1 Virus – 100 Schicksale Vier Menschen aus der W&O-Region erzählen von ihren persönlichen Erlebnissen im «Coronajahr» So erlebten vier Menschen aus der W&O-Region dieses aussergewöhnliche Jahr. Darunter gibt es nicht nur von Leid geprägte Geschichten, sondern auch erfreuliche und positive Erzählungen. 13.12.2020, 13.44 Uhr

Das Coronavirus und die damit verbundenen Einschränkungen, Ängste und finanziellen Aspekte haben es vielen Menschen in diesem Jahr besonders schwierig gemacht. Es gab in dieser ausserordentlichen Zeit aber auch Menschen, die Positives erlebten. Vier Menschen aus der W&O-Region geben einen Einblick in ihre persönlichen Erlebnisse im Jahr 2020.

Iva Matanovic hatte während des ersten Lockdowns zusammen mit ihren Freunden eine Skatehalle gestaltet und eingerichtet, die ihnen zur Verfügung gestellt wurde.

(mb) «Am Anfang dieses Jahres hatten auch wir an der Fachmittelschule (FMS) Fernunterricht, welchen ich sehr mochte. Ich konnte später aufstehen und war früher zu Hause. Ich musste aber mehr für die Schule lernen und selbstständig arbeiten. Dadurch wurde ich selbstständiger. In den Turnverein und in den Blauring konnte ich weiterhin gehen. Darüber war ich sehr froh. Das Maskentragen wurde mit der Zeit sehr anstrengend, ich finde es aber sinnvoll.

Im ersten Lockdown begann ich, gemeinsam mit sieben Freunden, eine Skatehalle einzurichten und zu gestalten, die uns das Kompetenzzentrum Jugend Werdenberg gratis zur Verfügung stellte. Mittlerweile haben wir mehrere Rampen, einen Tischfussball-Kasten und einen Pingpong-Tisch. Dass wir diese Halle zur Verfügung gestellt bekamen, war Zufall und hatte nichts mit Corona zu tun. Ich denke aber, dass wir ohne dieses Virus weniger Zeit darin investiert hätten. Mittlerweile haben wir, mit zwei an die Halle angrenzenden Zimmern, fast schon eine kleine Wohnung.»

Die Coronakrise bedroht freischaffende Künstlerinnen und Künstler existenziell. Davon betroffen ist auch die in Buchs aufgewachsene Sängerin Anna Gschwend.

(ag) «Die Coronakrise hat meine Branche schwer getroffen. Insbesondere freischaffende Künstlerinnen und Künstler sind existenziell bedroht. Von einem auf den anderen Tag erhielt ich ein Berufsverbot. Dank der Erwerbsersatzentschädigung, welche vielen Berufskolleginnen und Berufskollegen im Ausland übrigens verwehrt blieb, konnte ich meine Lebenskosten einigermassen decken. Die leeren Tage waren für mich sehr schwierig. Diverse unterstützende Gesten von Freunden, Verwandten und Bekannten haben mich in dieser Zeit gestärkt.

Jetzt, in der zweiten Welle, darf ich arbeiten. Spontane Anfragen gehören zum Alltag. Doch bei keinem Projekt kann ich sicher sein, dass es auch tatsächlich stattfinden wird. Dies ist längerfristig sehr belastend. Im nächsten Jahr wurden bereits zahlreiche grössere Veranstaltungen abgesagt. Aus Unsicherheit warten viele Konzertveranstalter mit neuen Anfragen. Dies bringt meine Branche noch mehr ins Hintertreffen. Doch was wäre ein Leben ohne Musik? Es ist zu hoffen, dass diese Krise bald ein Ende nimmt und die Sprache der Seele wieder unbeschwert geteilt werden kann. Denn Kultur ist wichtig, ja lebenswichtig.»

Diakon Martin Nägele schränkte seinen Nachrichtenkonsum ein, mied den Kontakt zu negativen Menschen und Verschwörungstheoretikern. Und er hält sich an Gott.

(ht) «In diesen schwierigen Zeiten gehört es zu unserer Verantwortung, das Wohlbefinden der Menschen stark zu gewichten. Corona verlangt eine Haltung. Anfangs von Unsicherheit geprägt, versuche ich jetzt, den Menschen Zuversicht zu vermitteln. Ich war als Diakon mit den negativen Seiten der Pandemie konfrontiert: Angst, Einsamkeit, Suchtmittelmissbrauch, Familienstreit. Ich stelle vermehrt einen Wandel fest: Die Menschen nehmen Mitmenschen und Umwelt mehr wahr und die Entschleunigung tut ihnen gut.

Bei Regierung, Wirtschaft und Gesellschaft zählt das Geld. Wo aber bleibt die Wertschätzung des Menschen? ‹Es sterben ja nur die Alten›, solche Aussagen machen mich wütend. Waren es nicht sie, denen wir den Wohlstand verdanken?

Ich habe meinen Nachrichtenkonsum eingeschränkt, meide den Kontakt mit negativen Menschen und Verschwörungstheoretikern – und halte mich an Gott. Ich glaube, dass persönliche und gesellschaftliche Werte eine neue Dimension erhalten. Wollen wir als Kirche relevanter Bestandteil der Gesellschaft sein, müssen wir uns diese Werte zu eigen machen.»

Damaris Köppel aus Sennwald betreut zwei Menschen mit Handicap, von denen ein Gewaltrisiko ausgeht. Da einer sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, mussten alle drei in Quarantäne.

(ag) «Ich betreue einen 20-jährigen Mann mit geistiger Behinderung sowie einen 30-jährigen Autisten bei mir zu Hause. Der Jüngere hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das bedeutete, dass wir alle drei in Quarantäne mussten. Für die beiden jungen Männer war das sehr schwierig zu verstehen. Ich musste den ganzen Tag darauf achten, dass sie nicht aneinander geraten und Abstand halten. Vor allem vom Autisten geht ein hohes Gewaltrisiko aus, wenn er mit der Umwelt überfordert ist. Trotzdem haben wir das alle drei gut gemeistert. Die Quarantäne war aber harmlos im Vergleich zu diesem Ereignis: Während des Lockdowns im Frühling durfte ich meine sterbende Mutter nicht besuchen. Dies war der Horror für mich.»