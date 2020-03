Weniger Schnellzüge, weniger S-Bahnen:

Ein erster Überblick über den Krisenfahrplan in der Ostschweiz Ab heute wird der öffentliche Verkehr in der Schweiz wegen des Corona-Virus massiv reduziert. In der Ostschweiz fallen diverse Fernverkehrsverbindungen und S-Bahnen weg. Adrian Vögele 19.03.2020, 16.31 Uhr

Bahnpassagiere müssen ab nächster Woche mit deutlich weniger Schnellzügen zwischen Zürich und der Ostschweiz rechnen. Urs Bucher

Endstation Zürich: Das gilt ab nächster Woche für mehrere Schnellzüge, die normalerweise bis in die Ostschweiz fahren. Von Zürich nach St.Gallen verkehren eigentlich drei bis vier Fernverkehrszüge pro Stunde, in den Thurgau sind es zwei. Wegen der Corona-Krise müssen die SBB dieses Angebot nun halbieren. Auch auf dem Netz der Regionalbahn Thurbo gibt es diverse Einschränkungen. Die wichtigsten Änderungen in der Übersicht – die Angaben gelten jeweils für beide Richtungen der Verbindung:

Ab Montag, 23. März:

Der stündliche Interregio 75 von Luzern endet in Zürich – er fährt nicht mehr weiter nach Konstanz.

Der Interregio 37 aus Basel endet in Zürich und wird nicht mehr nach St.Gallen verlängert.

Die S3 St.Gallen–Rorschach–St. Margrethen entfällt.

Die S5 Weinfelden–Bischofszell–St.Gallen verkehrt im Stundentakt.

Die S14 Weinfelden–Kreuzlingen–Konstanz verkehrt im Stundentakt.

Die S81 St.Gallen–Herisau entfällt.

Die S82 St.Gallen–Wittenbach entfällt.

Der RE Konstanz–Kreuzlingen Hafen–St.Gallen–Herisau entfällt.

Ab Donnerstag, 26. März:

Der Intercity 1 von Genf-Flughafen endet in Zürich und fährt nicht weiter nach St.Gallen.

Die S10 Wil–Weinfelden–Romanshorn verkehrt im Stundentakt.

Die S35 Winterthur–Wil verkehrt tagsüber nicht mehr (S12 benutzen), in den Abendstunden und am Wochenende fährt die S35 im Stundentakt.

Keine Nachtzüge mehr am kommendem Wochenende

Bereits heute Donnerstag haben die SBB mehrere Änderungen in Kraft gesetzt: Zusatzzüge im Fernverkehr fallen während der Hauptverkehrszeit aus, Nachtzüge verkehren nicht mehr, Bahnhöfe werden zusätzlich auch am Wochenende in der Nacht geschlossen. Internationale Züge innerhalb der Schweiz fahren zudem nur bis zur Grenze.

Auch Thurbo stellt bereits auf das kommenden Wochenende den Betrieb der Nachtzüge und Nachtbusse ein. Dasselbe teilen die Appenzeller Bahnen für die Linien St.Gallen-Appenzell und St.Gallen-Trogen mit.

Weitere Änderungen bleiben vorbehalten. Die Bahnunternehmen empfehlen Passagieren dringend, kurz vor der Reise den Online-Fahrplan zu konsultieren.