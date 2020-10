99 Smartphones bei Einbruch in Sarganser Firma erbeutet

In der Nacht auf Donnerstag, zwischen 0.30 und 1.30 Uhr, hat eine unbekannte Täterschaft beim Einbruch in eine Firma an der St.Gallerstrasse in Sargans orinigalverpackte Smartphones im Wert von 20 000 Franken erbeutet.

15.10.2020, 15.28 Uhr