, Note 5,077.

Klasse4bSW: Eggenberger Leonie, Grabs; Felkel Justus, Buchs; Fritz Dexter, Sevelen; Meierhofer Sophie, Grabs; Menzi Benjamin, Buchs; Pflüger Leonie, Buchs, Note 5,231.

Klasse 4bGILM: Bachmann Larina, Grabs; Gaberthüel Yasmin, Azmoos; Keilbar Anna Katharina, Buchs; Lienhard Livia, Buchs; Ubaldini Giulia, Buchs; von Burg Lorna, Grabs.

Klasse 4A: Hunziker Corsin, Frümsen; Pavlov Alexander, Werdenberg; Strolz Timo, Malans.

Klasse 4E: Fejzulai Kadir, Buchs; Kammerer Melina Trübbach.

Klasse 3F: Eugster Janine, Sevelen; Gmür Marina, Gams; Heim Salome, Grabs; Kendl-bacher Elena, Gams; Kramer Christine, Gams; Memeti Vanesa, Weite; van Harxen Jessica, Buchs.

Klasse 4FSG/4FP: Bagaric Nikolina, Buchs; Di Pasquale Matteo, Oberschan; Gubser Selina, Oberschan; Keller Jael Rebecca, Sevelen; Ritter Mira, Grabs; Schöb Kristell, Gams; Vetsch Ronja, Sevelen; Zogg Anja, Grabs.

Prämierung beste Maturaarbeiten: Fedi Mara, Weesen; Perone Giulia, Buchs; Pfister Daria, Sargans.

Preis der Paula-Rüf-Stiftung für die besten Aufsätze: Fedi Mara, Weesen; Luther Annalea, Weesen; Koweindl Julia, Buchs.

Beste Abschlüsse Fachmittelschule: van Harxen Jessica, Buchs, 5,5; Markstahler Jasmin, Murg, 5,333; Murativic Angelina, Sargans, 5,292.

Beste Abschlüsse Informatikmittelschule: Hunziker Corsin, Frümsen, 5,1; Schnider Marco, Mels, 5,1; Strolz Timo, Malans, 5,1.

Beste Abschlüsse Wirtschaftsmittelschule: Kretz Lukas, Wagen, 5,5; Kammerer Melina, Trübbach, 5,1; Kenel Adrian, 4,9.