Wer schafft’s in St.Gallen, Wil, Degersheim, Bad Ragaz oder Rüthi? In 13 der 77 St.Galler Gemeinden kommt es zu Kampfwahlen ums Präsidium Am 27. September werden im Kanton St.Gallen die Spitzen der Gemeinden gewählt. Aufgrund von Rücktritten oder aber latenter Unzufriedenheit mit Amtsinhabern kommt es mancherorts zu spannenden Ausmarchungen. Marcel Elsener, Regula Weik 02.09.2020

Wer eine Gemeinde regiert, sitzt in der Regel fest im Sattel. Das gilt im Kanton St.Gallen für fast alle Gemeindepräsidenten - Frauen sind im höchsten kommunalen Amt noch immer eine Ausnahme – und dies meist über mehrere Amtszeiten hinweg.

Gut vier Fünftel aller Präsidien sind denn auch im aktuellen Wahljahr unbestritten. Freilich fallen einige darunter, die vor vier Jahren umstritten waren oder im Laufe der Amtsperiode nach einem Gerangel neu besetzt wurden. Entsprechend kommt es am letzten Septembersonntag in lediglich 13 von 77 St.Galler Gemeinden zu Kampfwahlen – einerseits wie erwartet wegen des Rücktritts langjähriger Amtsinhaber, anderseits unverhofft wegen latenter Unzufriedenheit mit Gemeindeoberhäuptern, die aus Sicht ihr Widersacher zu wenig geleistet haben oder falsche Akzente setzten. Von einem skandalösen Grund, wie ihn zuletzt Berneck erlebte, ist nirgendwo die Rede.

Dreikampf um das St.Galler Stadtpräsidium

Eine spannende und vermutlich knappe Ausmarchung verspricht die Ausgangslage in der Kantonshauptstadt St.Gallen, wo FDP-Stadtpräsident und Kantonsrat Thomas Scheitlin nach 14 Jahren und mit einer durchzogenen Bilanz zurücktritt. Um die Nachfolge des umsichtigen Finanzverwalters mit der Aura eines nüchternen Stadtmanagers bewerben sich die Stadtratsmitglieder Maria Pappa (SP) und Markus Buschor (parteilos) sowie Mathias Gabathuler (FDP), Rektor der Kantonsschule am Brühl.

In der Stadt mit hohem linksgrünen Wähleranteil und aufgrund der gestärkten Frauenbewegung scheint Bauchefin Pappa im Vorteil, doch die überraschende Wahlempfehlung der Grünen für Schuldirektor Buschor dämpft allzu hohe Erwartungen. Der FDP-Politnewcomer kann mit der Unterstützung aller bürgerlichen Parteien rechnen und dürfte als sportlicher Umweltfreisinniger auch nicht-parteigebundene Stimmen gewinnen. Bislang sind im Wahlkampf noch nicht die Fetzen geflogen, dies dürfte im möglichen zweiten Wahlgang eher der Fall sein.

Wer tritt die Nachfolge von Susanne Hartmann in Wil an?

Ein Dreikampf mit offenem Ausgang steht auch in Wil bevor: Für die Nachfolge der in den Regierungsrat gewählten Stadtpräsidentin Susanne Hartmann (CVP) bewerben sich drei ebenbürtige Kandidaten. Es sind der interimistische Stadtpräsident Daniel Meili (FDP), sein Stadtratskollege und Kantonsrat Dario Sulzer (SP) und der Eschliker Gemeindepräsident Hans Mäder (CVP). Kurzfristig zurückgezogen hat sich der zunächst ebenfalls kandidierende junge Unternehmer Oliver Baumgartner, der allerdings für den «nötigen Strukturwandel den Weg frei machte für Hans Mäder», wie der Parteilose Anfang Juli bei seinem Verzicht erklärte.

Stadtrat Meili war bereits 2012 fürs Stadtpräsidium angetreten, verzichtete aber auf den zweiten Wahlgang, in dem sich Hartmann gegen Armin Eugster (ebenfalls CVP) durchsetzte. Die SVP drängt es zwar in den Stadtrat, aber nicht zum Sturm aufs Präsidium – genauso wie in St.Gallen.

Gemeindepräsident erhält Konkurrenz

Der Eggersrieter Gemeindepräsident Roger Hochreutener ist kein Diplomat. Er kommuniziert fadengerade, hält mit seiner Meinung nicht zurück - manchmal auch ohne Rücksicht auf Verluste. Hochreutener ist kantonsweit bekannt; er war jahrelang Geschäftsführer der Vereinigung der St. Galler Gemeindepräsidenten (VSGP) - und hat in dieser Funktion die Asylpolitik im Kanton wesentlich mitbestimmt.

Nun erhält der CVP-Mann, der seit sieben Jahren Eggersriet-Grub vorsteht, Konkurrenz: Die Historikerin, Buchautorin und Foodbloggerin Lynn Bachmann (Grünliberale), bis 2018 Co-Leiterin der Sozialfirma Dock, macht ihm das Gemeindepräsidium streitig. Die Kandidatur der 59-Jährigen traf in letzter Minute ein. Sie würde gerne mitwirken und verhindern, dass «sich die Leute in ihre Einfamilienhäuser zurückziehen» und entlang der Hauptstrasse «gesichtslose Häuser» gebaut werden.

Frau fordert Gemeindepräsidentin heraus

Monika Scherrer (CVP) ist Gemeindepräsidentin von Degersheim. Und sie will es bleiben. Doch nun erhält sie Konkurrenz - von einer Frau, von Daniela Grob Braun. «Ich möchte dem Stimmvolk eine Alternative und damit eine Auswahl bieten», sagt die 47jährige parteilose Drogistin, Bäuerin und Unternehmerin. Sie kritisiert, dass in der Gemeinde zu viele Projekte isoliert betrachtet würden und zu wenig in Gesamtkonzepten gedacht werden. Scherrer hatte die Gemeinde 2012 in einer finanziell schwierigen Situation angetreten, seither den Ausstieg aus dem Übergangsausgleich geschafft und den Steuerfuss auf 157 Prozent gesenkt.

Kantonsrat möchte Gemeindepräsident werden

In Niederhelfenschwil buhlen drei völlig unterschiedliche Kandidaten ums Gemeindepräsidium; der bisherige Chef Simon Thalmann (FDP) tritt nicht mehr an. Da ist zum einen Peter Zuberbühler (parteilos) aus Wasterkingen; er verfügt als Gemeindepräsident in Teilzeit über Erfahrung in der Verwaltungstätigkeit.

Im Dorf am bekanntesten dürfte Damian Gahlinger sein; der SVP-Kantonsrat lebt seit 15 Jahren in der Gemeinde, engagiert sich gegen die Ansiedlung eines Gossauer Holzunternehmens in Lenggenwil und wird daher von Teilen der Bevölkerung als «Retter» gefeiert. Wenig bekannt ist über den dritten Kandidaten, der quasi aus dem Nichts aufgetaucht ist: Wilhelm Bläuer, wohnhaft in Zuckerriet, parteilos und Unternehmensberater.

Parteiloser will Parteilosen stürzen

Spannend werden die Gemeindewahlen auch in Wildhaus-Alt St. Johann. Der derzeitige Präsident Rolf Züllig möchte seine Arbeit weiterführen; sein Gesicht ist seit dem Neonazi-Konzert vor vier Jahren in Unterwasser in der ganzen Schweiz bekannt. Und Züllig ist immer wieder gefragter Interviewpartner im nach wie vor ungelösten Bergbahnenstreit.

Nun wird der Parteilose vom ebenfalls parteilosen Renato Pedrolini herausgefordert. Der 49jährige gebürtige Bündner wohnt seit bald zwei Jahrzehnten im oberen Toggenburg. Der ausgebildete Zimmermann arbeitet seit zwölf Jahren beim St. Galler Baudepartement; Raumplanung und Rückzonung sind denn auch Themen, die ihm besonders am Herzen liegen.

Zwei Freisinnige buhlen um den Chefposten

Ebnat-Kappel wird künftig einen neuen Chef haben: Der bisherige Gemeindepräsident Christian Spoerlé (SVP) tritt nicht mehr zur Wahl an. Um seine Nachfolge buhlen zwei Freisinnige, Jon Fadri Huder und Christian Schmid. Der 54jährige Huder bringt Erfahrung in der Amtsführung mit: Er führt seit acht Jahren die Gemeinde Samedan, zuvor war er Tourismus und im Versicherungswesen tätig gewesen. Der 43jährige Schmid ist in der Region bekannt: Er belebte 2012 mit Freunden das Bergrennen Hemberg wieder. Schmid ist als Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident einer Immobilienfirma tätig.

Gemeindeschreiber fordert seinen Chef heraus

Brisant ist die Ausgangslage im politisch verkrachten Bad Ragaz: Gemeindepräsident und Kantonsrat Daniel Bühler (FDP), 2012 als früherer Altstätter Stadtpräsident an die Spitze des stolzen Sarganserländer Kurorts gekommen, war bereits 2016 unter Druck geraten. Der langjährige Gemeindeschreiber Mario Bislin (CVP), der damals unter Vereinzelten auffällig viele Stimmen machte, fordert nun seinen Chef offiziell heraus. Der Hintergrund ist eine anhaltende Unzufriedenheit mit der angeblich zu wenig visionären Amtsführung Bühlers in gewissen Kreisen, die folglich jetzt den Schreiber portieren.

Bislin hatte es 2016 in Walenstadt versucht, war aber dem Birmensdorfer Gemeindeschreiber Angelo Umberg unterlegen. Ob es den Kritikern Bühlers zur Mehrheit reicht, ist fraglich, zumal jene ruhig bleiben, die mit dem Amtsinhaber zufrieden sind.

Amtierender Präsident erhält Konkurrenz

Auch in Sargans muss sich der amtierende Gemeindepräsident gegen einen Konkurrenten behaupten: Jörg Tanner, der seinen GLP-Sitz im Kantonsrat verlor, hat in der Person des früheren Sarganser GPK-Präsidenten Stephan Hager einen parteiunabhängigen Gegenkandidaten erhalten. Warum der 56-jährige Ingenieur und Carchauffeur dem Amtsinhaber den Sitz streitig macht, erschliesst sich nicht genau. Mit Kritik an Tanner hält sich Hager jedenfalls zurück, sieht aber «Potenzial bei den Punkten Verkehrssicherheit, generationsübergreifendes Wohnen und Raumgestaltung», wie er schreibt.

Vier Männer und eine Frau buhlen ums Präsidium

Eine rekordverdächtige Auswahl an Kandidaten verzeichnet Vilters-Wangs: Nicht weniger als vier Männer und eine Frau, alle noch unter fünfzig, wollen in der Sarganserländer Gemeinde den beliebten langjährigen Gemeindepräsidenten und früheren Gemeindeschreiber Bernhard «Berni» Lenherr bewerben. Die Lokalpolitik ist keineswegs zerstritten, der Wahlkampf denn auch fair und ohne jede Gehässigkeiten.

Überregional bekannt ist FDP-Kantonsrat und Primarlehrer Jens Jäger, doch haben auch Gemeindeschreiber Patrik Schlegel (bislang FDP, neu parteilos), Polizist Marc Kellenberger (Präsident SVP Sarganserland), Ingenieur Jürg Frey (parteilos) und die Geschäftsleiterin der Pro Infirmis Graubünden Katrin Tuli-Gartmann (parteilos) einen ordentlichen Rucksack und gelten allesamt als ebenso wählbar.

Wer beerbt Beat Tinner in Wartau?

In Wartau ging im Frühling die 23-jährige Ära von Gemeindepräsident Beat Tinner (FDP) zu Ende, nachdem der Kantonsrat und frühere VSGP-Chef in die St.Galler Regierung gewählt wurde. Der bisherige Vize Andreas Bernold (FDP), seit 15 Jahren Gemeinderat, übernahm das Interims-Präsidium und will es beibehalten. Doch drängen andere Kräfte auf Wechsel und Aufbruch: SP und SVP portieren kraft ihrer eigenen Findungskommission den pikanterweise ebenfalls freisinnigen Melser Gemeindeprojektleiter Roland Kohler, und mit dem nicht unumstrittenen Präsidenten der evangelischen Kirchgemeinde Martin Graf gesellt sich ein weiterer Freisinniger dazu, der sich inzwischen von der Partei los gesagt hat und sich als «Unabhängiger».

Kenner der Wartauer Verhältnisse sagen, dass zumindest Kohler keine schlechten Chancen habe, den Interimssitz von Bernold zu erobern.

Frauen drängen an die Spitze

Ein Spezialfall ist Rüthi: Ausgerechnet in der konservativen, traditionell von der CVP regierten Rheintaler Gemeinde bewerben sich ausschliesslich Frauen um die Nachfolge des vorzeitig zurückgetretenen Gemeindepräsidenten Philipp Scheuble (CVP), der als Gemeinderatsschreiber nach Oberriet ging. Scheuble hatte vor vier Jahren den Zweikampf gegen den ehemaligen SVP-Kantonsrat Markus Straub klar gewonnen.

Nun hat es die SVP trotzdem an die Spitze – ihre Gemeinderätin Monika Eggenberger ist Interimspräsidentin und hat Gefallen am Amt gefunden, doch wird sie von der Juristin Simona Schawalder (CVP) und der Warenhaus-Geschäftsleiterin und Ortsgemeinde-Vizepräsidentin Irene Schocher (FDP) herausgefordert. Letztere hat gegenüber den beiden Zugezogenen den Heimvorteil der echten Rüthnerin, die im Dorf aufgewachsen ist.

FDP-Mann fordert Gemeindepräsidentin heraus

In Balgach muss Silvia Troxler, als parteilose Unternehmensberaterin seit 2012 an der Spitze der Rheintaler Tiefsteuergemeinde, ihren Sitz gegen FDP-Gemeinderat Reto Schmidheiny verteidigen. Der von einem überparteilichen Komitee von SVP und FDP portierte Herausforderer soll den vermissten Schub in Verkehrs- und Bauprojekten bringen und die Kommunikation verbessern. Die Kritiker bemängeln, das einst offene und kooperative Balgach stehe in der regionalen Entwicklung zunehmend abseits und verliere an Reputation.

Bei ihrem Amtsantritt wurde Troxler vor allem von SP und SVP unterstützt, heute kann sie zumindest auf die CVP bauen. Wobei Parteien, wie nicht nur dieses Beispiel zeigt, bei Gemeindepräsidiumswahlen nur bedingt eine Rolle spielen, erst recht in kleineren Ortschaften.