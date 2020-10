7 Millionen für das Areal, 300 Millionen für den Neubau: Die KVA Buchs muss in etwa 15 Jahren komplett erneuert werden In der Kehrichtverwertungsanlage Buchs wird der Abfall aus dem St.Galler Rheintal und dem Fürstentum Liechtenstein verbrannt. In Buchs steht ein Industrieareal zum Verkauf, auf dem dereinst eine neue KVA gebaut werden könnte. Heini Schwendener 22.10.2020, 18.42 Uhr

Entsteht hier dereinst eine neue KVA? Blick auf einen Teil des Industriereals der ehemaligen Acima AG im Ochsensand in Buchs. Vorne in der Mitte ist die Zufahrtsstrasse, die in die Kantonsstrasse zwischen Buchs und Haag mündet. Bild: Heini Schwendener

Am Donnerstagabend trafen sich die Delegierten der 42 Mitgliedergemeinden des Vereins für Abfallentsorgung (VfA) zu einer denkwürdigen ausserordentlichen Versammlung (vgl. Titelseite). Dabei ging es um nicht weniger als eine zentrale Weichenstellung für die langfristige Zukunft der Abfallentsorgung in der Region.

1960 gegründet, heute 42 Mitgliedergemeinden Der Verein für Abfallentsorgung (VfA) wurde 1960 gegründet. Er betreibt die Kehrichtverwertungsanlage (KVA) Buchs. Mitglied beim VfA sind 42 Gemeinden aus dem Werdenberg, dem Sarganserland, dem Rheintal, dem Appenzeller Vorderland und dem Fürstentum Liechtenstein, die ihre Abfälle in der KVA Buchs abliefern. Auch die Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann ist VfA-Mitglied. In der KVA Buchs wird ausserdem der Kehricht aus Schaffhausen und dem Vorarlberg verbrannt bzw. verwertet. Die KVA Buchs gehört zum Verbund thermischer Verwertungsanlagen Ostschweiz mit insgesamt vier Anlagen. (she)

In 15 bis 20 Jahren steht nämlich die komplette Erneuerung der Kehrichtverwertungsanlage (KVA) Buchs an. Gutachten und Antrag für den Kauf des Industrieareals der ehemaligen Acima in Buchs, auf der dereinst eine neue KVA gebaut werden soll, liefern Antworten auf die wichtigsten Fragen für dieses strategisch bedeutende Geschäft.

Die Leitung des VfA geht davon aus, dass die bestehende Anlage, die seit 1960 immer wieder erneuert, erweitert und den geänderten Umweltvorschriften angepasst wurde, in etwa 15 bis 20 Jahren komplett erneuert werden muss. Ein Neubau am bestehenden Standort, der heute schon knappe Platzverhältnisse bietet, ist kaum möglich, zumal während der kompletten Erneuerung der Anlage die KVA ja weiter betrieben werden muss. Eine neue Anlage sei daher auf einen neuen Standort angewiesen, heisst es im Gutachten.

Die energetische Nutzung der Abwärme der KVA steht auf den Pfeilern Fernwärme, Dampfabgabe und Stromerzeugung, welche mit 18 Millionen Franken Ertrag pro Jahr über 40 Prozent des Gesamtertrages erzielt. Ein KVA-Neubau soll darum nicht zu weit vom VfA-Leitungsnetz entfernt sein. Geprüft wurden drei mögliche Standorte. Fuchsbühel, westlich der KVA, wo allerdings die Merck-Gruppe Ausbaupläne und Vorrecht hat. Der Standort Langäuli, nördlich der KVA, ist gemäss kantonalem Richtplan als strategischer Arbeitsplatzstandort ausgewiesen. Ob da die KVA hinpasst? Auf dem Industrieareal Ochsensand der ehemaligen Acima AG hat das Chemieunternehmen Dow Europe GmbH die Produktion Ende 2019 eingestellt. Das Industrieareal steht nun zum Verkauf.

Die KVA Buchs mit dem markanten Hochkamin und den riesigen Heisswasserspeichern. Bild: Heini Schwendener

Die Parzelle Industrieareal umfasst 57128 Quadratmeter, davon sind 43490 Quadratmeter in der Industriezone nutzbar. Auf dem Gelände befinden sich 45 Gebäude und Anlagen die aus den Jahren 1958 bis 2001 stammen. Das Grundstück ist erschlossen über eine separate Zufahrt von der Kantonsstrasse.

Für einen neuen KVA-Standort Ochsensand spricht einerseits die Lage: eine isolierte Industriezone abseits des übrigen Baugebiets. Weitere Pluspunkte sind die nahen Autobahnanschlüsse Buchs und Haag, die Grösse der nutzbare Fläche, die auch Platz für bisher ausgelagerte Bereiche wie etwa das grossen Ballenlager bieten würde. Dafür würde sich das bestehende Gebäude des Hochregallagers eignen. Die Anschlüsse an das bestehende Fernwärme- und Dampfnetz sind nur 875 Meter bzw. 1,4 Kilometer entfernt.

Ein Teil des Industrieareals des ehemaligen Chemieunternehmens ist im Kataster der belasteten Standorte eingetragen. Gemäss Katastereintrag besteht weder Sanierungs- noch Überwachungsbedarf. Weitere Massnahmen seien erst beim Vorliegen eines Bauvorhabens bzw. einer Nutzungsänderung durchzuführen, heisst es im Gutachten. Dieser Eintrag im Kataster der belasteten Standorte, in dem übrigens auch der Standort der KVA Buchs registriert ist, wird als grundsätzlich unerwünschte und damit auch wertvermindernde Auflage taxiert. Dieser Katastereintrag hat also Einfluss auf den Verkaufspreis, der für einen nicht belasteten Standort höher wäre.

Der VfA kalkuliert in seinem Gutachten und Antrag mit einem Preis von insgesamt 12,3 Millionen Franken. Er setzt sich wie folgt zusammen: 7,3 Millionen Franken beträgt der Kaufpreis für das Industrieareal (inklusive Handänderungssteuer und Gebühren); 5 Millionen Franken werden als Kosten für Rückbauten und Erschliessung sowie allfällige Detailuntersuchungen und Sanierungsmassnahmen vorgesehen.

Der Vorstand des Vereins für Abfallentsorgung und dessen Geschäftsleitung planen, in rund 15 Jahren eine neue KVA in Betrieb zu nehmen. Sie rechnen vor:

«Für Planung, Bewilligung und Erstellung einer neuen Anlage ist mit einem Zeitbedarf von etwa zehn Jahren zu rechnen. Die Weichen müssen deshalb heute oder spätestens in den nächsten fünf Jahren gestellt werden.»

Eine neue KVA mit zwei Ofenlinien (die heutige KVA hat drei davon) dürfte etwa 300 Millionen Franken kosten (+/- 20 Prozent). Der VfA plant, in den nächsten 10 bis 12 Jahren rund 100 Millionen Reserven zu bilden bzw. Eigenkapital aufzubauen. Angestrebt wird, dass das Eigenkaptial für die neue Anlage mindestens 30 Prozent beträgt.

Investitionen werden nicht ausbleiben, auch wenn die Weichen für einen Neubau an einem anderen Standort gestellt sind. Allerdings werden diese zurückhaltend geplant. So befriedigt etwa die Verkehrsführung auf dem KVA-Gelände seit langem nicht mehr. Über die Bestimmung des heutigen KVA Areals in Buchs sei dann zu entscheiden, wenn die Anlage am neuen Standort realisiert werde, heisst es im Gutachten und Antrag des VfA. Das eigene Grundstück, die Parzelle 2506, auf dem die Hauptanlage der KVA steht, hat eine Fläche von rund 14899 Quadratmetern.