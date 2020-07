26-jähriger Töfffahrer bei Unfall in Grabs schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen Am Freitagmittag kam es auf der Staatsstrasse in Grabs zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Ein 26-jähriger Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Er musste ins Spital geflogen werden. 19.07.2020, 13.57 Uhr

Der Töfffahrer prallte aus ungeklärten Gründen ins Heck des Autos, als dieses zum Abbiegen verlangsamte. Kapo

(kapo/wo) Eine 52-jährige Frau war um 12.40 Uhr mit ihrem Auto von Buchs in Richtung Gams unterwegs. An der Verzweigung Kirchgasse beabsichtigte sie, links in die Kirchgasse abzubiegen und verlangsamte dazu ihr Auto. Zur gleichen Zeit für der 26-jährige Motorradfahrer mit seinem Motorrad in die gleiche Richtung. An der Verzweigung Kirchgasse prallte sein Motorrad aus zurzeit noch unbekannten Gründen in das Autoheck der 52-Jährigen, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.