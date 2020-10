50 Jahren Firmentreue: Friedrich «Friedl» Schweizer wurde bei der Sulzer Mixpac AG in Haag in die Pension verabschiedet Nach 50 Jahren Firmentreue wurde Friedrich «Friedl» Schweizer in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Coronabedingt in kleinem Rahmen blickte er mit seinen Kolleginnen und Kollegen der Sulzer Mixpac AG in Haag auf seine Zeit im Unternehmen zurück. 02.10.2020, 15.17 Uhr

Offizieller Abschied für Friedl Schweizer in den Ruhestand nach 50 Jahren bei Sulzer Mixpac AG (v.l.): Martin Giger (Head Facility Management), Friedl Schweizer, Markus Scheidbach (Site Manager Haag) und Daniel Egli (Teamleader Facility). Bild: PD

(pd) In den vergangen 50 Jahren hat sich viel verändert. Unter anderem der Name, so hiess das Unternehmen 1970 noch Werfo AG und beschäftigte etwa fünf Mitarbeiter. Einer von ihnen war Friedl Schweizer. Er war der erste Lehrling überhaupt. Seine Lehre als Werkzeugmacher startete am 1. April 1971. Danach arbeitete er noch eine Weile als Werkzeugmacher. Mit dem Wachstum der Firma wuchsen auch Friedl Schweizers Aufgaben. So war er der Erste, der sich mit dem Thema Spritzguss auseinandersetzte und die ersten Maschinen bediente.