Leidenschaftlicher Opernfreund: 100-jähriger Davoser besucht «Carmen» am Werdenbergersee Am Sonntag war der wohl älteste Besucher der Werdenberger Schloss-Festspiele in Buchs zu Gast. Früher besuchte Helmut Papst mit seiner Frau viele Opern im In- und Ausland – jetzt freute er sich auf die Werdenberger «Carmen». Hansruedi Rohrer 11.08.2020, 10.47 Uhr

Der 100-jährige Helmut Papst mit Ehefrau Edith (rechts) und mit Susanne und Beat Singer besuchen die Oper «Carmen». Bild: Hansruedi Rohrer

Mit Helmut Papst konnten die Werdenberger Schloss-Festspiele am Sonntag den mit Abstand ältesten Opernfreund in den Zuschauerreihen willkommen heissen. «Ja, ich heisse Papst wie der Papst», sagte er schmunzelnd, als ihn der W&O-Reporter kurz vor Beginn der Aufführung darauf ansprach.

Er kommt im Rollstuhl, «oben funktioniert aber noch alles»

Nach Buchs gekommen ist er zusammen mit Ehefrau Edith und Nichte Susanne Singer sowie deren Ehemann Beat. Vor 100 Jahren in Davos Platz geboren, heiratete er am 10. September 1955. Helmut Papst blieb seinem Heimatort treu, er wohnt bis heute noch dort. Seine Schwester wohnte in Buchs.

In Graubünden, und vor allem in Davos, hat der Mann aber einst intensiv auch dem Schlittelsport gefrönt mit tollkühnen Fahrten. Die Knie habe er halt beim Schneesport etwas lädiert, deshalb komme er nun im Rollstuhl, erklärte Helmut Papst in Buchs.

«Aber oben funktioniert noch alles andere gut und ich kann noch alles machen.»

Damit meinte er unter anderem den problemlosen Umgang mit dem Computer oder das Handling mit dem Verwalten von Liegenschaften.

Die Werdenberger Schloss-Festspiele finden am Ufer des Werdenbergersees statt. Robin Egloff

Opernbesuche im In- und Ausland

Die grosse Leidenschaft aber ist der Besuch von Opern-Aufführungen, wie jetzt am Werdenbergersee. Schon vor zwei Jahren war er hier.

«Meine Frau und ich besuchten im Laufe der Zeit zahlreiche Opern in der Schweiz und solange es ging auch viele im Ausland.»

Auf die Werdenberger «Carmen» hat er sich natürlich speziell gefreut.

Auf die Frage, wie man denn 100 Jahre alt wird, antwortet er spontan: «Indem man den lieben Gott nicht vergisst und speziell eine liebe und umsorgende Frau geheiratet hat.» Die Familie übrigens, die werde trotz der Opernliebhaberei grossgeschrieben.