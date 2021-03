Wartau Neues Laichgewässer noch nicht entdeckt: Bis zu 338 Amphibien pro Tag werden von Schulklassen umquartiert Die Laichwanderung in Plattis wartet mit stolzen Zahlen auf. Doch der neu geschaffene Weiher ist erst jenen Fröschen und Kröten bekannt, die als Kaulquappen darin aufwuchsen. Anderen Tieren ist er hingegen noch fremd. Robert Kucera 17.03.2021, 11.48 Uhr

Fleissige Helfer: Schüler aus Weite helfen sammeln die Amphibien ein und bringen diese sicher an ihren Laichplatz. Bild: PD

Die vielerorts aufgestellten grünen Plastikzäune am Strassenrand verraten es: Die Amphibien sind wieder zu ihren Laichplätzen unterwegs. Ein spezieller Ort ist der vor einem Jahr in Plattis neu geschaffene Weiher (der W&O berichtete am 12. März 2020).

Wie die Wartauer Lehrerin und Amphibienbeauftragte Katrin Szacsvay berichtet, setzte die Laichwanderung hier in der Nacht vom 4. auf den 5. März ein und erreichte einen Höhepunkt am 12. März. «Nun sind die Temperaturen zu gering und die Wanderung ist ausgesetzt», äussert sie sich zur aktuellen Lage. «Amphibien sind wechselwarm und brauchen mindestens 5 Grad und Feuchtigkeit, um zu wandern.»

Täglicher Einsatz zum Wohl der Amphibien

Wie Katrin Szacsvay erklärt, seien jetzt vor allem Grasfrösche gewandert. Die Kröten lassen noch auf sich warten. Wie viele Amphibien dieses Frühjahr ihren Laich ablegen werden, sei zu diesem Zeitpunkt schwer abzuschätzen. Schliesslich stehe man erst am Anfang der Wanderung. Doch die 5.- und 6.- Klässler aus Weite stehen täglich im Einsatz und fahren nach Plattis, um die Tiere aus den bereitgestellten Schächten am grünen Zaun einzusammeln. Am 12. März dauerte die Aktion besonders lang. Es wurden 289 Frösche, 44 Kröten und 5 Molche gezählt.

Obwohl das neue Laichgebiet für die Amphibien bereitsteht, kann man sich in der Gemeinde Wartau weiterhin nicht zurücklehnen. Denn die Tiere haben den neuen Ort zum Laichen noch nicht für sich entdeckt. Durch die Sammlungen müssen Frösche, Kröten und Molche zu ihrem Wohl und dem Fortbestand ihrer Art «gezwungen» werden.

Endstation am Zaun: Die Kröte wurde eingesammelt und zum Laichort Tankgraben gebracht Bild: PD

Amphibien halten an alten Gewohnheiten hartnäckig fest

Aller Anfang am neuen Laichort ist schwer. Dies hat auch Katrin Szacsvay, Lehrerin und Amphibienbeauftragte in Wartau, festgestellt. Sie erläutert die Vorgehensweise folgendermassen:

«Nach den Erfahrungen vom letzten Jahr werden wir auch dieses Jahr die Tiere in den Schächten beim grünen Zaun fangen, in den Tankgraben transportieren und dann den Laich in den neuen Teich zügeln»

Die Amphibien halten hartnäckig an ihren alten Gewohnheiten fest. Selbst wenn diese auf ihrer Wanderung am neuen Weiher vorbeikommen, werden sie diesen nicht als Laichort auswählen. Wie viele Tiere den neuen Teich direkt finden und annehmen, ist gemäss Szacsvay ungewiss.



Käfige am neuen Laichort bewährten sich nicht

Was dagegen feststeht: Für das Wohl der Wartauer Amphibien ist weiterhin viel Aufwand und nie nachlassende Leidenschaft notwendig. Einmal pro Tag, jeweils morgens, werden Kröten, Frösche und Molche in den

Betonrohren an den grünen Zäunen eingesammelt. Auf das letztjährige Vorhaben, die Tiere in Käfigen oder grossen umzäunten Bereichen am neuen Ort ablaichen zu lassen, verzichtet man heuer. Katrin Szacsvay erklärt die Fixierung der Tiere auf ihr Laichgewässer so:

«Leider laichten nur die Grasfrösche ab. Die Erdkröten mussten wir nach sieben Tagen Quarantäne entlassen, wobei sie zielstrebig zum Tankgraben

liefen.»

Somit wird man wie letztes Jahr den Laich aus dem Tankgraben in den neuen Weiher umsiedeln. «Es geht nur übers Zügeln des Laiches», hält sie fest und blickt in die Zukunft:

«Nächstes Jahr, wenn der Tankgraben fertig verhüllt ist, werden wir die Tiere direkt beim Teich zurückhalten müssen.»

Die Amphibienbeauftragte Szacsvay verweist auf den

Umstand, dass es seine Zeit brauche, ehe eine neue Population aufgebaut sei. Erst nach etwa vier Jahren können Kröten und Frösche erstmals laichen und in ihr Laichgebiet wandern.



Die ersten warmen Frühlingstage nutzen viele Amphibien für ihre Leichwanderung. Für die nächste Generation steht dies erst in etwa vier Jahren an. Bild: PD

Enorm viele Kaulquappen stimmen zuversichtlich

Zweifel am neuen Laichort gibt es indes keine. Katrin Szacsvay bezeichnet den neuen Weiher als perfekt:

«Er ist direkt am Hangfuss gelegen. Somit müssen die Tiere nicht mehr durch die Äcker, wo sie schutzlos sind, und danach über die Strasse wandern.»

Sie bezeichnet den neuen Standort als sonnig, sodass sich neue Laiche schnell entwickeln können. Lediglich an der Infrastruktur des Weihers werden noch Verbesserungen notwendig sein.

Der Weiher hat sich letztes Jahr schon bewährt, wie Katrin Szacsvay schildert: «Die Anzahl der Kaulquappen am neuen Standort war riesig. Wir gehen davon aus, dass die Erdkröten- und Grasfrosch-Population einen gelungenen Start am neuen Standort hatte. Die dort geschlüpften Tiere werden nach zirka vier Jahren auch dorthin zurückkehren, um zu laichen.»