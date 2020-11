65 Prozent der Wohnhäuser sind Einfamilienhäuser: In welchen Gebäuden und Wohnungen Herr und Frau Werdenberger leben

Im Jahr 2019 verteilten sich die 19'854 Wohnungen in den sechs Werdenberger Gemeinden auf 10'334 Gebäude. Rund ein Viertel dieser Gebäude wurden vor 1919 gebaut. Heini Schwendener 18.11.2020, 11.34 Uhr

Rund 39'400 Personen lebten im vergangenen Jahr in den sechs Werdenberger Gemeinden Buchs, Grabs, Sennwald, Wartau, Sevelen und Gams. Seit dem Jahr 2000 ist die Zahl der Bewohner/innen im Wahlkreis Werdenberg um 19,5 Prozent angewachsen. Wenn in einer Region immer mehr Menschen leben, hat das auch Auswirkungen auf die Wohnbautätigkeit.

Wie und wo wohnten diese Menschen im vergangnen Jahr? Auskunft darüber gibt das Bundesamt für Statistik mit den jüngst publizierten Zahlen zu den Wohngebäuden und den Wohnungen.

Im Wahlkreis Werdenberg gab es 2019 insgesamt 10'334 Gebäude mit Wohnnutzung, nennen wir sie der Einfachheit halber Wohngebäude. Herr und Frau Werdenberger wohnten zum grössten Teil in Wohnungen mit einer Wohnfläche von 90 bis 119 Quadratmetern.

Die beiden Extreme: XXLarge waren 1853 Wohnungen mit Flächen von 180 und mehr Quadratmetern. Am anderen Ende der Skala waren jene 402 Wohnungen, die kleiner als 30 Quadratmeter «gross» waren.

Kategorie Einfamilienhäuser liegt weit voraus

Herr und Frau Werdenberger wohnten ausserdem vor allem in Einfamilienhäusern, 6800 gab es davon im vergangenen Jahr. Sie machen 65 Prozent aller Gebäude mit Wohnnutzung im Wahlkreis Werdenberg aus. Daneben sind die Kategorien der Mehrfamilienhäuser (1905) und der Wohnhäuser mit Mehrfachnutzung (1629) geradezu klein.

Ein Viertel der Wohnhäuser wurde vor 1919 gebaut

Hält man sich die alten Quartiere in den vielen Werdenbergern Dörfern vor Augen, dann erstaunt der nächste Wert nicht: Rund ein Viertel aller Wohnhäuser, in denen Herr und Frau Werdenberger wohnen, stammt aus der Zeit vor 1919. Vielen sieht man das ja längst nicht mehr an, weil sie zwischenzeitlich renoviert wurden und darum jünger erscheinen, als sie eigentlich sind.

Ein weiterer Viertel aller heutigen Wohngebäude in Wartau, Sevelen, Buchs, Grabs, Gams und Sennwald wurde in der Zeit von 1971 bis 1990 gebaut. 31 Prozent Zuwachs in 20 Jahren Der Bauboom für Wohnungen hat sich seit 1991 merklich abgeflacht. Und trotzdem resultierte im Wahlkreis Werdenberg zwischen 2000 und 2019 ein Zuwachs von 20,2 Prozent bei den Wohngebäuden. Die grösste Zunahme verzeichnete die Gemeinde Gams mit einem Plus von 30,9 Prozent, gefolgt von Grabs (+28,4 Prozent) und Sennwald (+19,9 Prozent).

Im Werdenberg wohnt man «bodenständig»

Herr und Frau Werdenberger blieben 2019 auf dem Boden: Mehr als die Hälfte aller Wohngebäude waren eingeschossig (641) oder zweigeschossig (5869). Elf Gebäude hatten sieben bis neun Geschosse. Und dann sind da noch die beiden Buchser «Wohntürme» mit zehn und mehr Geschossen.

Eine kürzlich im W&O publizierte Statistik zeigt, dass ein Drittel der Werdenberger Haushalte von nur einer Person bewohnt werden. Im Jahr 2000 gab es den sechs Werdenberger Gemeinden Wartau, Sevelen, Buchs, Grabs, Gams und Sennwald 14654 Wohnungen. Diese Zahl hat sich bis 2019 um 35,5 Prozent erhöht. Im Kantonsdurchschnitt betrug der Zuwachs bei der Zahl der Wohnungen im gleichen Zeitraum 27 Prozent.