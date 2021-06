Region - 160 Kilometer per Einrad zurückgelegt: Vereinsmitglieder sammelten bei Sponsorenfahrt Geld

160 Kilometer per Einrad zurückgelegt: Vereinsmitglieder sammelten bei Sponsorenfahrt Geld

An der zweiten Sponsorenfahrt sind am Samstag 15 Mitglieder des Einradvereins «Team Ursli» in Schaan während einer Stunde bei über 30 Grad fast 400 Runden à 400 Meter (160 Kilometer) gefahren.