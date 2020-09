«Wer kein Risiko eingehen will, dem bleibt nur die Kündigung»: Die Genossenschaft FMH Services berät Hausärzte im Mein-Arzt-Debakel Obwohl das Mutterschiff wankt, wollen manche bei «Mein Arzt» angestellten Hausärzte ihre Praxen weiterführen. Die Genossenschaft FMH Services des Ärzteverbandes hilft ihnen dabei. Adrian Lemmenmeier-Batinić 10.09.2020, 14.33 Uhr

Viele Praxen der Firma Mein Arzt sind mittlerweile geschlossen.

Die Zentrale ist nicht erreichbar, viele Praxen sind geschlossen, Löhne werden nicht bezahlt, der Firmenchef sitzt in Haft: Beim Ärztelabel Mein Arzt, dem schweizweit über 30 Arztpraxen angehören, herrscht Chaos. FMH Services, eine Genossenschaft des Ärzteverbandes, hat nun eine Taskforce gegründet. Diese berät derzeit schweizweit 15 betroffene Ärzte, die ihre Praxis trotz der verfahrenen Situation weiterführen wollen. Vize-Präsident Sven Bradke sagt, wie das funktionieren soll.

Hausärzte, die bei der Firma Mein Arzt angestellt waren, haben gekündigt oder ihre Praxis einfach geschlossen, weil sie keinen Lohn erhalten. Andere wollen unbedingt weiterarbeiten. Was raten sie ihnen?

Grundsätzlich sind die Probleme sehr individuell. Aber wir empfehlen allen Ärztinnen und Ärzten, die die Praxis, in der sie angestellt sind, weiterführen wollen, gewisse Schritte.

Sven Bradke, Vizepräsident FMH Services.

Chris Iseli / AAR

Welche?

Dass sie für die nötigen Bewilligungen beim Kanton sorgen, ab jetzt auf eigene Rechnung arbeiten und selber Material bestellen und abrechnen. Auch sollten sie sich mit dem Vermieter einig werden, weil die Mietverträge über die Firma Mein Arzt laufen.

Für manche ist das eigenständige Wirtschaften neu. Sie haben sich bei der Praxiskette anstellen lassen, damit sie keine administrative Arbeiten übernehmen müssen.

Genau. Auch hier kann sie unsere Genossenschaft beraten.

Was sind weitere Empfehlungen?

Wir raten den Ärzten, das gesamte Inventar der Praxis zu erfassen, bevor sie auf eigene Rechnung weiterarbeiten. Schliesslich gehören Möbel und das medizinische Gerät der Firma Mein Arzt und nicht den Ärzten. So können sie darlegen, was zu welchem Zeitpunkt wem gehört hat – und ab wann sie das Material nicht im Namen der Firma nutzen.

Begeben sich Ärzte, die das Inventar der Mutterfirma weiter nutzen, wenn sie auf eigene Rechnung arbeiten, nicht in eine rechtliche Grauzone?

Doch. Die Rechtsunsicherheit besteht. Wer kein Risiko eingehen will, dem bleibt nur die Kündigung. Das ist für manche Ärzte, die ideell viel in die Praxis investiert haben, aber die allerletzte Option. Sie wollen weiterhin für ihre Patienten da sein.

Wie kommen die Patienten an ihre Krankenakten, wenn eine Praxis geschlossen ist?

Auch hier ist die Situation sehr unterschiedlich, da in den Kantonen verschiedene Regelungen bestehen. Wenn ein Arzt seine Praxis schliessen muss, kann er in diesem Fall die Akten beispielsweise einem anderen Arzt zur Aufbewahrung anvertrauen. Auch die vorübergehende Übergabe an den Kanton oder an ein spezialisiertes Archiv wäre möglich.