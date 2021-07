Der FC Grabs feierte sein 75-Jahr-Jubiläum

Grabs Der FC Grabs ist 75 Jahre alt und kein bisschen müde Das Wetter spielte mit, Corona-Schutzmassnahmen waren rechtzeitig gelockert, das 45.Dorfturnier bildete den passenden Rahmen: Der FC Grabs würdigte am Samstagnachmittag mit einem recht spontanen Jubiläumsapéro und gut gelaunten Gästen sein 75-jähriges Bestehen. Thomas Schwizer 04.07.2021, 18.20 Uhr

Der Vorstand (Bild) steht auch im Jubiläumsjahr vor Herausforderungen, unter anderem ist dies die Sanierung und Erweiterung der Sportanlage Mühlbach. Bild: Thomas Schwizer

Ein Jubiläumsbier, Gratulationen, Geschenke, ein Blick zurück und voraus – und auch etwas Stolz: All das war Teil der kleinen Jubiläumsfeier. Die Geschichte des FC Grabs begann am 24.August, als zehn Mitglieder den Verein gründeten. Ab 1957 durfte er im Unterdorf den Sportplatz Fortuna nutzen, 1986 konnte die heutige Sportanlage Mühlbach bezogen werden. Präsident Ralf Gantenbein betonte, dass viele Personen den FC Grabs in diesen 75 Jahren geprägt haben.