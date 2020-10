Ältestes Werdenberger Schulhaus renoviert: Im Schulhaus Studen gab es bis 1942 keinen Strom und kein fliessend Wasser Das unter Denkmalschutz stehende 207-jährige Studner Schulhaus in Grabs musste renoviert werden. Es ist das älteste Schulhaus in der Region Werdenberg, in dem noch unterrichtet wird. Viele Grabser verbinden ihre Kinder- und Jugendzeit mit diesem Schulhaus, das lange Zeit ohne Strom, fliessend Wasser oder einer Turnhalle auskam. Alexandra Gächter 07.10.2020, 09.40 Uhr

Das Schulhaus Studen in Grabs um das Jahr 1930. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer

Anfang des 20. Jahrhunderts blieb am Rietliweg 2 in Grabs die Zeit stehen: Während sich das Dorf zu dieser Zeit modernisierte, gab es im Schulhaus Studen weder fliessend Wasser noch Strom. Die drei ehemaligen Schüler David Vetsch, Christian Vetsch und Edi Müller erinnern in den Büchern «Grabser Fibel» und «So waren unsere Lehrer» an die Studner Schulzeit von 1930 bis 1938.

Schüler dachten, Grabs sei das wichtigste Dorf

Um die 50 Kinder sassen in einem Klassenzimmer. «Dr Härr Leerer» Johann Lutziger war ein strenger Schulmeister. Mit «Tatzen», also Stockschlägen auf die Hand, sei er sehr freigiebig umgegangen. Grossen Wert legte er auf das Fach Geografie und Geschichte der Gemeinde Grabs. So mussten die Kinder die Namen der Grabser Berggipfel und Grabser Alpen sowie die Geschichte von Johannes von Grabs oder Gallus lernen. Dies führte einige Schüler zur Gewissheit, Grabs sei «weit und breit das wichtigste und interessanteste Dorf».

Lehrer Johann Lutziger (rechts) mit seiner Schulklasse um das Jahr 1930 vor dem Studner Schulhaus. Fliessend Wasser, Strom oder eine Turnhalle gab es damals noch nicht. Auf dem Foto gelächelt haben nur wenige. Karierte Kleidung scheint in Mode gekommen zu sein. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer

Ein grosses Problem stellte die Beleuchtung dar. Es hingen zwar ein paar Petrollampen an der Decke, aber die wurden nur benutzt, wenn ausnahmsweise an einem Abend mal eine Sitzung stattfand.

Der Lehrer Johann Lutziger gestaltete den Stundenplan so, dass in der Dämmerung lichtunabhängige Fächer gelehrt wurden. So erhellte morgens um halb acht ein bescheidenes Talglicht den Tisch des Lehrers. Die im Dunkeln sitzenden Kinder übten sich im Kopfrechnen, sangen oder turnten.

Geturnt wurde zwischen den Pulten

Eine Turnhalle gab es damals noch nicht. Während man bei trockenem Wetter draussen turnen konnte, mussten die Kinder bei Regen im Schulzimmer turnen. Zwischen den Bänken stehend, schwangen die Kinder beispielsweise ihre Armen.

Der idyllische Schulweg zum Studner Schulhaus, aufgenommen ungefähr 1937. Links im Bild der Schulbrunnen, in dem Lehrer und Schüler ihre Schwämme und Schreibtafeln reinigten, ihre Hände wuschen und ihren Durst stillten. Bild: Archiv Hans-Jörg Grob

Nebst Strom fehlte im Schulhaus Studen in Grabs auch fliessendes Wasser. Ein öffentlicher Brunnen diente den Kindern dazu, ihren Durst zu löschen, ihre Hände zu waschen oder den Schwamm ihrer Schiefertafeln feucht zu halten.

«Enge, finstere Stube» ist Vorgänger des Schulhauses

Weitaus fortgeschrittener – im Vergleich zu den anderen Werdenberger Gemeinden – waren die Grabser zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Während andernorts noch in Schulstuben unterrichtet wurde, erhielten die Grabser in den 1810er-Jahren drei Schulhäuser im Bezirk Dorf, Studen und Grabserberg. Markus Vetsch, der erste Grabser Schulratspräsident, erkannte, dass das Unterrichten in den Schulstuben nicht mehr zeitgemäss und zweckdienlich war.

Die «Oberschule Stauden» im Jahr 1901. Man beachte die grosse Anzahl Schülerinnen und Schüler, die Grösse des Lehrers (Mitte), die ernsten Gesichter (auf Fotos zu lachen war unüblich), die aufrechte Haltung und die sonntägliche Kleidung. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer

Eine solche Schulstube befand sich unter anderem um das Jahr 1800 in einem Wohnhaus an der Studenstrasse 16 in Grabs. Diese war der Vorgänger des heutigen Studner Schulhauses. 50 Kinder wurden in dieser «schlechten, engen und finsteren Stube» unterrichtet. Zweckmässige Schulbücher fehlten. Zudem mussten die Kinder grösstenteils auf dem Fussboden sitzen.

Die «Oberschule Stauden» im Jahr 1901. Man beachte die grosse Anzahl Schülerinnen und Schüler, die Grösse des Lehrers (Mitte), die ernsten Gesichter (auf Fotos zu lachen war unüblich), die aufrechte Haltung und die sonntägliche Kleidung. Die Sonntagsschule Stauden in Grabs im Jahr 1920. Die Kleidung der Mädchen war im Vergleich zu 1901 sehr viel heller. Lehrer Johann Lutziger (rechts) mit seiner Schulklasse um das Jahr 1930 vor dem Studner Schulhaus. Fliessend Wasser, Strom oder eine Turnhalle gab es damals noch nicht. Die Haltung ist nicht mehr so steif, gelächelt haben dennoch nur wenige. Karierte Kleidung scheint in Mode gekommen zu sein. Lächeln erlaubt: Die 3. und 4. Klasse von Lehrer Wälti im Jahr 1969 vor idyllischer Kulisse. Die 1. und 2. Klasse, Jahrgänge 1968 und 1969, mit Lehrer Jakob Schegg, der als strenger Lehrer galt. Ein Jahr später: Die 1. und 2. Klasse, Jahrgänge 1969 und 1970, mit Lehrer Jakob Schegg, bei dem es ordentlich Schläge gab, wie auf den Sozialen Medien zu lesen ist. Selbst die Lieblingsschülerin erhielt eine Ohrfeige. Aufgenommen im Jahr 1973: Lehrer Jakob Schegg mit der 1. und 2. Klasse, Jahrgänge 1965 und 1966. Aufgenommen im Jahr 1975: Die 3. und 4. Klasse, Jahrgänge 1965 und 1966, mit Lehrer Fred Puschenjak. Aufgenommen im Jahr 1976: Wiederum die 3. und 4. Klasse, hier aber die Jahrgänge 1966 und 1967, mit Lehrer Christian Vetsch. Lehrer Jürg Hitz unterrichtete Anfang der 80er-Jahre die Studner-Schüler mit Jahrgang 1972 - darunter ist auch der Grabser Gemeindepräsident Niklaus Lippuner. Erstmals im Klassenzimmer fotografiert: Im Jahr 1992/1993 liessen sich die Jahrgänge 1983 und 1985, welche die 1. und 3. Klasse bei der Lehrerin Heidi Gantenbein besuchten, ablichten.

Der W&O rief auf Facebook seine Leser auf, alte Klassenfotos von sich zu schicken, welche vor dem Schulhaus Studen in Grabs aufgenommen wurden.

Andernorts waren die Verhältnisse noch schlechter

Die Verhältnisse in Grabs waren zu dieser Zeit nicht sonderlich schlecht. Zum Vergleich: Die Gamser beklagten zu jener Zeit 198 Schüler in zwei Zimmern mit dicker, stickiger Luft. Im Städtchen Werdenberg waren die Zustände noch miserabler. Im Werdenberger Jahrbuch 1995 schreibt Hans Jakob Reich von den Städtli-Kindern, in denen alle Lebenskraft erstorben ist. Um zur Schulstube zu gelangen, musste man sich erst durch einen Morast von faulen Brettern durcharbeiten und dann eine halsbrecherische Treppe erklimmen. Über die Schüler steht weiter:

«Die Sprache erstickt auf den Lippen, selbst die Neugierde scheint aus ihnen ausgelöscht, sie erliegen unter der Last des Schmutzes und der umgebenden Finsternis.»

Vom Städtli-Lehrer hiess es, dass er ein krankes Männchen war, der einen schlechten Körper und eine kranke Seele besässe. Die Kinder vom Bezirk Studen in Grabs durften sich also glücklich schätzen, als die Gemeinde Grabs Anfang des 19. Jahrhunderts ein Schulhaus erbauen liess. 600 Gulden betrug der Schätzwert des Gebäudes. Damals gab es nur ein einzelnes Schulzimmer.

Im Jahr 1942 erhielt das Schulhaus Studen endlich Strom

Im Jahr 1873 kam ein zweites hinzu. Die Kosten für den Um- und Anbau betrugen 2100 Franken. Strom erhielt das Studner Schulhaus erst im Jahr 1942.

Der eingangs erwähnte David Vetsch half dabei, die Freileitung für die Stromzufuhr und die Lichtinstallation im Studner Schulhaus zu erstellen. Er, der das Schulhaus noch stromlos erlebte, wählte später den Beruf des Elektromonteurs.

72 Frauenköpfe an den Läden

In den Jahren 1973 und 1988 wurde eine Aussen- respektive Innensanierung vorgenommen. Dank diesen Instandstellungen hat das über 200-jährige Gebäude die Zeit überdauert.

Das 207-jährige Schulhaus Studen in Grabs erstrahlt in neuem Glanz. Bild: Alexandra Gächter

Passend zum Alter des Schulhauses ziert eine schmucke Uhr den Eingangsbereich. Bild: Alexandra Gächter

Nun war erneut eine Renovation nötig: Im Frühling und Sommer dieses Jahres wurde das Schulhaus Studen in Grabs einer Aussenrenovation unterzogen. Das Schulhaus erhielt neue Läden, neue Schindeln und einen neuen Anstrich.

Zudem wurden das Dach neu gedeckt und die Jalousie-Rückhalter ausgewechselt. «Gada-Lada-Lälla-Männli» nennt man diese Rückhalter in anderen Regionen auch. Genau genommen sind es aber keine «Männli» sondern Frauenköpfe. 72 Stück – für jeden Laden einen – brauchte es davon.

Denkmalpflege wird voraussichtlich Beitrag zahlen

Das Schulhaus steht unter kantonalem Denkmalschutz. Vom Kanton St.Gallen wird es als elegantes, klassizistisches Gebäude von harmonischen Ausmassen und hohem ortsbildlichen Wert gewürdigt. Die Architektursprache sei ausgesprochen ruhig, das Erscheinungsbild allgemein intakt.

Weiter auffallend sind die Regenabwurfdächlein, das geschweifte Vordach mit Krüppelwalm und die geschindelte Fassade. All das galt es bei der Renovierung zu erhalten. Die Renovation wurde mit 256300 Franken budgetiert. Von der kantonalen Denkmalpflege wurde provisorisch eine Zusage von 36000 Franken gesprochen.

Pünktlich zum Schulbeginn nach den Herbstferien ist das Schulhaus Studen bezugsbereit. Bild: PD

Auffallend ist nicht nur das Äussere des Schulhauses, sondern auch sein Alter: Es ist das älteste Schulhaus in der Region Werdenberg, in dem noch unterrichtet wird. Das Baujahr wurde bislang zwischen 1810 und 1820 geschätzt. Wie das Staatsarchiv St. Gallen gegenüber dem W&O nun mitteilte, stammt das Schulhaus Studen aus dem Jahr 1813. Im ersten und ältesten Lagerbuch der Gebäudeversicherung steht neben dem Eintrag Schulhaus Studen und der Jahreszahl 1813 nämlich die Bemerkung «neu».