Vaduz 27-jähriger Liechtensteiner rächt sich nach Beziehungsende an Ex-Freundin Mit einem Racheakt landete ein Liechtensteiner vor Gericht. Der Mann wird unter anderem der versuchten Brandstiftung beschuldigt. Julia Kaufmann 12.07.2021, 16.33 Uhr

Die Beweislast sprach eine eindeutige Sprache. Bild: Daniel Schwendener

Weil er die Trennung nach dreieinhalb Jahren Beziehung nicht verkraften konnte, wollte ein 27-Jähriger seiner Ex-Freundin eins auswischen. Laut Anklageschrift setzte er im November 2020 einen Abfallsack in Brand, der auf dem Balkon der ehemaligen Partnerin stand. Zudem legte er ihr zwei sechs Zentimeter lange Schrauben unter die Reifen ihrer beiden Pkw und soll das vordere Kon­trollschild entwendet sowie Drohbriefe an sich selbst geschrieben haben, die er zur Anzeige brachte.

Der Angeklagte beschuldigte seine Ex-Freundin und eine ihrer Kolleginnen, diese Briefe verfasst zu haben. Wegen versuchter Brandstiftung, der Anstiftung zur falschen Beweisaussage vor Gericht, der falschen Beweisaussage vor Gericht und der falschen Verdächtigung musste sich der 27-Jährige vor Gericht verantworten. Des Weiteren wurden ihm die Fälschung eines Beweismittels, Urkundenunterdrückung und teils versuchte, teils vollendete Sachbeschädigung zur Last gelegt.

Vorwurf der Brandstiftung wog am schwersten

Ausser der Anstiftung zur falschen Beweisaussage bekannte sich der Angeklagte nicht schuldig. Der bereits vierfach vorbestrafte Liechtensteiner konnte den Senat mit seinen Erklärungsversuchen jedoch nicht überzeugen. DNA-Spuren, Zeugenaussagen und widersprüchliche Angaben seinerseits führten zur Verurteilung.

Der Vorwurf der versuchten Brandstiftung wog am schwersten und umfasst einen Strafrahmen von bis zu drei Jahren Haft. Wie die Staatsanwältin ausführte, hätte der 27-Jährige billigend in Kauf genommen, dass eine Feuersbrunst entstehen könnte. Denn der Balkon und dessen Geländer sind aus Holz gefertigt. «Dass nicht die ganze Fassade des Mehrfamilienhauses in Brand geraten ist, liegt einzig am schnellen Eingreifen der Ex-Freundin und ihrer vier Kolleginnen», erklärte sie. Doch damit will der 27-Jährige nichts zu tun haben.

Tat wegen Erinnerungslücken nicht ausschliessen

Er sei zwar an besagtem Tag kurz vor der Wohnung der ehemaligen Partnerin gewesen, um Bilder abzulegen, allerdings habe er sich zur Tatzeit – um etwa 19.40 Uhr – nicht vor der Liegenschaft aufgehalten. «Wer das gemacht hat, weiss ich nicht», sagte er. An der Einvernahme durch die Landespolizei vor ein paar Monaten klang das aber anders.

Damals konnte er die Tat wegen Erinnerungslücken nicht ausschliessen:

«Meine Psychiaterin hat mir gesagt, dass ich es gewesen sein könnte.»

Warum er die Meinung nun geändert habe, wollte der Richter von ihm wissen. «Ich habe mich bei meinen Kollegen umgehört und bin zum Schluss gekommen, dass ich ­unschuldig bin», antwortete der Angeklagte.

Identische Aussagen von Kolleginnen belasteten ihn

Doch ein Alibi nach dem anderen brach weg. Zuerst gab er an, zur Tatzeit mit einer Bekannten spazieren gewesen zu sein. Wie sich aber herausstellte, hatte er diese zur falschen Beweisaussage angestiftet. «Ich gebe zu, das erfunden zu haben, um meinen Kollegen zu schützen.» Tatsächlich habe der Angeklagte mit diesem nämlich Alkohol getrunken und Marihuana geraucht.

Im Zeugenstand konnte der Kollege jedoch keine klare Angabe machen, wann ihn der Angeklagte an jenem Tag im November 2020 besucht hat. Einmal sprach der 20-Jährige vom Mittag, dann vom Nachmittag und schliesslich vom Abend. Demgegenüber belasteten gleich mehrere identische Aussagen von Kolleginnen der Ex-Freundin den 27-Jährigen. Sie hatten sich zur Tatzeit in ihrer Wohnung aufgehalten.

DNA-Spuren an Drohbrief und Schrauben gefunden

Als die Polizei wegen der versuchten Brandstiftung den Angeklagten an seinem Wohnort aufsuchte, gab er den Beamten einen Drohbrief mit, den er angeblich erhalten hat. Der Brief, in Zeitungsbuchstaben verfasst, richtete sich gegen den Hund des 27-Jährigen. Mit Klebstreifen war daran auch eine Salami-Scheibe samt Rasierklinge befestigt. Der Liechtensteiner beschuldigte seine Ex und ihre Freundin, den Brief verfasst zu haben.

Wie die Auswertungen der Landespolizei allerdings ergaben, waren lediglich die DNA-Spuren des 27-Jährigen darauf zu finden – und das zwischen Klebstreifen und Papier. «Sie können nur vom Verfasser stammen», betonte der Vorsitzende. Mittels DNA-Spuren konnte der Liechtensteiner zudem der teils versuchten, teils vollendeten Sachbeschädigung überführt werden. An einer der Schrauben im Reifen befand sich ebenfalls seine DNA.

Urteil ist noch nicht rechtskräftig

Der Erklärversuch, dass es Schrauben des Vordachs seines Ferienhauses seien, das er erst kürzlich abgebrochen hatte, und damit selbstredend seine DNA drauf ist, konnte ebenfalls widerlegt werden: Die Schrauben waren nämlich neu und unbenutzt. Die Polizei fand die restlichen samt Verpackung im Ferienhaus.

Der Liechtensteiner erhielt eine bedingte sechsmonatige Freiheitsstrafe. Die versuchte Brandstiftung wurde in Sachbeschädigung abgeschwächt, da der Senat nicht davon ausging, dass er das gesamte Haus in Brand stecken wollte. «Sie wollten der Ex eins auswischen und befanden sich in einer sensiblen Beziehungskrise», begründete der Vorsitzende. Bezüglich der Urkundenunterdrückung wurde der 27-Jährige mangels Beweisen freigesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.