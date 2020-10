Langes Eheglück: Hans und Lina Eggenberger-Eggenberger aus Buchs sind seit 70 Jahren verheiratet Lina und Hans Eggenberger können das seltene Ereignis der Gnaden-Hochzeit feiern. Sie erfreuen sich einer guten Gesundheit und sind nach wie vor am Tagesgeschehen sehr interessiert. Hansruedi Rohrer 07.10.2020, 05.00 Uhr

Lina und Hans Eggenberger, beide über 90 Jahre alt, feiern am heutigen Mittwoch in Buchs das seltene Fest der Gnaden-Hochzeit. Bild: Hansruedi Rohrer

Heute Mittwoch, 7. Oktober, sind Hans (Jahrgang 1924) und Lina (1927) Eggenberger-Eggenberger genau 70 Jahre lang ehelich verbunden. Diese lange Zeit meisterte das Ehepaar, dem zwei Söhne geschenkt wurden, in all den Jahren mit seinen Höhen und Tiefen mit viel Kraft, Ausdauer und Freude.

Hans und Lina Eggenberger wohnen an der Schönfeldstrasse 20 in Buchs, erfreuen sich einer guten Gesundheit und sind nach wie vor am Tagesgeschehen sehr interessiert. Für den 96-jährigen Hans Eggenberger, der den Beruf des Zollinspektors ausübte, sind zum Beispiel Computer, Internet oder E-Mail nichts Fremdes.

Berufsbedingt immer wieder disloziert

Beide sind in Grabs geboren und aufgewachsen. 1950 heirateten sie in Grabs. Berufsbedingt musste immer wieder disloziert werden. So führte der Arbeitsort von Hans Eggenberger die Familie nach Genf, Zürich, Fahy, Schaanwald, St.Gallen, St.Margrethen. 1989 wurde Hans Eggenberger pensioniert und 1991 wurde der Wohnsitz nach Buchs verlegt.

Den Eggenberger-Familienverein gegründet

Im Jahr 1986 gründete Hans Eggenberger mit anderen Interessierten gleichen Familiennamens den Eggenberger-Familienverein in Grabs. Als Hobby-Ahnenforscher verfolgte Hans Eggenberger für etwa 50 Grabser Familien die Zeit rückwärts. Diese Unterlagen befinden sich im Ortsarchiv Grabs. Er sammelte aber auch Grabser Mundartausdrücke und veröffentlichte diese im Buch «Grabser Brögge».

In seiner Pensionszeit betätigte sich der einstige Zollinspektor auch noch einige Jahre als Städtliführer Werdenberg und war Mitgründer des Vereins «Senioren helfen Senioren».

Lina und Hans Eggenberger freuen sich natürlich an der Gnaden-Hochzeit und werden auch weiterhin ihre wunderschöne Wohnung mit Rundblick auf die Berge geniessen.