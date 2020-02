Absichtlich Brand in Gamser Schulhaus gelegt? Beim Brand des alten Schulhauses an der Bsetzi in Gams geht die Kantonspolizei St. Gallen von Brandstiftung aus. 16.02.2020, 12.27 Uhr

Die ausgerückte Feuerwehr stellte im Gebäude eine Rauchentwicklung fest. Symbolbild: PD

(pd) Am Samstagabend, kurz nach 22.30 Uhr, ist im alten Schulhaus an der Bsetzi ein Brand ausgebrochen. Nach jetzigen Erkenntnissen geht die Kantonspolizei St.Gallen von Brandstiftung aus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.