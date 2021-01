750 Stunden Mehrbelastung: Die Gemeindepräsidenten in der Region sprechen über ihre Arbeit Ein Gemeindepräsident und eine Gemeindepräsidentin aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden traten nach kurzer Amtszeit zurück, weil sie das Amt unterschätzten, respektive der öffentliche Druck zu gross war. Die Gemeindepräsidenten der W&O-Region äussern sich darüber und sprechen über Druck, Wohlbefinden sowie allfälliger Mehrbelastung wegen Corona. Alexandra Gächter 10.01.2021, 12.00 Uhr

Das grosse Aufgabengebiet eines Gemeindepräsidenten kann zu einer Belastung werden. Symbolbild: Martin Ruetschi/Keystone

Während früher Gemeindepräsidenten 20 Jahre oder noch länger im Amt blieben, vollzieht sich heute der Wechsel meist früher. Trotz dieser Tendenz kam Ende des Jahres 2020 überraschend die Nachricht, dass im Kanton Appenzell Ausserrhoden gleich zwei Gemeindepräsidenten zurücktraten. Sie waren eineinhalb Jahre, respektive ein halbes Jahr im Amt. Als Gründe gaben sie die Unterschätzung des Amtes und den zu grossen öffentlichen Druck an.

Die Region Werdenberg und das oberste Toggenburg blieben bisher von solch kurzfristigen Wechseln bei den Gemeindeoberhäuptern verschont. Zwar sind derzeit die Hälfte der Werdenberger Gemeindepräsidenten neu im Amt, die Wechsel beruhen aber auf Erreichung des Pensionsalters, respektive die Wahl in die St. Galler Regierung.

«Psychische Belastung schwierig abschätzbar»

Auf die Frage, ob man das Amt des Gemeindepräsidenten unterschätzen kann, antworteten alle grundsätzlich mit Ja. Einige spezifizierten aber: «Ich gehe davon aus, dass sich Amtsanwärter bei Amtsinhabern erkundigen, wie die Belastung in etwa sein wird. Somit sollte die Überraschung mindestens betreffend zeitlicher Belastung wohl nicht allzu gross sein. Dagegen ist die psychische Belastung im Voraus sicher schwierig abschätzbar», sagt der Buchser Stadtpräsident Daniel Gut.

Viele Aufgaben, die von aussen nicht wahrgenommen werden

Bertrand Hug, Gemeindepräsident von Sennwald sagt, dass das Amt des Gemeindepräsidenten mit vielen Aufgaben verbunden ist, die unter Umständen von aussen nicht wahrgenommen werden. «Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass es unterschätzt wird.» Auch der neue Gemeindepräsident der Gemeinde Wartau, Andreas Bernold, kann sich vorstellen, dass jemand das Amt unterschätzt, wenn jemand nur wenig oder keine Erfahrungen mit den Tätigkeiten und dem breiten Aufgabenbiet hat. «Auch die von den Bürgerinnen und Bürgern erwartete Präsenz und Verfügbarkeit darf nicht unterschätzt werden.»

Fredy Schöb, Gemeindepräsident von Gams findet, dass es vor allem für einen Quereinsteiger aus der Privatwirtschaft schwer ist. «Je nach Typ oder Nervenkostüm kann der Druck bestimmt auf das Gemüt schlagen.» Da der Druck nicht immer gleich sei, könne zwischendurch eine gewisse Normalität einkehren. «Ist das nicht der Fall, so leidet bestimmt das Wohlbefinden darunter», sagt Gemeindepräsident Fredy Schöb.

Familienleben wird oftmals stark beeinflusst

Niklaus Lippuner, Gemeindepräsident von Grabs, konnte auch nach etlichen Jahren in der Privatwirtschaft die Arbeit eines Gemeindepräsidenten in etwa einschätzen, wie er sagt. Dies aufgrund seiner Verwaltungslehre in Grabs sowie seiner mehrjährigen Tätigkeit auf dem Grundbuchamt und der Gemeinderatskanzlei Bad Ragaz. Dennoch sei die Einarbeitungszeit intensiv gewesen, sagt er.

«Wichtig scheint mir bei einer Kandidatur für ein solches Amt auch, dass dies in der Familie offen besprochen wird. Denn durch viele Abend- und Wochenendtermine sowie mögliche, unvorhergesehene Ereignisse wird das Familienleben oftmals stark beeinflusst. Quereinsteiger können diese Pflichten und Erwartungshaltungen der Bürgerschaft schon einmal unterschätzen», fügt Lippuner an.

Nur ein Generalist könne in diesem Amt Bestand haben

Der Gemeindepräsident von Wildhaus-Alt St. Johann, Rolf Züllig, sagt, dass es sich bei diesem Amt um kein klar umrissenes Berufsbild handelt. Wie gross der Arbeitsaufwand dieses Amtes ist, hänge mit der örtlichen Situation, den politischen Stossrichtungen und der Grösse der Verwaltung ab. «Ich bin überzeugt, dass in diesem Amt nur ein Generalist Bestand haben kann. In hoher Kadenz wird man mit dringenden und wichtigen Anliegen konfrontiert. Durch die rasch ändernde Abfolge von Themen und Ansprüche muss man unbeeindruckt bleiben.»

130-Prozent-Pensum

Niklaus Lippuner, Gemeindepräsident Grabs PD

Der Grabser Gemeindepräsident Niklaus Lippuner hat in dieser Legislatur seine Arbeitszeit erfasst, um zu schauen, wie gross die Belastung tatsächlich ist. Alle vier Jahre zeigen praktisch ein identisches Bild mit je 750 Stunden Mehrbelastung pro Jahr. Dass ein solches Amt nicht mit einem normalen Pensum zu bewältigen ist, habe er erwartet. Mit einem 130-Prozent-Pensum sei die Arbeitsbelastung doch etwas höher als angenommen.

«Die Freude an der Arbeit und die Mitgestaltung und Weiterentwicklung der eigenen Gemeinde gleichen dies jedoch wieder aus», betont Lippuner. Der Leistungsdruck und das Interesse der Bevölkerung sei gross.

«Als Gemeindepräsident bewegt man sich in einem Schaufenster und wird immer wieder auf Themen angesprochen.»

Der Mensch neige dazu, sich zu äussern, wenn ihm etwas nicht passt. Es gäbe aber auch immer wieder positive Rückmeldungen. «Zudem haben die Wahlen im Herbst gezeigt, dass der grösste Teil der Bevölkerung mit meiner Arbeit zufrieden ist. Dies ist motivierend und ein weiterer Antrieb mich täglich für unsere Gemeinde mit vollem Elan einzusetzen», so Lippuner.

«Bezüglich der Präsenzzeit viel stärker eingebunden»

Rolf Züllig, Gemeindepräsident Wildhaus-Alt St.Johann PD

Rolf Züllig, Gemeindepräsident von Wildhaus-Alt St. Johann, sagt, dass er nie davon ausgegangen ist, dass es ein leichter Job wird. «Im Vergleich zu der Privatwirtschaft bin ich als Gemeindepräsident bezüglich der Präsenzzeit viel stärker eingebunden. Die Präsenz war aber kein Problem, da unsere Kinder zum Zeitpunkt des Amtsantritts schon erwachsen und selbstständig waren», sagt Züllig.

Bertrand Hug, Gemeindepräsident Sennwald PD

Bertrand Hug ist seit kurzem Gemeindepräsident von Sennwald. Ihn überrascht es nicht, dass die Arbeitsbelastung im Moment hoch ist. «Da ich erst ein paar Monate im Amt bin, ist mein Aufwand sicher schon grundsätzlich höher, als nach ein paar Jahren.» Hug spüre, dass die Erwartungen hoch sind und einzelne Geschäfte eher für Anspannung sorgen als andere.

«Wie bei jedem anderen Beruf gibt es eine Anspruchsgruppe, welche die bestmögliche Leistung erwartet. Beim Gemeindepräsidium ist diese Gruppe sehr gross, was natürlich zu Druck führen und das Wohlbefinden beeinflussen kann», so Hug.

Daniel Gut, Stadtpräsident Buchs Urs Baerlocher

Der Buchser Stadtpräsident Daniel Gut sagt, dass die erwartete Arbeitsbelastung sich in etwa mit der effektiven Belastung deckt. Ob der Leistungsdruck gross sei, hänge von den eigenen Vorstellungen und den Ansprüchen ab, die man an sich selbst stelle, sagt Daniel Gut. Der öffentliche Druck und die Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger könne sich auf das Wohlbefinden auswirken. «Jemand, der vor allem psychisch nicht stark verankert ist und der zu vielen Ansprüchen gerecht werden will, leidet wahrscheinlich eher unter dem Amt», so Gut.

«Die Ansprüche sind stetig gestiegen»

Andreas Bernold, Gemeindepräsident Wartau PD

Andreas Bernold ist ganz neu im Amt als Gemeindepräsident von Wartau. Er könne noch nicht abschliessend beurteilen, ob sich die erwartete Arbeitsbelastung mit der effektiven deckt. Angesprochen auf den öffentlichen Druck, den sein Amt mitbringen kann, sagt er, dass dies nicht ein Problem in diesem Beruf allein ist.

«Das Wohlbefinden kann durch hohe Ansprüche und Erwartungen auch in anderen Berufen zum Problem werden.»

Ruedi Kühne, übernahm das Amt des Seveler Gemeindepräsidenten interimsweise PD

Ruedi Kühne hat im September 2020 das Amt des Gemeindepräsidenten in Sevelen interimsweise übernommen. Er habe erfahren, dass das an ihn gestellte Aufgabengebiet enorm breit und abwechslungsreich ist. Das mache diese Arbeit interessant, könne aber auch zu grossen Belastungen führen, wenn einige dringende Themen zeitlich zusammenkommen und rasche Entscheidungen erfordern. Ruedi Kühne fügt an: «Die Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger an Präsidenten und Räte sind im Laufe der Jahre stetig gestiegen und manchmal auch in ruppiger Art und Weise an sie herangetragen worden.»

«Der Druck kann auf das Gemüt schlagen»

Fredy Schöb, Gemeindepräsident Gams PD

Fredy Schöb, Gemeindepräsident von Gams findet, dass je nach Typ oder Nervenkostüm der Druck bestimmt auf das Gemüht schlagen kann. Da der Druck nicht immer gleich sei, könne zwischendurch eine gewisse Normalität einkehren. «Ist das nicht der Fall, so leidet bestimmt das Wohlbefinden darunter.»

«Corona hat kleine Probleme relativiert»

Das Coronavirus hat in gewisser Weise auch die Arbeit in den politischen Gemeinden verändert. In Wildhaus-Alt St.Johann bemerkte Gemeindepräsident Rolf Züllig, dass die Coronaverordnungen zusätzliche Arbeit generiert haben. «Ich finde aber nicht, dass die Bürger weniger geduldig oder mühsamer geworden sind. Die Interessen haben sich einfach verlagert», so Züllig. Etliche persönliche Anliegen der Bürger seien in den Hintergrund getreten. «Früher gab es Nachbarschaftsstreit, heute Corona. So gesehen hat Corona gewisse kleine Probleme relativiert.»

Beträchtlicher Mehraufwand

Der Grabser Gemeindepräsident Niklaus Lippuner sagt, dass die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie gross seien. Das habe einen beträchtlichen Mehraufwand in der Verwaltung, insbesondere der Gemeinderatskanzlei ergeben. «Auch für mich ergab dies einen Mehraufwand, dafür sind Sitzungen ausgefallen oder als Videokonferenz abgehalten worden. Die Arbeit hat sich verlagert. Wir geben unser Bestes nebst der Mehrbelastung durch Corona auch die laufenden Geschäfte und Projekte möglichst ohne Verzögerung und so normal wie möglich weiter zu führen. Dies ist uns bis jetzt auch gut gelungen.»

Menschen ticken unterschiedlich

Daniel Gut, Stadtpräsident von Buchs, fügt an: «In der Coronazeit kommt besonders zum Vorschein, wie unterschiedlich die Menschen ticken. Von grosser Angst bis zur Verharmlosung erlebe ich alles – bei den Mitbürgerinnen und Mitbürgern genauso wie bei meinen Mitarbeitenden.» Zudem seien viele Entscheide zu fällen, die nicht wie üblich auf genaueren Abklärungen und dem Abwägen von Vor- und Nachteilen basieren, sondern die auf dem unsicheren aktuellen Stand des Wissens basieren, das einen Tag später schon wieder veraltet sein könne. «Aber mit dem müssen wir alle leben.»

Fredy Schöb, Gemeindepräsident von Gams, sagt, dass die Arbeit durch die Coronapandemie teilweise umständlicher geworden ist, da der direkte Kontakt nicht immer möglich ist. Dass die Bürgerinnen und Bürger wegen der Pandemie in Bezug auf die Gemeindegeschäfte ungeduldiger oder mühsamer geworden sind, könne er nicht bestätigen.