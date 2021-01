Sennwald Versorgungssicherheit auch in trockenen Sommern: Neues Wasserreservoir für 700'000 Franken bildet den Abschluss der Umstrukturierung Seit acht Jahren ist die Gemeinde Sennwald dabei, ihr Wasserversorgungsnetz zu verbessern. Mit dem Neubau des Reservoirs Rüti an der Rohrstrasse steht nun der letzte grosse Wurf an. Bis Herbst 2021 soll das neue Reservoir mit einem Wasservolumen von total 150 Kubikmetern entstehen. Corinne Hanselmann 20.01.2021, 05.00 Uhr

Das Reservoir Rüti an der Rohrstrasse in Sennwald ist in einem schlechten Zustand. Bild: PD

Die Gemeinde Sennwald will das Reservoir Rüti, das auf rund 600 Metern über Meer an der Rohrstrasse in Sennwald steht, durch einen Neubau ersetzen. Die entsprechenden Baugesuchsunterlagen und das dazugehörige Rodungsgesuch liegen derzeit öffentlich auf. Läuft alles nach Plan, soll der Bau im April beginnen und im Herbst fertig sein. Die Kosten sind mit rund 700'000 Franken veranschlagt. Etwa 50'000 davon übernimmt die Gebäudeversicherung.

Die Variante Neubau überzeugte

Das «erst» 46 Jahre alte Reservoir Rüti, das damals durch die Dorfkorporation Sennwald gebaut wurde, befindet sich heute in einem schlechten Zustand. Eigentlich war nur eine Sanierung geplant. Im Rahmen genauerer Abklärungen verglichen Wasserkommission und Gemeinderat die Variante Sanierung mit der Variante Neubau.

Sie entschieden sich klar für einen Neubau, denn eine Sanierung wäre aufwendig und sehr schwierig geworden und hätte nur rund 300'000 Franken weniger gekostet. Zudem wäre das sanierte Reservoir in weiteren 40 bis 50 Jahren endgültig abbruchreif gewesen, wie Brunnenmeister Stefan Kehl erklärt. Der Neubau hat eine Lebensdauer von rund 100 Jahren.

Sanierungsplan und Investitionen in Millionenhöhe

Im Jahr 2012 hat die politische Gemeinde Sennwald das Wasserversorgungsnetz von den Dorfkorporationen Salez, Sennwald, Sax, Frümsen und Haag übernommen. Die Bestandesaufnahme damals zeigte, dass mehrere Reservoire baufällig sind und die Hydraulik im Netz verbessert werden sollte. Wasserkommission und Gemeinderat erstellten einen Sanierungsplan und rechneten mit einem Investitionsvolumen von rund acht Millionen Franken.

Die Umstrukturierung der Wasserversorgung Sennwald im Überblick

2012

Übernahme der Wasserversorgung durch die politische Gemeinde, Zustandserhebung, Vereinheitlichung der Leitungspläne auf ein System

2015

Neubau Leitsystem für rund 550'000 Fr.

2016

Neubau Reservoir Oberstrick, Sennwald für rund 2,2 Mio. Fr.

2018

Neubau Reservoir Aspe, Frümsen für rund 1,9 Mio. Fr.

Das Reservoir Aspe. PD

2019

Bau Notverbindung zwischen Reservoir Aspe und Bergzone Sax (für die Grundwasserversorgung aller Zonen bei kleinen Quellschüttungen wie im Sommer 2018)

2019

Totalsanierung Pumpwerk Herbrig, Sennwald/Salez, für rund 700'000 Fr.

2021

Neubau Reservoir Rüti, Sennwald für rund 700'000 Fr.

Weniger Druckzonen, mehr Versorgungssicherheit

Als einer der ersten Schritte wurde im Jahr 2015 in ein neues Leitsystem investiert.

«Vorher hatten die Dörfer einzelne Systeme, die nicht miteinander kommunizierten.»

Das sagt Stefan Kehl. Heute können er und sein Stellvertreter vom Leitstand im Frümsner Rathaus aus das ganze System steuern.

Stefan Kehl kann vom Rathaus aus das ganze Wassernetz überwachen und steuern. August 2018, Corinne Hanselmann

2016 folgte der Bau des neuen Reservoirs Oberstrick in Sennwald. Es hat ein grosses Fassungsvermögen von 1500 Kubikmeter und ersetzte die beiden in die Jahre gekommenen Reservoire Cholgrueb und Strick. 2018 dann der nächste Neubau: In Frümsen entstand das Reservoir Aspe. Stattdessen wurden die Reservoire Breitläui in Frümsen mit Baujahr 1906 und Breitenloch in Sax mit Baujahr 1947 stillgelegt. Total saniert werden musste das Grundwasserpumpwerk Herbrig in Sennwald. Das nahm man 2019 in Angriff.

Dank der Erneuerung der Reservoire konnte das gesamte Wasserversorgungsnetz verbessert werden. Der Brunnenmeister weiss:

«Statt neun haben wir heute nur noch fünf verschiedene Druckzonen in der Gemeinde. Das bringt enorme Vorteile und erhöht die Versorgungssicherheit.»

Mit dem Ersatzbau für das Reservoir Rüti in Sennwald steht nun die letzte Etappe des umfangreichen Sanierungsplans und der Umstrukturierung der Wasserversorgung an.

Heute gibt es noch fünf Druckzonen in der Gemeinde. Corinne Hanselmann

Neues Reservoir hat weniger Wasservorrat

Das Reservoir Rüti wurde 1974/75 mit 100 Kubikmeter Brauchreserve und 200 Kubikmeter Löschreserve erbaut. Es versorgt das Gebiet Cholgrueb/Ochsenhag. Man rechnete damals damit, dass in diesem Gebiet Überbauungen entstehen und der Wasserbedarf steigen wird, sagt Stefan Kehl. Die Überbauungspläne wurden aber begraben und so ist heute der Wasservorrat zu gross– die Erneuerung dauert zwischen 30 und 40 Tagen. Kehl sagt:

«Die Wasserproben waren trotzdem immer gut. Empfohlen wird aber eine kürzere Erneuerungsdauer.»

Deshalb wird das neue Reservoir mit einem kleineren Volumen von nur noch 50 Kubikmeter Brauchreserve und 100 Kubikmeter Löschreserve gebaut. Gefüllt wird das Reservoir Rüti mit Wasser, das vom Reservoir Oberstrick hochgepumpt wird – bisher und auch künftig.

Anstelle der Löschreserve entsteht ein neues, kleineres Reservoir. PD

Die Baugesuchsunterlagen liegen noch bis 4. Februar öffentlich auf. Ebenso das Rodungsgesuch. Über 800 Quadratmeter Wald müssen für die Baustelle nämlich gerodet werden. Dies stimme aber nur theoretisch, so Brunnenmeister Stefan Kehl, weil die Fläche in den kantonalen Plänen als Wald eingezeichnet sei. «Es hat praktisch fast keinen Wald dort», so Stefan Kehl. 103 Quadratmeter Waldfläche werden definitiv gerodet, aber mit einer Aufforstung nach Abbruch des alten Reservoirs ersetzt.

In einem ersten Schritt wird die Löschreserve des bestehenden Reservoirs abgebrochen. An derselben Stelle wird das neue Reservoir komplett fertiggestellt und ans Netz angeschlossen. Nach der Inbetriebnahme wird der restliche Teil des alten Bauwerks abgebrochen.

Brunnenmeister blickt in die Zukunft

Auch wenn die wichtigsten Sanierungsarbeiten mit dem Bau des Reservoirs Rüti bald abgeschlossen werden, blickt der Brunnenmeister bereits in die Zukunft. Denn in einigen Jahren müsse man dann beim heute 80-jährigen Saxer Reservoir Runggelätsch «über die Bücher».