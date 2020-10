Weniger Alkohol an der Mini-Olma, mehr Hospitalisationen im Thurgau, rasanter Anstieg der Neuansteckungen in Innerrhoden – die Ostschweiz ist in Corona-Alarmbereitschaft In der Ostschweiz schnellen die Coronavirus-Neuansteckungen in die Höhe. Sämtliche Kantone planen Massnahmen. In St.Gallen reduziert die Mini-Olma Pätch aufs kommende Wochenende den Alkoholausschank. Rossella Blattmann, Sebastian Keller und Astrid Zysset 13.10.2020, 19.16 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Pätch reduziert am zweiten Wochenende den Alkoholausschank. Bild: Michel Canonica

1445 – schon wieder vierstellig. 1445 Coronaneuinfektionen hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag für die Schweiz gemeldet. Covid-19 hält auch die Ostschweiz in Atem. So gab es im Kanton St.Gallen übers Wochenende 191 Coronafälle, am Dienstag meldete der Kanton 67 Neuinfektionen und eine an Covid-19 verstorbene Person.

Der St.Galler Gesundheitsdirektor Bruno Damann hatte am Montag anlässlich des Besuches von Bundesrat Alain Berset neue Massnahmen gegen das Coronavirus in Aussicht gestellt.

Entwicklung der Fallzahlen seit Beginn der Pandemie im Kanton St.Gallen:

Massnahmen im Kanton St.Gallen

Am Dienstag teilt der Kanton St.Gallen mit, dass die Regierung die aktuelle Lage zusammen mit Fachleuten aus dem Kantonsarztamt und dem Kantonalen Führungsstab analysiert habe. Er schreibt:

«Die Regierung wird wegen der steigenden Zahlen weitere Massnahmen beschliessen.»

Die Regierung habe am Dienstag die Aufträge erteilt, diese Massnahmen einzuleiten. Und weiter:

«Die Massnahmen werden in allen Bereichen greifen, in denen wir derzeit höhere Ansteckungszahlen verzeichnen.»

Ab Freitag gilt im Nachbarkanton Schaffhausen wegen der steigenden Neuansteckungen Maskenpflicht in Innenräumen von Einkaufsläden, Einkaufszentren und Märkten. Auch im Kanton St.Gallen? Das bleibt vorerst unklar. Konkrete Informationen bleibt die St.Galler Regierung vorerst schuldig. Erst am Dienstag an einer Medienorientierung will die Regierung kommunizieren. Bis dahin wird sie sich mit den Nachbarkantonen absprechen und am Freitag den Wochenverlauf im Kantonalen Führungsstab besprechen.

Pätch schränkt Alkoholkonsum ein

Christine Bolt, Direktorin der Olma-Messen St.Gallen. Bild: Urs Bucher

Die steigenden Corona-Ansteckungen beeinflussen auch die Mini-Olma Pätch. Christine Bolt, Direktorin der Olma-Messen St.Gallen, sagt am Dienstag: «Für das zweite Pätch-Wochenende schränken wir wegen der aktuellen Coronalage die Öffnungszeiten sowie den Alkoholausschank ein.» Bolt sagt:

«Wir reduzieren das Alkoholangebot im Laufe des Tages. Die Bierstände werden wir etwas früher schliessen. In den Restaurants kann man jedoch bis 18 Uhr Alkohol konsumieren. Auch das Degustieren ist so lange möglich.»

Die Olma-Direktorin ergänzt:

«Die Erfahrungen am ersten Pätchwochenende haben gezeigt: Je später es wird, desto mehr Alkohol wird konsumiert. In der Folge wird das Abstandhalten immer schwieriger.»

Sonst habe das Schutzkonzept am ersten Wochenende gut funktioniert. «Die Öffnungszeiten am Freitag und Samstag werden von 10–20 auf 10–18 Uhr angepasst», fügt Bolt hinzu.

Man habe allfällige Massnahmen des Kantons abgewartet, sagt Bolt weiter. Doch, da der Kanton erst am kommenden Dienstag entscheide, habe man keine weiteren Anpassungen für das zweite Wochenende beschlossen. Das zweite Wochenende findet also statt – doch was passiert, wenn sich die Coronalage weiter verschlechtert? Man beobachte die Situation sehr genau und stehe in engem Kontakt mit den Behörden, sagt Bolt. «Wir sind zuversichtlich und werden auf allfällige Veränderungen sofort reagieren.»

Ausgelastetes Contact-Tracing im Thurgau

931 positive Coronafälle zählt der Thurgau seit Beginn der Pandemie. 14 kamen am Dienstag neu dazu. Doch die Neuinfizierten müssen meist nicht ins Spital. «Die Krankheitsverläufe sind bei den meisten Personen mild», schreibt der Kanton auf Anfrage. Jedoch steige die Anzahl Hospitalisationen wieder an. Derzeit sind es neun, zwei mehr als am Vortag. Norbert Vetterli, Direktor des Kantonsspitals Frauenfeld, sagt:

Norbert Vetterli, Direktor des Kantonsspitals Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

«Wir sind grundsätzlich aufnahmefähig.»

Eine steigende Zahl von Hospitalisationen könne man stemmen. «Das konnten wir auch im Frühling», betont er.

Entwicklung der Fallzahlen seit Beginn der Pandemie im Kanton Thurgau:

Wo stecken sich die Menschen mit dem Virus an? Laut Kanton gebe es nach wie vor einen grossen Prozentsatz von Personen, die nicht wissen, wo sie sich angesteckt haben. Eine Häufung gebe es «im familiären Rahmen oder bei Treffen mit Freunden». Infizierte Personen sowie deren enge Kontakte werden vom Contact-Tracing angerufen.

Medien berichteten, dass diese Dienste am Anschlag seien. Darauf antwortet der Kanton Thurgau: Das Contact-Tracing sei «ausgelastet und stark gefordert». Dazu würden aber nicht nur die steigenden Fallzahlen beitragen. «Sondern auch die immer komplexer werdenden Fälle.» Deshalb könne es an einzelnen Tagen zu Verzögerungen bei der Kontaktaufnahme kommen. Aber: «Das Contact-Tracing kann noch durch die Lungenliga Thurgau alleine gestemmt werden.» Auf Abruf stehe ein Pool aus «geschulten Kräften» zur Verfügung.

In Innerrhoden hat sich das Blatt gewendet

Appenzell Innerrhoden galt lange als vom Coronavirus verschont; zwischen Ende April und Anfang September wurden überhaupt keine Neuinfektionen registriert. Nun aber hat sich das Blatt gewendet.

Entwicklung der Fallzahlen seit Beginn der Pandemie im Kanton Appenzell Innerrhoden:

Anfang Oktober kamen 18 bestätigte Coronaneuinfektionen hinzu. Damit erhöhte sich die seit Anfang Jahr kumulierte Anzahl am Virus erkrankter Personen im Kanton auf 44. In den vergangenen Tagen schnellte diese Anzahl weiter in die Höhe; alleine am 11. Oktober kamen 21 Fälle hinzu. Am Dienstag ist auf der Website des Kantons Appenzell Innerrhoden von 83 laborbestätigten Fällen die Rede, welche seit dem Ausbruch der Pandemie registriert wurden.

Vom Innerrhoder Gesundheitsamt wollte am Dienstag niemand Stellung zu den steigenden Zahlen nehmen. Departementssekretär Mathias Cajochen erklärt auf Anfrage lediglich:

«Wir sind daran, Massnahmen zu prüfen und mit den umliegenden Kantonen abzusprechen.»

Detailliertere Informationen sollen erst am Mittwoch folgen. Dann nämlich will der Kanton eine Presseerklärung abgeben.