Werdenberg-Sarganserland Aktion «2x Weihnachten»: 18 Tonnen Lebensmittel und anderes für Bedürftige In der Region Werdenberg-Sarganserland werden in den nächsten Tagen 424 Haushaltungen beschenkt. 17.03.2021, 05.00 Uhr

Rund 70 freiwillige Helfer sortieren die Spenden und füllen die Taschen. PD

Region Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) Kanton St.Gallen verschenkt im Rahmen der Aktion «2x Weihnachten» 18000 Kilogramm Lebensmittel und Non-Food-Artikel. In der Region Werdenberg- Sarganserland werden in den nächsten Tagen 424 Haushaltungen beschenkt, schreibt das SRK Kanton St.Gallen in einer Medienmitteilung.

Auch in der Schweiz gibt es viele Menschen, die am Existenzminimum leben und mit dem Nötigsten auskommen müssen. Gerade die aktuelle Krise verschärft die finanzielle Situationen in vielen Haushaltungen. Die Schweizerinnen und Schweizer haben sich in diesem Jahr wiederum solidarisch gezeigt und anlässlich der Aktion «2x Weihnachten» über 62000 Pakete gespendet.

18 Tonnen dieser Spenden, in Form von Lebensmitteln und Hygieneartikeln, wurden die vergangenen Tage nach St.Gallen geliefert und während einer Woche von rund 70 freiwilligen Helferinnen und Helfern sortiert, abgepackt und in Tragtaschen an soziale Organisationen im gesamten Kanton ausgeliefert.

Viele Lebensmitteln und Hygieneartikeln wurden gespendet. PD

16 soziale Institutionen und Ämter helfen mit

In der Region Werdenberg und Sarganserland werden in Zusammenarbeit mit 16 sozialen Institutionen und Ämtern in den nächsten Tagen 424 Haushaltungen mit den gefüllten Tragtaschen beschenkt. Die Geschenke werden gezielt an jene Menschen verteilt, welche sich in einer schwierigen finanziellen Situation befinden und am Existenzminium leben.

Die Lebensmittel und Hygieneartikel werden jeweils sehr dankbar angenommen, denn sie entlasten die Haushaltsbudgets der Betroffenen.