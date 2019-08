200 Aussteller an der Jubiläums-Wiga in Buchs - 1. Wiga-Wiesn als Warm-up

Am Freitag, 6.September, wird die Jubiläums-Wiga mit rund 200 Ausstellern und spannenden Events eröffnet. In der Werdenberg-Arena wird ein abwechslungsreiches Musikprogramm für Stimmung sorgen. Am 30. und 31.August steht das Wiga-Messegelände im Zeichen der Wiga-Wiesn als «Warm-up».