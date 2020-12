Adventsserie Menschen im Werdenberg setzen sich freiwillig für Hilfsbedürftige in der Region und auf der ganzen Welt ein – die ersten vier Hilfsorganisationen stellen sich vor Der W&O bietet in diesem auch für Hilfsorganisationen schwierigen Jahr regionalen Vereinigungen eine Plattform, um sich vorzustellen. Michael Braun 06.12.2020, 12.00 Uhr

Das Kalmat Hilfswerk unterstützt in Sri Lanka jedes Jahr etwa 500 Kinder, damit sie ihren Schulabschluss machen können. Bilder: PD

In der W&O-Region gibt es viele kleine Hilfswerke und Hilfsorganisationen. Einige dieser Vereine, die sich gemeldet haben, stellen fest, dass dieses Jahr sowohl beim Sammeln der Spenden als auch bei der Hilfe vor Ort sehr anspruchsvoll war. Die Coronakrise wirkte sich auch in den Ländern aus, in denen die Hilfsorganisationen wirken, und machte es für die Helfenden schwieriger.

Es war schwieriger, Spender zu finden

Aufgrund der vielen wegfallenden Veranstaltungen und Möglichkeiten, Spenderinnen und Spender zu finden, bietet der W&O kleinen bis mittelgrossen Hilfswerken aus der Region im Dezember die Möglichkeit, sich vorzustellen.

Weihnachten als Fest der Nächstenliebe bietet sich an, sich auch mit den Problemen anderer Menschen auseinanderzusetzen und zu helfen. Heute wird die Arbeit der ersten vier Hilfsorganisationen vorgestellt.

Kalmar beschafft vor Ort das richtige Schulmaterial für die Kinder.

Das Kalmat Hilfswerk aus Buchs betreut in Sri Lanka jedes Jahr etwa 500 Kinder auf dem Weg zu ihrem Schulabschluss. «Mit lediglich 40 Franken pro Jahr können wir ein Kind in Sri Lanka in der Schule halten», sagen Myriam Lang und Eric Zaindl vom Kalmat-Kinderhilfswerk in Buchs. «Unser ganzes Team hier in der Schweiz, in den USA und Sri Lanka arbeitet vollkommen ehrenamtlich.» So kommen alle Spenden direkt den Kindern zu Gute.

«Unsere Botschafter und Botschafterinnen vor Ort wählen bedürftige Kinder aus, die zu den rund 26 Prozent gehören, die vorzeitig (in der Regel ab der 5. Klasse) aus finanziellen Gründen aus dem Schulbetrieb ausscheiden. Diese Kinder werden von uns bis zum Schulabschluss (12. Schuljahr) begleitet und betreut, damit sie eine faire Chance auf eine freie und zukunftsorientierte Berufswahl haben», resümieren Myriam Lang und Eric Zaindl. Kalmat ist seit 2011 aktiv und betreut seit 2014 jedes Jahr etwa 500 Kinder in Sri Lanka, das sind bisher über 3200 Kinder insgesamt.

Weiter erzählen sie: «Auch im schwierigen Coronajahr 2020 konnten wir aktiv bleiben, indem unsere Botschafter die Kinder zu Hause besuchten und die Unterstützungspakete aushändigten.» Kalmat übergibt also kein Geld, sondern beschafft vor Ort das benötigte Schulmaterial für die Kinder und ebenso die passenden, von den Schulen vorgeschriebenen Schuhe. In der Regel im November oder Dezember jedes Jahres erfolgen dann die Übergabe- Events durch die Gründer von Kalmat, John und Rita Mathew. John Mathew ist aus Sri Lanka, spricht die lokale Sprache und verfügt daher durch Familie und Freunde über ein breites Beziehungsnetz vor Ort. Rita Mathew ist eine gebürtige Buchserin.

Das Kinderhilfswerk teilt weiter mit: «Als Kinderhilfswerk sind wir angewiesen auf Spenden und auch auf aktive Unterstützung. Bitte informieren Sie sich über unsere Website oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns über jede Zuwendung und aktive oder passive Unterstützung. Herzlichen Dank.»

Kalmat Kinderhilfswerk Räfiser Feld 1 9470 Buchs SG Tel: +41 81 756 20 17 info@kalmat-kinderhilfswerk.ch IBAN: CH70 0900 0000 6108 5793 8 www.kalmat-kinderhilfswerk.ch

Pferdewagen sind in Moldawien, einem Armenhaus Europas, immer noch ein gutes Transportmittel, denn sie brauchen kein Benzin.

Seit dem Jahr 2000 ist das Hilfswerk Moldovabridge mit Sitz in Buchs, in Cahul, im Süden von Moldawien, aktiv. Moldawien gehörte zur UdSSR und wurde 1991 selbstständig. Klein und ohne Bodenschätze oder sonstige Möglichkeiten, sich zu entwickeln, stürzte das Land in bittere Armut.

Der Verein teilt mit: «Wer die Möglichkeit hat, geht legal oder illegal ins Ausland, um etwas Geld zu verdienen. Zurück bleiben die Kinder, die alten Menschen und solche mit Beeinträchtigungen. Vasile Dinca aus Rumänien ist mit seiner Familie nach Moldawien gezogen, um dort unter den blinden und sehbehinderten Menschen Gutes zu tun.»

Seither unterstützt der Verein Moldovabridge aus der Schweiz dieses Werk. Klein angefangen, hat sich daraus eine grosse Arbeit entwickelt. «Wir arbeiten unter den alleine gelassenen alten Menschen, die den Winter wegen der Kälte oder dem Hunger oft nicht überlebten, den Kindern, welche in der Schule kein Essen zahlen können, und den Menschen, welche im kalten, überfüllten Gefängnis ihre Strafe absitzen. Wer ein Brot gestohlen hat, kann ins Gefängnis kommen. Der Ministerpräsident, der Millionen hinterzogen hat, ist auf freiem Fuss», schreibt der Verein.

«Wir konnten eine Spitexarbeit aufbauen und Erste-Hilfe-Kurse anbieten. Gerade in der Coronakrise ist diese Hilfe speziell nötig.» Die Korruption und die russische Mafia seien omnipräsent. Es brauche viel Mut und vor allem Hartnäckigkeit, um in diesem Land helfen zu können, schreibt der Verein. Der Verein «pro Lumina», welcher von Vasile gegründet wurde und viele helfende Hände zählt, beweise immer wieder, dass das Licht stärker ist als die Finsternis.

Das neueste Projekt von Moldovabridge ist der Bau eines Altersheims. Die alten Menschen sollen ihren Lebensabend in Würde und Liebe erleben. Damit werden auch Arbeitsplätze geschaffen. Mehr Infos gibt es auf der Website oder bei Präsidentin Ursula Schweizer.

Verein Moldovabridge Kappelistrasse 31 9470 Buchs SG Tel: +41 79 366 05 87 info@moldovabridge.com IBAN: CH54 0078 1623 6198 4200 0 www.moldovabridge.com

Die Stiftung Marai ist seit bald zwölf Jahren in Grabs tätig.

Die Wiitsicht-Tagesstätte in Grabs sieht sich in der Coronakrise neuen Herausforderungen gegenüber. Das Zentrum Wiitsicht in Grabs mit seiner einzigartigen Tagesstätte für Menschen mit Demenz ist durch die aktuelle Coronasituation besonders gefordert. Damit die Betreuung mit den notwendigen Sicherheits- und Hygienemassnahmen überhaupt gewährleistet werden kann, ist seit diesem Frühjahr täglich eine Mitarbeiterin zusätzlich eingeteilt. Wochentags, von Montag bis Freitag, betreuen vier Pflegefachfrauen und eine Köchin jeweils sieben Tagesgäste, welche an Demenz erkrankt sind. Teils sind sie an sehr herausfordernden Formen der Demenz erkrankt, welches eine Einzelbetreuung bedingt. Dank mehreren Räumen können die sieben Tagesgäste optimal aufgeteilt und der Abstand unter den Gästen kann eingehalten werden. Auslagen nicht mehr mit den Einnahmen gedeckt Das Zentrum Wiitsicht mit seiner Tagesstätte und Fachstelle Demenz in Grabs sowie der Pflegewohngruppe in Trübbach wird betrieben von der gemeinnützigen, steuerbefreiten Stiftung Marai mit Sitz in Grabs. Sie erhält keinerlei öffentliche Gelder. Durch die hohen Auslagen, bedingt durch den hohen Personalschlüssel, können die Auslagen nicht mit den Einnahmen der Taxen gedeckt werden. Die Stiftung Marai ist auf die Unterstützung von Gönnerinnen und Gönnern angewiesen.

Stiftung Marai Zentrum Wiitsicht 9472 Grabs Tel: +41 81 771 50 01 margrit.rainmann@wiitsicht.ch IBAN: CH38 0698 0016 1103 8950 0 www.wiitsicht.ch

Die Kinder stehen im vom Verein unterstützten Kinderheim in Kenia fürs Essen an.

Der Verein Kinderheim St. Paul berichtet über die Auswirkungen der Coronakrise auf ihr Kinderheim und ihre Schule. Grabs Seit über zehn Jahren unterstützt dieser Verein ein Kinderheim und eine Schule in Bulbul, Karen, bei Narobi in Kenia. Corona kam im März, alle Schulen wurden geschlossen. Die Kinder blieben im Heim. Das Essen wurde knapp, weil Restaurants, die das Heim versorgten, geschlossen wurden. Auf die Farm zu gehen, um Gemüse zu holen, war nicht mehr möglich, da Kenia einen harten Lockdown durchzog. Die Kinder hungerten. «Wir konnten dank Spenden wöchentlich etwas Geld senden, um Nahrungsmittel zu kaufen. Eltern bezahlten kein Schulgeld mehr, da sie auch nichts mehr verdienten. Den Lehrern konnte kein Lohn mehr ausbezahlt werden, obwohl sie in der Schule arbeiteten», berichtet der Verein. Hunger und Regen verschlimmern Situation Dazu kam dann der unerwartet grosse Regen: Im Kinderheim mussten zwei Schlafsäle geräumt werden, weil das Dach nicht mehr dicht war. «Wir bezahlten die Reparaturen. Im Oktober liess die Regierung verlauten, im Januar 2021 könnten Schulen wieder geöffnet werden, falls alle Auflagen erfüllt sind. Das heisst: Abstand und Hygienevorschriften. So mussten zwei neue Schulzimmer gebaut und Mobiliar angeschafft werden. Der Wassertank war zu klein, um alle Zimmer mit Wasser zu versorgen. Ebenso fehlen Hygieneartikel wie Masken und Seife. «Das Budget für die zusätzlichen Schulzimmer, Mobillar, Tank und Hygienemassnahmen beträgt 16000 Franken. Dank vielen kleineren und grösseren Spenden konnten wir schon einiges aufstellen. Es ist unser Ziel, vor Ende Dezember alles so vorzubereiten, dass der Unterricht geregelt stattfinden kann. Wir danken im Namen der Heim- und Schulkinder und aller Angestellten ganz herzlich für Ihren Beitrag.»

Verein Kinderheim St. Paul Schulhausstrasse 5 7323 Wangs linusschumacher2@gmail.com IBAN: CH72 8128 1000 0076 8869 5 www.kinderheimstpaul.com