65 Prozent der Wohngebäude sind Einfamilienhäuser: In diesen Gebäuden und Wohnungen leben Herr und Frau Werdenberger

Im Jahr 2019 gab es im Kanton St. Gallen gut 113'400 Gebäude mit Wohnnutzung, die insgesamt über mehr als 261'000 Wohnungen und 27,5 Millionen Quadratmeter Wohnungsfläche verfügten. Gegenüber dem Jahr 2018 bedeutet dies einen Zuwachs um etwa 400 Gebäude, 3600 Wohnungen und 350'000 Quadratmeter Wohnfläche. Den stärksten Zuwachs in absoluten Zahlen verzeichnete mit 526 Wohnungen die Stadt St.Gallen. Prozentual betrachtet gab es in Muolen (+5,7%) und in Mörschwil (+4,6%) die grössten Anstiege der Wohnungszahl. Unter den Wahlkreisen war die Zunahme der Wohnungszahl mit 2,1 Prozent im Werdenberg am grössten. (pd)