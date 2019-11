75-Jähriger fährt mit Auto in einen parkierten Anhänger in Buchs

Am Donnerstagmittag um 11.40 Uhr ist ein 75-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Lagerstrasse in Buchs in einen abgestellten Sachentransportanhänger geprallt. Die Gründe dafür sind bislang noch unklar. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu.