Fugenmasse ist nach knapp 30 Jahren spröde geworden: Bauliche Massnahmen auf A13 zwischen Oberriet und Haag Auf der Autobahn A13 werden im Abschnitt zwischen Oberriet und Haag die Fugen der Betonfahrbahn instand gesetzt. Zudem werden bei der Überführung am Anschluss Oberriet neue Randleitmauern erstellt. Die Arbeiten haben Einfluss auf den Verkehr. 11.08.2020, 11.41 Uhr

Auf der A13 sind Arbeiten notwendig. Bild: Corinne Hanselmann

(pd) Die Betonfahrbahn im Autobahnabschnitt der A13 zwischen Oberriet und Haag wurde im Jahr 1991 in Betrieb genommen. Die Fugenmasse zwischen den Betonplatten ist nach dieser Zeit spröde geworden und dichtet die Fugen nicht mehr ausreichend ab. Deshalb muss die alte Fugenmasse in den Quer- und Längsfugen zwischen den Betonplatten entfernt und durch neue ersetzt werden.

Wie das Bundesamt für Strassen (Astra) in einer Mitteilung schreibt, werden die Arbeiten in der Nacht ausgeführt und dauern vom 23. August bis voraussichtlich Ende November 2020. Jeweils zwischen 19.30 bis 5 Uhr wird der Verkehr einspurig durch den Baustellenbereich geführt. Tagsüber ist die Autobahn grundsätzlich normal befahrbar.

Verbesserung des Anprallschutzes in Oberriet

Im Hinblick auf die bevorstehende Instandsetzung des Abschnitts hat das Astra alle Bauwerke und Brücken des Abschnitts überprüft und entschieden, bei der Überführung des Autobahnanschlusses Oberriet den Anprallschutz zu verbessern. Vor den Stützen der Brücke wird eine Leitmauer erstellt. Vor und nach den Leitmauern werden zudem die Leitschranken über eine grössere Länge angepasst. Weiter werden kleinere bauliche Massnahmen sowie materialtechnische Untersuchungen an der Überführung vorgenommen. Die Resultate fliessen in die Planung der Autobahninstandsetzung zwischen Haag und Oberriet ein, die voraussichtlich zwischen 2023 und 2025 realisiert wird.

Arbeiten bei Überführung beginnen am Montag

Die Arbeiten an der Überführung am Anschluss Oberriet werden am 17. August aufgenommen und dauern voraussichtlich bis Ende Oktober 2020. Die Arbeiten finden tagsüber statt, grundsätzlich stehen den Verkehrsteilnehmenden aber zwei Spuren je Fahrtrichtung zur Verfügung. Allenfalls sind für die Einrichtung der Verkehrsführung der Baustelle Spurabbauten notwendig.

Das Astra sowie die beteiligten Unternehmen bemühen sich, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, heisst es in der Mitteilung weiter.