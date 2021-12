Trübbach Sternmarsch und Auftritt eines Zauberers: Oberstufe Wartau abwechslungsreich auf Weihnachten eingestimmt Die Klassen der Oberstufe Seidenbaum in Trübbach haben sich am Freitag vor den Ferien mit einem abwechslungsreichen Programm auf Weihnachten eingestimmt. Dabei hatten sämtliche Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrpersonen einen aktiven Part im speziellen vorweihnächtlichen Programm inne. 21.12.2021, 05.00 Uhr

Zauberer Danini begeisterte mit raffinierten Tricks.

Der Tag begann recht früh für die Klassen und Lehrerinnen und Lehrer der Oberstufe Seidenbaum. Um 7 Uhr startete der Sternmarsch mit dem gemeinsamen Ziel Oberstufenzentrum Seidenbaum. Von Trübbach, Weite, Oberschan und Azmoos aus wanderten die Jugendlichen in verschiedenen Gruppen unter der Führung ihrer Lehrpersonen, die zum Teil eine Zusatzschlaufe einlegten, zum vereinbarten Treffpunkt, wo sie eine kleine Verpflegung erhielten. Diesen «Zmorga» mussten die Jugendlichen aufgrund der für die Schule geltenden Coronamassnahmen leider auf dem Pausenareal zu sich nehmen – was aber auch seinen ganz eigenen Charme hatte: Wann frühstückt man sonst schon im Freien? Zudem sorgten zwei Feuerschalen für eine willkommene Wärmequelle.

Der Auftritt von Zauberer Danini war der Höhepunkt

Im Anschluss daran übernahmen die Klassenlehrkräfte ihre Schützlinge und zusammen ging es weiter in die jeweiligen Schulzimmer oder in die Turnhalle, wo die jeweiligen Klassen ihr Weihnachtsprogramm individuell gestalteten; so wurden zum Beispiel auch verschiedene Spiele durchgeführt, die den Klassengeist stärken und zu einer guten Atmosphäre das Ihrige beitrugen. Auch sportliche oder musische Betätigungen fanden ihren Platz im adventlichen Morgenprogramm.

Der Höhepunkt des Vormittags war aber zweifellos der Auftritt des bekannten Zauberers Danini, dessen Tricks und tatsächlich magisch anmutenden Fähigkeiten das Publikum faszinierten und es zum Staunen anregten. In drei Gruppen tauchten die Oberstufenschülerinnen und -schüler für zirka 45 Minuten ein in eine magische Welt, die sie mächtig in ihren Bann zog.

Um 11.30 Uhr wurden die Jugendlichen von Schulleiter und Lehrpersonen dann nach einem bunten Vormittagsprogramm in die wohlverdienten Weihnachtsferien entlassen. (pd)