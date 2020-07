«Wenn man muss, dann muss man halt»: Ab heute gilt Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr – in der Ostschweiz hält sich die grosse Mehrheit ans Obligatorium Die meisten ÖV-Passagiere in Stadt und Region St.Gallen sassen am Montagmorgen mit Hygienemaske in Zügen, Bussen und Postautos. Der erste Eindruck ist: Befürchtungen, dass die Maskentragpflicht schwer durchzusetzen sein werde, haben sich mit dem Start des neuen Regimes nicht bewahrheitet. Reto Voneschen, Raphael Rohner und Enrico Kampmann 06.07.2020, 10.49 Uhr

Neue Realität im öffentlichen Verkehr: Seit heute Montag muss im öffentlichen Verkehr auch in Stadt und Region St.Gallen obligatorisch eine Hygienemaske getragen werden. Wie ein Augenschein in Zügen, Bussen und Postautos in und um St.Gallen zeigt, wurde diese Maskenpflicht im Morgenverkehr überraschend gut eingehalten.

Keine Schülermassen unterwegs

Vereinfacht hat die Sache sicher, dass ab heute Sommerferien sind: So waren im Morgenverkehr keine Schülermassen sowie vermutlich auch etwas weniger Pendlerinnen und Pendler als üblich unterwegs. Ein anderer Faktor könnte das schöne Wetter gewesen sein: Viele seien doch wegen der Maskenpflicht mit dem Velo, statt mit dem ÖV unterwegs, vermutete eine Frau mit Maske in der halb leeren Mühleggbahn.

Begegnung am Bahnhof St.Gallen: Mit Maske im Bus, mit Helm auf dem Velo. Bild: Raphael Rohner (6.7.2020)

Befürchtungen, die Maskenpflicht könne kaum durchgesetzt werden, scheinen sich nicht zu bewahrheiten. Am Montag, zwischen 7 und 9 Uhr, trugen beispielsweise in verschiedenen VBSG-Bussen zwischen 90 und 100 Prozent der Passagiere eine Hygienemaske. Ohne Maske unterwegs waren vor allem jüngere Leute, mehrheitlich junge Männer im – geschätzten – Alter von 18 bis 25 Jahren.

Maskenträger: Noch am Samstag als Exot bestaunt

Neu ist das Gefühl beim Tragen der Hygienemaske im St.Galler Stadtbus: Wenn man sie trug, gehörte man noch am Samstag zu einer exotischen und von allen anderen bestaunten Minderheit. Jetzt sind plötzlich jene, die sie nicht tragen, die fahrlässig agierende Minderheit – und die maskierte Mehrheit lässt sie das mit Blicken sehr wohl spüren.

Fünf Passagiere in einem Stadtbus – alle mit Maske. Bild: Raphael Rohner (6.7.2020)

Oder wie es die achtjährige Alina in einem VBSG-Bus der Linie 4 für alle gut hörbar auf den Punkt brachte:

«Mama, wieso trägt der Mann dort keine Maske. Der wird doch jetzt krank!»

Am Ende der Fahrt allerdings, so war an allen Bahn- und Bushaltestellen zu beobachten, fallen die allermeisten Masken sofort. Viele Fahrgäste wollen das ungewohnte und daher lästige Ding so rasch als möglich loswerden. Die einen schieben es einfach nach unten und tragen es um den Hals. Die anderen nehmen es ab und lassen es in der Tasche verschwinden.

Wo bitte kann man Hygienemasken kaufen?

Vereinzelt sind allerdings auch Fahrgäste anzutreffen, die aus Überzeugung keine Hygienemaske tragen wollen. In einem VBSG-Bus vom Marktplatz zum Hauptbahnhof sass am Montagmorgen eine einzige Frau ohne Maske. Sichtlich enerviert über die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr sagte die ältere Dame:

«Mir sind diese Regeln schnurz.»

Hinweis auf die Maskenpflicht in der Talstation der Mühleggbahn in St.Gallen. Bild: Raphael Rohner (6.7.2020)

Im Bushof auf dem Bahnhofplatz lief ein Mann in kurzen Hosen sichtlich aufgeregt auf dem Perron herum und fragte, wo er denn Masken kaufen könne: «Ich komme gerade aus dem Ausland und habe nichts von der Maskenpflicht im ÖV mitbekommen», sagte er. Prompt wurde er von zwei maskierten Männern angesprochen, wo denn seine Hygienemaske sei. Schliesslich gaben die beiden dem Mann eine Maske aus ihrem Rucksack.

Die Beobachtungen in Stadtbus und Postauto wiederholten sich am Montagmorgen in Zügen der Appenzeller Bahnen. Auf dem Perron hielt eine junge Frau ihre Maske bereit, um sie beim Einsteigen sofort anziehen zu können. Sie sagte:

«Ist doch nicht schlimm die Maske zu tragen. Man tut es ja, um andere zu schützen.»

Die Maske griffbereit auf dem Perron der Appenzeller Bahnen beim Gaiserbahnhof in St.Gallen. Bild: Raphael Rohner (6.7.2020)

Im Zug Richtung Appenzell trugen am Montag, nach neun Uhr, ausnahmslos alle eine Maske. Zwei maskierte Wandererinnen waren unterwegs in den Alpstein und schossen gleich ein Selfie im Zug:

«Schon seltsam so unterwegs zu sein. Daran werden wir uns noch lange erinnern.»

Nur mit Schutzmaske kommt man auf den Berg

Vor der Talstation der Seilbahn zum Kronberg stehen an diesem Montag Dutzende Wandererinnen und Wanderer. Vorwiegend ältere Reisende. Eine Frau steht in einem Halbkreis und erklärt der Gruppe, dass sie nun alle ihre Schutzmasken bereithalten müssen um auf den Berg zu fahren. Für einen Berggänger aus Emmenbrücke bei Luzern eine Selbstverständlichkeit, auch wenn er sich seltsam dabei fühlt:

«Das ist nun das erste Mal, dass wir wieder draussen unterwegs sind seit dem Lockdown. Jetzt muss es halt sein – es geht ja nicht anders.»

Wer keine Schutzmaske trägt, wird nicht transportiert. Bild: Raphael Rohner (6.7.2020)

Bei den Bergbahnen im Appenzellerland herrscht strikte Vorschrift. Bei der Ebenalpbahn wurde seit letzter Woche niemand mehr ohne Maske transportiert.

Michael Schopper von der Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg sieht die Maskenpflicht in der Gondel nicht als Schikane für seine Gäste:

«Die letzten Wochen haben Leute sogar danach verlangt, eine Maskenpflicht in der Kabine einzuführen. Jetzt nehmen wir nur noch Gäste mit, die eine Maske haben. Wer keine hat, kann hier eine kaufen.»

Die Platzverhältnisse in der Gondel sind beschränkt. In der Kabine haben maximal 44 Leute Platz. An diesem Morgen stehen dicht an dicht rund 30 Wandererinnen und Wanderer. Jeder trägt Maske. Zwei Frauen aus dem Berner Jura verbringen in der Region ihre Sommerferien und sehen mit der Maskenplicht keinen Grund zur Sorge: «Also diese acht Minuten in der Seilbahn hält man das doch aus.» Oben in der Bergstation angelangt, ziehen die Passagiere hastig ihre Masken aus und schreiten hinaus in die Freiheit. Der Wanderer aus Luzern witzelt:

«Die Leute, die gegen de Masken sind, tun so als wenn sie keine Luft bekämen – sollen sie halt an der frischen Luft zu Fuss gehen.»

Die wunderbare Aussicht ist durch die Schutzmaske nicht beeinträchtigt. Bild: Raphael Rohner (6.7.2020)

Montagmorgen im Zug von Zürich nach Frauenfeld: Seit ein paar Stunden gilt in der ganzen Schweiz im öffentlichen Verkehr eine Maskenpflicht. Es scheint zu funktionieren. Die Passagiere auf den Bahnsteigen tragen praktisch alle eine Maske. Wenn der Zug einfährt, ziehen sich auch die letzten den Stofffetzen vor ihr Gesicht. Niemand scheint sich der Regelung bewusst zu widersetzen.

Es wirkt auch nicht, als würden sich die Reisenden besonders daran stören. Die Menschen starren wie gewohnt auf ihre Handybildschirme oder sind in ein Buch vertieft. Das einzig Neue ist die Lautsprecherstimme, die alle paar Minuten an die geltende Maskenpflicht erinnert. Kaum ausgestiegen, ziehen viele Leute die Maske aber gleich wieder aus. Das ungewohnte Stück Stoff vor Mund und Nase ist nicht angenehm, aber für die meisten wohl ein kleiner Preis für die eigene und die Gesundheit ihrer Mitmenschen.

Buschauffeure tragen keine Masken

Montagmorgen, Stosszeit, Tag eins mit Maskenpflicht im ÖV. An der Haltestelle Steinebrunn der Autokurse Oberthurgau (AOT) steht René Harder – ohne Maske. «Ich weiss, dass Maskenpflicht ist ab heute – aber ich habe die Maske trotzdem vergessen», sagt er noch etwas schlaftrunken. Er habe schon oft gedacht im Zug, dass eine Maskenpflicht vielleicht nicht schlecht wäre, vor allem zu den Stosszeiten. «Desinfektionsmittel habe ich schon länger immer bei mir.»

Im Bus tragen schliesslich alle bis auf eine Ausnahme eine Maske. Eine weitere Ausnahme ist der Chauffeur. «Wir haben keine Pflicht, weil Maske und Brille einfach nicht geht zusammen. Das ist zu gefährlich», sagt der Buschauffeur. «Nur bei direktem Kundenkontakt müssen wir die Maske überziehen.»

Daran stösst sich Doris Aeschlimann. Sie arbeitet in einer Arztpraxis, hat persönlich Erfahrungen mit Covid-19-Patienten gemacht und hat sich längst an die Schutzmaske gewöhnt.

«Dass die Chauffeure als einzige keine Maske tragen, kommt mir komisch vor.»

Doris Aeschlimann auf dem Weg nach Weinfelden:«Für mich ist die Maskenpflicht ein guter Ansatz.» Bild: Christa Kamm-Sager (6.7.2020)

Vielleicht wird sie der AOT deswegen ein Mail schreiben. Für sie sei die Maskenpflicht ein guter Ansatz. Allerdings gibt sie zu bedenken, dass im ÖV ja kaum mehr Kommunikation stattfinde, die Menschenansammlungen in Clubs seien viel gefährlicher in Sachen Ansteckung.

Der erste Griff beim Verlassen des Zuges geht zum Gesicht

Im Zug nach Frauenfeld steht ein junger Mann im Korridor - ohne Maske. «Ich wollte noch eine posten gehen im Avec, doch dann hatte ich zu wenig Zeit», sagt er. Er stellt sich nicht grundsätzlich gegen die Maskenpflicht:

«Wenn man muss, dann muss man halt.»

Ansonsten ist kaum jemand auszumachen, der keine Maske trägt. Es ist ruhig im Zug, kaum jemand spricht. Das war auch vor der Maskenpflicht nicht anders. Der erste Griff beim Verlassen des Zuges geht aber bei fast allen zum Gesicht: Die Maske abzulegen ist eine Wohltat, es ist warm und stickig darunter.

Ein Mann steht wartend am Perron in Frauenfeld, die Maske hängt unter dem Kinn. Für Michael Zimmerli ist klar:

«Jetzt müssen wir alle etwas zurückstecken, die Maskenpflicht in Kauf nehmen, damit die Wirtschaft überlebt.»

Auch Ursula Schäpper wartet auf den Zug. Die Pensionärin ist der Meinung, dass das Problem mit der Ansteckeung vielleicht schnell gelöst werden kann, wenn jetzt alle konsequent Maske tragen. «Für uns Ältere hat es natürlich nur Vorteile, wenn jetzt alle Maske tragen.»

«Ich akzeptiere das, Hauptsache, ich werde nicht wieder eingesperrt.»

Auf dem Schiff von Romanshorn nach Rorschach tragen alle Angestellten Maske - mit etwas zwiespältigen Gefühlen. Ausnahme ist auch hier der Kapitän am Steuer. Für SBS-Geschäftsführerin Andrea Ruf ist klar, dass der Kapitän keine Maske tragen muss: «Das Atmen ist nicht so leicht unter der Maske. Das kann unter Umständen zu Problemen führen.»

Das Schiff ist nur schwach besetzt. Zwei Erwachsene mit zwei kleinen Kindern sitzen an einem Tisch draussen – alle mit Maske. «Die Kinder wollten auch eine Maske anziehen», sagt die Betreuungsperson.

Familienausflug auf dem Bodensee mit Maske. Bild: Christa Kamm-Sager (6.7.2020)

Sie begrüsst es, denn in der Betreuung müsse sie schon lange eine Maske tragen und sie könne es nicht nachvollziehen, weshalb man sich dagegen sträube.

Auch eine ältere Frau, die alleine unterwegs ist, trägt die Maske mit Gelassenheit:

«Ich akzeptiere das, Hauptsache, ich werde nicht wieder eingesperrt.»

Sie habe ein GA, das für sie Freiheit bedeute. «Ich war traurig, als ich es für einen Monat hinterlegt habe.»

Für Kurzstrecken tragen nicht alle Masken

Bei der Abfahrt der Frauenfeld-Wil-Bahn um 10.41 Uhr in Wil trägt jeder Passagier eine Maske. Die Zusteigenden halten sich – bis auf wenige Ausnahmen – an die Maskentragepflicht. Einzig ein junger Mann, der ab Wängi nur für wenige Minuten mitfährt, verzichtet auf den Schutz vor Mund und Nase.

Eine Mutter ist mit ihrem Sohn unterwegs. Für ihn gilt die Pflicht zwar noch nicht, und doch hat er eine blaue Einwegmaske in seinem Gesicht. «Das isch än Seich mit derä Maske», sagt er zu seiner Mutter, die der neuen Vorschrift mit wenig Euphorie begegnet. Die Grossmutter, die später zusteigt, findet die Maskenpflicht richtig. Sie sagt:

«Das hätten sie schon früher machen sollen.»

In der Lautsprecherdurchsage der Schmalspurbahn ist die Maskenpflicht noch nicht angekommen. Die Frau empfiehlt – wie schon seit einigen Wochen – einzig das Tragen einer Maske, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Die Passagiere haben das bundesrätliche Update aber mitbekommen: Eine junge Frau, die lediglich vom Markplatz bis zum Frauenfelder Bahnhof fährt, montiert für die wenigen Meter eine Maske.