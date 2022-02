Trotz Ende der Coronamassnahmen: Kein Hochzeitsboom im Werdenberg

Werdenberg Die Massnahmen sind gefallen – trotzdem gibt es noch kein Hochzeitsboom in der Region Aufgrund der Pandemie haben in den Jahren 2020 und 2021 viele heiratswillige Paare ihre Hochzeitspläne verschoben. Vergangene Woche wurden die Massnahmen und Einschränkungen vom Bundesrat bekanntlich aufgehoben, man kann also theoretisch wieder in vollen Zügen feiern. Armando Bianco 23.02.2022, 05.00 Uhr

«Ja, ich will»: Nach der Aufhebung der Pandemiemassnahmen kann man jetzt wieder uneingeschränkt heiraten. Bild: Imemei / iStockphoto

Im Gegensatz zu anderen Regionen in der Schweiz spürt man beim Zivilstandesamt Werdenberg in Buchs bisher keine grössere Nachfrage oder gar einen Ansturm. «Die Reservationszahlen liegen, verglichen zu den Jahren vor der Pandemie, wieder auf Normalwert», sagt Ronny Geeser, Leiter des Zivilstandesamtes, auf Anfrage. Laut seiner Aussage werden bis Ende Februar 22 Trauungen vollzogen sein.

Bis Ende Juni sind 40 weitere geplant, viele Anfragen für Trauungen sind noch offen. Da die Termine für Ziviltrauungen bis sechs Monate im Voraus reserviert werden können, lassen sich keine genauen Angaben zum Verlauf machen

Im Jahr 2019 haben in Buchs 194 Paare den Bund fürs Leben geschlossen. 2020 wurden 149 Ehen und eine eingetragene Partnerschaft registriert. Im Jahr 2021 waren es 168 Paare, die geheiratet haben.

Vermehrt Anfragen für das aktuelle Jahr und für 2023

Eine Zunahme von Anfragen für Hochzeitsessen gibt es momentan im Schlössli Sax, «auch für kurzfristige Daten in diesem Jahr sowie auch für nächstes Jahr», sagt Gastgeber Jim Billet auf Anfrage. Die Leute hätten zwar auch während der Pandemie geheiratet, jedoch nur in sehr kleinem Rahmen.

Keine erhöhte Nachfrage für Hochzeitsessen spürt hingegen der Buchserhof in Buchs, was daran liegt, dass man kein klassisches Hochzeitslokal sei, so Gastgeberin Petra Müller.

Hingegen konnten wir eine spürbare Belebung im Restaurant vermerken. Unser Lokal war Freitagabend bis Sonntagmittag voll. Auch wurden in den letzten Tagen viele der vorerst verschobenen Anlässe wieder neu reserviert

Wie Anfragen bei Fotogeschäften in der Region ergeben, hält sich die Nachfrage für Hochzeitstermine derzeit eher in Grenzen. Aus anderen Regionen der Schweiz war in den letzten Tagen zu lesen, dass Restaurants, Bands, Caterer, Hochzeitsplanende oder Fotografierende derzeit regelrecht überrannt werden. Viele von ihnen geben an, für das laufende Jahr bereits ausgebucht zu sein.