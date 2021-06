Buchs: Das grosse Tanklager im Industriequartier wird abgebaut

Abbau Ein Stück Industriegeschichte in Buchs geht zu Ende: Warum dem alten Tanklager eine grosse Schrottschere zu Leibe rückt Zwei Tanklager mit insgesamt zehn Tanks an der Buchser Industriestrasse werden abgebaut. Im grössten der Stehtanks lagerten einst rund 2 Millionen Liter Heizöl. Heini Schwendener 09.06.2021, 14.50 Uhr

Die Schrottschere «frisst» sich durch die Stahlwände. Der Tank steht schon ganz schief in der Landschaft. Bild: Heini Schwendener

Als um die Mitte der 1950er-Jahre und im Jahr 1964 das Tanklager östlich der Gleisanlagen des Buchser Bahnhofs entstand, waren die hohen Stehtanks für Heizöl und Diesel ein weitherum sichtbares Zeichen des wirtschaftlichen Aufschwungs der Region. Nun, rund sechs Jahrzehnte später, läuft der Rückbau des Buchser Tanklagers.

Das Tanklager «Alvier» mit sechs Tanks im Vordergrund, das Tanklager «MMB» mit vier Tanks im Hintergrund. Bild: PD

Die südliche Tankanlage «Alvier» mit sechs Tanks wurde Ende 2018/Anfang 2019 ausgeschaltet. Ende 2019 folgte dann auch die nördliche Tankanlage «MMB» mit vier Tanks. So richtig vermissen wird das Tanklager in der heutigen Zeit wohl kaum jemand. Die mit dem Goldlabel zertifizierte Energiestadt Buchs rühmt sich eines nachhaltigeren Umgangs mit Energie als dem Verbrennen von Öl.

Geringere Nachfrage nach Heizöl und Dieseltreibstoff

Die Tanks und das Areal im Buchser Industriegebiet gehören seit rund 50 Jahren der Eduard Waldburger AG mit Sitz in St.Gallen. Dass das Unternehmen nun sein Tanklager in Buchs abbaut, hat natürlich auch damit zu tun, dass Heizöl und Dieseltreibstoff weniger nachgefragt werden. In der Folge hat der Bund sein Pflichtlagerprogramm den neuen Gegebenheiten angepasst und reduziert. So gibt es in der Schweiz inzwischen zu viel Tankraum. So entschied sich das Unternehmen Waldburger, auf den Schwerpunkt und die künftige Modernisierung im grösseren Tanklager in St.Margrethen zu setzen. Dieses ist technisch auf dem neusten Stand.

Eine Bodenplatte aus Beton wird abgebaut. Im Hintergrund macht ein Bagger mit einer Schrottschere an seinem Arm einem weiteren Stehtank das Garaus. Bild: Heini Schwendener

Auf dem schmalen Areal zwischen der Industriestrasse und den Gleisanlagen herrscht zuweilen ohrenbetäubender Lärm. Vor allem dann, wenn mehrere Quadratmeter grosse Stücke der Stahltanks, die derzeit abgebaut werden, auf dem Betonboden aufschlagen. Die Abbauarbeiten des Buchser Tanklagers kommen zügig voran. In erstaunlichem Tempo verschwindet ein Tank nach dem anderen.

Immer grösser wird das Loch in einem der Tanks, die bis zu 21 Meter in die Höhe reichen. Bild: Heini Schwendener

Samuele Perone, Leiter Technik und Infrastruktur und Geschäftsleitungsmitglied der Eduard Waldburger AG, sagt:

«Die Abbauarbeiten haben am 25. Mai begonnen, im September oder spätestens im Oktober sollten sie abgeschlossen sein.»

Zehn riesige Heizöl- und Dieseltanks standen seit rund sechs Jahrzehnten im Buchser Industriegebiet. Auf der Schiene wurden die fossilen Brennstoffe mit Kesselwagen auf das Tanklager-Gelände mit Gleisanschluss geliefert. Zwei Mitarbeiter bedienten die Anlage und verteilten das Heizöl und den Dieseltreibstoff per Tanklastwagen zu den Kunden in der Region.

Schon wieder ist einer von einst vier Tanks des Lagers «MMB» zurückgebaut. Bild: PD

Entleeren, Schlamm absaugen, reinigen, abbrechen

Für den Abbau des Tanklagers bestehe ein striktes Recyclingkonzept, so Samuele Perone. Zuerst wurden die Tanks entleert, dann der Schlamm abgesaugt und fachgerecht entsorgt. Bevor dann der Bagger mit seinem riesigen Arm, an dessen Ende eine Schrottschere sitzt, den Stahltanks den Garaus machen konnte, mussten sie von innen gereinigt und die Rohrleitungen abgebaut werden.

Das Altmetall wird dem Recycling zugeführt.

Samuele Perone erklärt, dass 99 Prozent des Metalls der bis zu 21 Meter hohen Tanks direkt dem Recycling zugeführt werden könne. Der Grösste hatte ein Fassungsvermögen von rund zwei Millionen Litern, der Kleinste fast rund eine Million Liter. Auch der Beton, der beim Abbruch anfällt, gelangt, nachdem die Armierungseisen herausgetrennt sind, direkt ins Recycling.

Was mit dem Areal des Tanklagers dereinst passiert, ist derzeit noch offen. Bild: PD

Sondierbohrungen hätten aufgezeigt, wo der Boden wie belastet sei, erklärt Perone, es bestehe aber kein Sanierungsbedarf. Es gibt keine Pläne für die weitere Verwendung Was nach dem Rückbau des Tanklagers mit dem Areal im Buchser Industriegebiet geschieht, ist noch offen, «wir haben keine Pläne», versichert Samuele Perone. Die Mineralöl Metzger AG, die der Waldburger AG gehört, werde weiterhin in Buchs ihr Büro betreiben, auch ohne das Tanklager.