Agility «Ein traumhaftes Erlebnis»: Sennwalder Teams kämpfen erfolgreich an Qualifikationsläufen An den Qualifikationsläufen für die Agility-Weltmeisterschaften blieb Sandra Loosli mit Lane in acht Läufen fehlerlos und hat sich einen Platz als Mannschaftsläuferin gesichert. 24.03.2022, 05.00 Uhr

Lia Good mit Lilo, Marianne Mattle mit Doolin, Tanja Fähndrich mit Lycan und Phoenix, Sandra Loosli mit Lane (von links). Bild: PD

Erschöpft und zufrieden: so präsentierten sich die vier Teilnehmerinnen mit fünf Hunden der Hundeschule Team Training Sennwald nach dem Wochenende in Münsingen (Bern). Denn dort fanden acht Qualifikationsläufe für die Agility-Weltmeisterschaften diesen Sommer statt.

Die Sennwalder Teams haben erfolgreich um den Einzug für diesen Grossanlass gekämpft. Ausserdem verbrachten die Sportlerinnen Lia Good, Sandra Loosli, Tanja Fähndrich, Marianne Matte und ihre Betreuerin Andrea Good gemeinsam eine schöne Zeit am Wettkampfort.

In allen acht Läufen fehlerfrei geblieben

An der Qualifikation haben 28 Small, 34 Medium und 110 Large teilgenommen. Der erste und der zweite Qualifikationsrang pro Kategorie haben den Platz als Mannschaftsläuferin oder Mannschaftsläufer an den Weltmeisterschaften bereits erreicht. Mit ihren acht fehler­freien Läufen konnte dies San­dra Loosli mit ihrer siebenjährigen Border-Collie-Hündin Lane feiern. «Ein traumhaftes Erlebnis, ich bin überglücklich mit diesem tollen Erfolg», sagt Sandra Loosli.

Tanja Fähndrich mit Lycan erreichte den dritten Gesamtrang und verpasste somit den direkten Einzug nur um ein paar Punkte. Die 16-jährige Lia Good, ihres Zeichens amtierende Schweizer Meisterin, war erstmals an diesem Qualifi­kationswettkampf: «Ich freute mich riesig, mit meiner sechsjährigen Sheltie-Hündin Lilo an diesem tollen Anlass dabei zu sein», sagt Good. «Ich konnte viele Erfahrungen sammeln.»

Um an den Weltmeisterschaften einen Einzelstartplatz zu ergattern, müssen die fünf Teams am 2. und 3. April nach Seon (Aargau) reisen und nochmals ihr Können zeigen. Im Final werden 20 Small, 20 Medium und 60 Large antreten. Bis dahin werden sie sich bei «Team Training» in Sennwald intensiv vorbereiten. (pd)