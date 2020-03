Wenn Blumen zu Kompost werden: Thurgauer Gärtner bleiben auf ihren Pflanzen sitzen Die Schliessung der Läden trifft auch die Gärtnereien und Pflanzencenter hart. Christian Kamm 19.03.2020, 17.55 Uhr

Viktor Gschwend, Günther Kipper, Urs Keller, Rolf Schläpfer und Adrian Breu (von links). Reto Martin

«Uns hat es zum schlechtesten Zeitpunkt erwischt», sagt ein konsternierter Viktor Gschwend. Der Neukircher Gärtnermeister und Kantonalpräsident von Jardin Suisse hat deshalb nach Güttingen ins Pflanzencenter des Grossproduzenten Günther Kipper eingeladen. Dort machen Gschwend und seine Mitstreiter auf die «brutale und existenzbedrohende Lage» der Branche aufmerksam. Verbunden mit einem Aufruf an die Thurgauer: «Unterstützten Sie die Thurgauer Gärtner, indem Sie bei ihnen telefonisch oder per E-Mail Pflanzen bestellen.»

Weiter ins Ungewisse hinaus produzieren

Hintergrund: Die erste Frühlingsproduktion mit Primeli oder Violas stand in den Gewächshäusern kurz vor der Auslieferung − dann kam mit der Schliessung aller Läden wegen Corona faktisch über Nacht ein Verkaufsverbot. Nun sitzt beispielsweise Günther Kipper auf 40000 Violas und weiss nicht mehr, wohin damit. «Zu 95 Prozent werden wir sie wohl kübeln müssen.»

Natürlich sind die Gärtnereien nicht die einzige Branche, welche die Einschränkung des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens bis ins Mark trifft. Aber weil bei Blumen zwei bis vier Monate ins Land gehen, bis sie verkaufsbereit sind, muss man ausgerechnet jetzt auch noch mit der Produktion des Sommerangebots beginnen − ohne die geringste Ahnung, wie es mit der Krise weitergeht. Und deshalb mit dem Risiko, dass der Schaden schliesslich noch grösser wird. Im Moment bewegen sich die Ausfälle beim Grossproduzenten Kipper bei einer Viertelmillion Franken. Falls die Sommerproduktion auch auf dem Kompost landen sollte, kommen bereits 2,5 Millionen Franken zusammen.

«Die Hälfte wird es nicht mehr geben»

Mit der Spirig AG in Weinfelden hat es einen weiteren Grossbetrieb hart getroffen. «Ich musste 85 Mitarbeiter in die Kurzarbeit schicken», berichtet Geschäftsleiter Adrian Breu. Und illustriert auch die internationale Dimension der Krise. Die Spirig AG arbeitet mit über 600 Gärtnereien in zwölf Ländern zusammen. «Wir gehen davon aus, dass es die Hälfte im nächsten Jahr nicht mehr geben wird.» Aber auch für die Schweiz gelte: Wenn die Gärtnereien jetzt nicht unterstützt würden, dann werde es diese Branche, wie man sie jetzt kenne, künftig nicht mehr geben.

Nur ein Tropfen auf den heissen Stein

«Wir sitzen alle auf Nadeln», schildert Urs Keller aus Zihlschlacht die Situation an der Verkaufsfront. Nachdem die Läden schliessen mussten, laufe noch ein bisschen über die Selbstbedienung. «Aber das ist ein Tropfen auf den heissen Stein.» Trotzdem hoffen die Gärtner, dass möglichst viel über Telefon oder E-Mail bestellt wird und ausgeliefert werden kann.

Rolf Schläpfer, Inhaber von Roth Pflanzen, Kesswil, hat beobachtet, dass viele, die jetzt unfreiwillig zu Hause sind, Haus und Garten in Ordnung bringen. «Den Leuten ist langweilig.» Deshalb gebe es eine rege Nachfrage nach Pflanzen, Erde und Gartengeräten. «Einige pflanzen nun sogar ihr eigenes Gemüse an.» Darüber hinaus wollen die Gärtner mit dem Projekt «Gaerta» bereits eine erste Selbsthilfemassnahme lancieren. Die Idee dazu ist spontan über Nacht entstanden. Dort soll man online nicht nur seinen Wunschgärtner und dessen Angebot finden, sondern mit dem Mittel des Storytellings soll für die Situation der Gärtnereien sensibilisiert werden. «Es geht um Geschichten und Schicksale», sagt Adrian Breu.

«Dann geht alles den Bach runter»

So schlimm die Lage schon ist − sie könnte in absehbarer Zeit mit einer Ausgangssperre und dem damit verbundenen Verbot von Arbeit im Freien noch schlimmer werden, sind sich die versammelten Vertreter der Gärtnerbranche einig. Wenn die Produktion nicht mehr aufrechterhalten werden könne, gehe alles den Bach runter, sagt einer. Und die anderen nicken.