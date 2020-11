Alkoholisiert am Steuer eingeschlafen: Rund 65'000 Franken Sachschaden bei Selbstunfall auf der Walenseeautobahn Am Sonntag um 3.40 Uhr ist eine 53-Jährige mit ihrem Auto auf der Autobahn N3 in Richtung Chur von der Fahrbahn abgekommen und mit Autobahneinrichtungen kollidiert. Sie stand unter Alkoholeinfluss, blieb beim Unfall aber unverletzt. 22.11.2020, 13.45 Uhr

Der Sachschaden an den Autobahneinrichtungen ist hoch. Bilder: Kantonspolizei

(wo) Die 53-jährige Lenkerin schlief gemäss ihren eigenen Angaben am Steuer ein. In der Folge kam das Auto rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Ausfahrtstafel, einem Verkehrsteiler, diversen Pfählen und der Leitplanke auf einer Länge von rund 55 Metern.

Das Auto erlitt beim Selbstunfall gemäss Polizeiangaben einen Totalschaden.

Die 53-Jährige konnte ihr Fahrzeug selbständig verlassen und blieb unverletzt, wie die Kantonspolizei Szt.Gallen am Sonntag mitteilte.

Totalschaden am Auto und hoher Schaden an den Autobahneinrichtungen

Am Auto entstand ein Totalschaden in der Höhe von rund 35'000 Franken. Der Sachschaden an den Autobahneinrichtungen wird auf rund 30'000 Franken geschätzt. Die beweissichernde Atemalkoholprobe fiel positiv aus. Der Führerschein wurde eingezogen.