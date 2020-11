36-Jährige verletzt nach Verkehrsunfall in Trübbach Am Dienstagabend, kurz vor 19 Uhr, ist es auf der Staatsstrasse in Trübbach zu einem Unfall mit zwei beteiligten Autos gekommen. Dabei wurde eine Autofahrerin leicht verletzt. 04.11.2020, 09.58 Uhr

Beim Abbiegen zur Autobahn kollidierte der Fahrer mit einem vortrittsberechtigten Auto. Kapo SG

(kapo/wo) Ein 38-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto von Trübbach in Richtung Autobahnzubringer, um auf die Autobahn A13 in Richtung St. Margrethen einzubiegen. Gleichzeitig fuhr eine 36-Jährige mit ihrem Auto von Balzers in Richtung Trübbach.