Buchs/Räfis-Burgerau Abendliche Augenblicke zum Staunen Auch in diesem Dezember werden täglich in den Dörfern Adventsfenster mit leuchtenden, besinnlichen und auch originellen Sujets geöffnet, wie hier in Buchs und Räfis-Burgerau. 16.12.2020, 13.25 Uhr

Ein ganz besonderer Gesangschor zeigt sich am Quellenweg in Burgerau Hölzernes Weihnachtssujet auf altem Handwagen, gesehen am Sonnenweg. Festlich wirkt auch diese kunstvoll gefertigte Stahlplatte mit ausgeschnittenen Figuren (Quellenweg). Lustige Figuren aus Verpackungsmaterial, Fenster am Quellenweg, Räfis-Burgerau. Adventsfenster Nummer 7 am Sonnenweg in Räfis-Burgerau. Hauswart Curdin Meng schuf im Eingangsbereich des Primarschulhauses Grof diesen «Sternenhimmel», hier einmal von unten betrachtet. Märchenhaftes Adventsfenster in schlichter Schönheit beim alten Schulhaus Räfis-Burgerau.