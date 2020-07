1.-August-Anlässe fast überall in der W&O-Region abgesagt – mit einer Ausnahme Viele Organisatoren von Bundesfeiern entschieden sich trotz Lockerungen der Coronamassnahmen gegen eine Durchführung. Nur bei der Minigolfanlage Eggenwäldli in Wildhaus findet eine Bundesfeier mit Ansprache statt. Corinne Hanselmann 02.07.2020, 05.00 Uhr

Die meisten Bundesfeiern in der W&O-Region sind abgesagt. Eine Ausnahme bildet der Anlass im Eggenwäldli in Wildhaus. Letztes Jahr gab es dort besinnliche Klänge von den Alphornbläsern Thomas Bischof, Paul Götte und Sepp Brändle (von links). Bild: Adi Lippuner

Seit Jahren organisiert der Einwohnerverein Räfis-Burgerau (EVRB) jeweils eine Bundesfeier am 1. August. Das gemütliche Beisammensein steht dabei im Vordergrund. Der Musikverein und die Tambouren unterhalten musikalisch und eine Festrednerin oder ein Festredner hält eine Ansprache. Doch dieses Jahr prangt im Terminkalender hinter diesem Anlass das Wort «Abgesagt». EVRB-Präsidentin Patrizia Baumgartner sagt gegenüber dem W&O:

«Wir haben uns mit grossem Bedauern zur Absage entschlossen.»

Riesiger Aufwand für kleines Organisationsteam

EVRB-Präsidentin Patrizia Baumgartner. Hansruedi Rohrer

In den vergangenen Jahren kamen jeweils etwas mehr als 300 Personen zum Anlass. Jetzt, wo Anlässe mit 1000 Personen wieder erlaubt sind, könnte die Bundesfeier doch durchgeführt werden? So oder ähnlich denken viele. Aber es sei eben nicht nur die Besucheranzahl entscheidend, so Patrizia Baumgartner. Um die immer noch geltenden Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus einzuhalten, hätte der Verein für seine Bundesfeier ein Schutzkonzept ausarbeiten müssen. Abstände müssten eingehalten und teilweise Masken getragen werden, Personalien der Besucher müssten aufgenommen, Tische ständig desinfiziert werden und bei der Festwirtschaft bräuchte es Glasabdeckungen.

«Die Frage war, ob sich dieser grosse Aufwand lohnt und für uns als kleine Gruppe zu bewältigen ist.»

Zudem gehöre ein erheblicher Teil der Besucher vom Alter her zur Risikogruppe. Dem habe der EVRB bei seiner Abwägung ebenfalls Rechnung getragen. Letztlich habe man sich gegen eine Durchführung entschieden: zu umständlich, zu unsicher. Schliesslich wisse man auch nicht, wie die Lage in einem Monat aussieht, so die Präsidentin.

Lyrikerin Elsbeth Maag hat an der letztjährigen Bundesfeier in Räfis-Burgerau eine Ansprache gehalten. Hansruedi Rohrer

Stimmungsvolles Fest unter diesen Voraussetzungen?

Der Verkehrsverein Buchs empfindet es als schwierig, trotz Coronamassnahmen eine stimmungsvolle Feier zu organisieren. Hansruedi Rohrer

Der Verkehrsverein Buchs hatte wieder eine Feier in der Gass geplant. Doch auch dort hat man sich vor wenigen Tagen zur Absage entschlossen. Präsident Andreas Vetsch sagt dazu: «Das Bundesamt für Gesundheit lässt zwar Anlässe bis 1000 Personen unter Einhaltung des Personenabstandes von 1,5 Metern zu und empfiehlt bei Gruppierung unter Unbekannten das Masken tragen.»

«Unter dieser Voraussetzung ist es schwierig ein stimmungsvolles Fest durchzuführen.»

«Uns liegt der Bevölkerungsschutz am Herzen und wir wollen die Gäste nicht durch Hinweise verärgern. Der Vorstand hat sich deshalb am 25. Juni entschieden, auf den Anlass zu verzichten», so Andreas Vetsch.

Auftritt der Buchser Tambouren an der letztjährigen Bundesfeier in der Gass. Hansruedi Rohrer

Schon vor einem Monat zur Absage der Gamser Bundesfeier entschieden hat sich die Gemeinde Gams, «damit keine unnötigen Planungs- und Vorbereitungskosten anfallen und Planungssicherheit besteht».

Der Turnverein Sax hatte eine Nationalfeier am 31. Juli geplant. An der Sitzung vom Dienstag habe man nun aber entschieden, diese nicht durchzuführen, wie Präsident Philip Bernegger auf Anfrage des W&O sagt.

Im Minigolf Eggenwäldli findet eine Bundesfeier statt

Es gibt aber auch Veranstalter, die sich der Herausforderung stellen und trotz Hygiene- und Abstandsvorschriften den geplanten Anlass durchführen wollen. So beispielsweise Claudia Brauchli und Franz Haldner, Betreiber der Minigolfanlage Eggenwäldli in Wildhaus. «Ich habe mit der Gemeinde gesprochen und dann entschieden, die Bundesfeier durchzuführen», sagt Claudia Brauchli. Auch die Bürgermusik Wildhaus, die für musikalische Unterhaltung sorgen wird, stehe hinter dem Entscheid und wolle auftreten. Zudem finde der Anlass ja draussen statt.

Kantonsrat Martin Sailer hält in Wildhaus eine Ansprache am 1. August. Merlin Photography Ltd.

«Ich bin noch dabei, das genaue Programm zusammenzustellen», so Claudia Brauchli gegenüber dem W&O. Geplant sind bis jetzt eine Ansprache von Kantonsrat Martin Sailer am frühen Abend des 1. Augusts und ein Auftritt des Jodelclubs Thurtal. Für feierliche Stimmung sorgen sollen zudem ein Lampionumzug für Kinder und das 1.-August-Feuer auf dem Parkplatz der Curlinghalle. Für Verpflegung vom Grill ist ebenfalls gesorgt.